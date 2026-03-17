Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sở hữu biển nhân tạo rộng hơn 21ha, lớn bậc nhất Việt Nam, có sức chứa lên đến 30.000 du khách

17-03-2026 - 10:35 AM | Bất động sản

Biển nhân tạo Đại Nam nằm trong khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sở hữu tổng diện tích là 21,6ha với diện tích mặt nước là 20.000m2.

Khu du lịch Đại Nam tại Bình Dương (cũ), với diện tích khoảng 450 ha, từng được xem là khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á. Dự án được khởi công từ năm 1999 và sau 9 năm mới hoàn thành để mở cửa đón khách. Khu du lịch Đại Nam tại Bình Dương có tổng mức đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng. Hiện ông Huỳnh Uy Dũng giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch này.

Khu du lịch Đại Nam sở hữu một quần thể với những hạng mục công trình lớn như đền thờ, tường thành, khách sạn, núi non, sông biển, vườn bách thú, khu vui chơi giải trí, quảng trường…

Biển nhân tạo Đại Nam nằm trong khu du lịch Đại Nam.

Đáng chú ý, tại khu vực Bình Dương (cũ) – một vùng đất chỉ toàn khu công nghiệp, lại sở hữu một "ốc đảo" đầy hấp dẫn. Đó là biển nhân tạo Đại Nam. Đây là một trong những biển nhân tạo có quy mô lớn nhất cả nước.

Biển nhân tạo này sở hữu tổng diện tích là 21,6ha.

Biển nhân tạo Đại Nam đi vào hoạt động vào ngày mồng 1 Tết Kỷ Sửu (2009). Biển nhân tạo này sở hữu tổng diện tích là 21,6ha với diện tích mặt nước là 20.000m2. Cụ thể, biển Đại Nam bao gồm biển nước mặn và biển nước ngọt, với chiều sâu 2m và độ dập sóng tối đa 1.6m. Với diện tích rộng lớn, biển nhân tạo Đại Nam có sức chứa lên đến 30.000 du khách.

Nước biển ở biển nhân tạo ở đây có độ mặn không khác gì nước biển thông thường.

Điểm đặc biệt tại biển nhân tạo Đại Nam là nước biển ở biển nhân tạo có độ mặn không khác gì nước biển thông thường. Nguyên nhân là do nước biển Đại Nam chủ yếu được pha với muối biển vùng Vĩnh Hảo, thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận nên có độ mặn tự nhiên.

Khu du lịch Đại Nam đã trở thành tâm điểm chú ý suốt một năm qua nhờ loạt thông báo “chơi lớn”, khuyến mãi "không tiếc tay" và loạt chính sách gây bất ngờ.

Gần đây nhất, Đại Nam liên tiếp công bố 11 chương trình vui chơi, giải trí và khuyến mãi cho dịp Tết Bính Ngọ: Miễn phí vé cổng suốt kỳ nghỉ Tết; mở cửa Bảo Tháp 9 tầng từ mùng 1 Tết đến hết tháng Giêng; Tặng 1.000 bao lì xì (trị giá lên đến 200.000 đồng) cho 1.000 khách đầu tiên mua vé vườn thú hoặc biển vào mùng 2 và mùng 3; Tổ chức biểu diễn đua chó Greyhound, flyboard, lân sư rồng leo cột, xiếc, ảo thuật, múa lửa liên tục từ mùng 2 đến mùng 6; Phố đi bộ ẩm thực Tết với hơn 100 gian hàng.

Với hàng loạt chương trình vui chơi, giải trí và khuyến mãi, khu du lịch Đại Nam trở thành một điểm đến nổi bật của phía Nam.

Ngọc Lan

An ninh tiền tệ

Tập đoàn của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo muốn làm 5 dự án hạ tầng lớn, tổng vốn đầu tư 94.000 tỷ đồng tại thành phố giàu nhất Việt Nam

Hà Nội tính di dời các trường đại học khỏi nội đô, chuyển đất thành nhà ở xã hội

MICC Group trở thành đại lý F1 dự án Vinhomes Hải Vân Bay Đà Nẵng

Chạy xuyên dự án của Sunshine Group, đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài giờ ra sao?

Vì sao khu tái định cư Thủ Thiêm đấu giá nhiều lần không thành công?

Lãi vay tăng cao, thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc

