Hà Nội dự kiến mở rộng đô thị Đại học Hòa Lạc lên 2.500 ha, là 'đầu não' KHCN
Hà Nội định hướng phát triển đô thị đại học tại Hòa Lạc thành trung tâm khoa học – công nghệ lớn của cả nước, quy mô khoảng 2.500 ha, kết nối đào tạo, nghiên cứu.
Theo định hướng phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trong quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, khu đô thị đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc sẽ tiếp tục mở rộng và hoàn thiện để trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo quy mô lớn của cả nước.
Khu đô thị Đại học tại Hòa Lạc (Đại học quốc gia Hà Nội và cơ sở 2 của một số Trường Đại học Khoa học công nghệ và Kinh tế) tại Thạch Thất, ngoài diện tích đã quy hoạch khu Đại học quốc gia (khoảng 1 nghìn ha), bố trí thêm khoảng 1.500 ha quy hoạch mới cho các cơ sở giáo dục đại học để phát triển đô thị Hòa Lạc thành Trung tâm đầu não về khoa học kỹ thuật công nghệ cao, trung tâm chuyển giao, phát triển thị trường KHCN và khởi nghiệp.
Khu đô thị đại học tại Hòa Lạc được định hướng phát triển gắn với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, tạo thành không gian khoa học – công nghệ tích hợp giữa đào tạo, nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp.
Theo quy hoạch, khu vực này sẽ tập trung các cơ sở đào tạo đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu – phát triển (R&D) và các doanh nghiệp công nghệ, từ đó hình thành hệ sinh thái khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Việc phát triển các cơ sở đào tạo, nghiên cứu tại Hòa Lạc cũng nhằm giảm áp lực tập trung sinh viên và hoạt động đào tạo tại khu vực nội đô, đồng thời tạo điều kiện hình thành các khu đại học hiện đại với hạ tầng đồng bộ.
Mô hình “5 trong 1”
Khu đô thị đại học tại Hòa Lạc được định hướng phát triển theo mô hình “5 trong 1”, bao gồm trung tâm đào tạo tài năng; trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hiện đại; trung tâm đổi mới sáng tạo tầm quốc gia và quốc tế; đô thị đại học thông minh, hiện đại; và trung tâm thử nghiệm hợp tác công – tư trong đào tạo và nghiên cứu.
Mô hình này nhằm kết nối chặt chẽ giữa hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và hình thành các hệ sinh thái khởi nghiệp.
Hình thành hệ sinh thái khoa học – công nghệ
Theo định hướng của thành phố, khi hoàn thiện, khu đô thị đại học tại Hòa Lạc sẽ trở thành trung tâm tập trung các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
Sự kết hợp giữa đại học, doanh nghiệp công nghệ và các trung tâm nghiên cứu được kỳ vọng tạo nên hệ sinh thái khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo quy mô quốc gia, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học và năng lực nghiên cứu khoa học của Việt Nam.
Trong chiến lược phát triển dài hạn, khu vực Hòa Lạc được xác định là một trong những không gian quan trọng để Hà Nội phát triển kinh tế tri thức và trở thành trung tâm khoa học – công nghệ của cả nước.
