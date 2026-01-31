Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng liên tiếp tung thông báo đặc biệt

31-01-2026 - 07:16 AM | Bất động sản

Trang Đại Nam Văn Hóa Du Lịch Thể Thao liên tiếp phát đi thông báo về loạt hoạt động vui chơi – giải trí đặc sắc phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán từ mùng 2 đến mùng 6 Tết.

Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng liên tiếp tung thông báo đặc biệt - Ảnh 1.

Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục gây chú ý khi liên tiếp công bố hàng loạt chương trình vui chơi, biểu diễn và khuyến mãi quy mô lớn. Theo đó, trong dịp Tết năm nay, Đại Nam triển khai tới 11 chương trình ưu đãi, quà tặng và hoạt động giải trí đặc sắc, diễn ra xuyên suốt từ Mùng 1 đến Mùng 6 Tết.

Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng liên tiếp tung thông báo đặc biệt - Ảnh 2.

Theo thông báo mới nhất, món quà tặng đặc biệt nhất trong dịp này chính là chương trình tặng 1.000 chai dầu gió mỗi mùng dành cho du khách mua vé gộp Biển + Vườn thú, áp dụng từ Mùng 2 đến Mùng 6 Tết. Như vậy, tổng cộng sẽ có 5.000 chai dầu được phát ra trong 5 ngày vàng của kỳ nghỉ lễ. Đây được xem là điểm nhấn khiến nhiều người bất ngờ bởi số lượng quà tặng lớn và mang ý nghĩa thiết thực trong sinh hoạt hằng ngày.

Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng liên tiếp tung thông báo đặc biệt - Ảnh 3.

Đại Nam tung chương trình độc lạ dịp Tết 2026.

Đại Nam còn một số chính sách đáng chú ý khác như miễn phí vé vào cổng khu du lịch xuyên suốt dịp Tết, áp dụng cho khách tham quan.

Tết Bính Ngọ 2026, Đại Nam cũng sẽ "trao lộc đầu xuân" với 1.000 bao lì xì dành cho 1.000 khách đầu tiên mua vé tham quan Vườn thú hoặc khu Biển trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 Tết. Giá trị mỗi bao lì xì được công bố cao nhất lên tới 200.000 đồng.

Song song với các chương trình ưu đãi, Đại Nam cũng tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn giải trí phục vụ du khách. Cụ thể, từ mùng 2 đến mùng 6 Tết, khu du lịch này lên lịch biểu diễn đua chó Greyhound với hai suất mỗi ngày tại Vườn thú. Cùng thời gian, chương trình biểu diễn Flyboard (bay ván nước) được tổ chức tại khu Biển.

Ngoài ra, Đại Nam còn thông báo tổ chức biểu diễn lân – sư – rồng nghệ thuật vào các ngày mùng 2 và mùng 4 Tết, với các tiết mục như mai hoa thung, tứ quý hưng long và phần trình diễn leo cột nhận lì xì. Các hoạt động xiếc, ảo thuật, múa lửa cũng được bố trí liên tục trong khung thời gian từ mùng 2 đến mùng 6.

Không chỉ dừng lại ở các chương trình biểu diễn, Đại Nam còn tổ chức Chợ Tết Ẩm Thực Phố Đi Bộ từ Mùng 2 đến Mùng 6 Tết, mang đến không gian thưởng thức ẩm thực, mua sắm và vui chơi đậm chất lễ hội xuân.

Đặc biệt, du khách còn được tham quan miễn phí Tòa Bảo Tháp 9 tầng từ Mùng 1 Tết cho đến hết tháng Giêng âm lịch, tạo cơ hội chiêm bái, vãn cảnh và cầu bình an đầu năm.

Những năm gần đây, Đại Nam làm "nóng" tên tuổi của mình bằng những sự kiện quy mô hoặc các chương trình khuyến mãi độc lạ.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn. Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ.



