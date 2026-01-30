Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đấu giá đất ở xã Quang Minh có giá cao nhất gần 130 triệu đồng/m2

30-01-2026 - 20:34 PM | Bất động sản

Xã Quang Minh đấu giá 6 lô đất ở, trong đó lô đất có giá đấu trúng thấp nhất gần 73 triệu đồng/m2 và lô đất có giá trúng cao nhất lên tới gần 130 triệu đồng/m2.

Khách hàng bỏ phiếu các lô đất tại phiên đấu giá. Ảnh: Nhật Mạnh

Ngày 30-1, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Quang Minh phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - quốc gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 6 lô đất trên địa bàn xã.

Các lô đất có diện tích từ 75m² đến 211m². Giá khởi điểm là 10,9 triệu đồng/m², tương ứng giá trị ban đầu mỗi lô đất dao động từ khoảng 820 triệu đồng đến hơn 2,3 tỷ đồng. Các lô đất đều là đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài; hình thức sử dụng là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Hình thức đấu giá được thực hiện bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên. Ở vòng đấu bắt buộc, bước giá được quy định là 45 triệu đồng/m²; vòng đấu thứ hai trở đi, bước giá là 1 triệu đồng/m².

Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia kiểm tra kết quả. Ảnh: Nhật Mạnh

Kết quả, lô đất có giá đấu trúng thấp nhất là gần 73 triệu đồng/m 2 và lô đất có giá trúng cao nhất lên tới gần 130 triệu đồng/m 2 . Tổng số tiền xã Quang Minh thu được từ phiên đấu giá đất là hơn 57,5 tỷ đồng, chênh so với giá khởi điểm hơn 50 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia bất động sản, xã Quang Minh là địa bàn có vị trí quan trọng ở khu vực phía Bắc Thủ đô, nằm gần các trục giao thông kết nối với trung tâm Hà Nội cũng như các khu công nghiệp, khu đô thị nên đất đai có tính thanh khoản cao. Hơn nữa, thời gian qua, xã Quang Minh đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang các khu dân cư, tạo dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội và thu hút nguồn lực đầu tư.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Quang Minh Nguyễn Cao Chí cho biết, việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được xã xác định là một trong những giải pháp quan trọng, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời tạo nguồn lực phục vụ đầu tư hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch, xã tiếp tục rà soát, xây dựng phương án đấu giá đối với các khu đất đủ điều kiện, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Theo Hoàng Sơn

Hà Nội Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng: Không để xảy ra tình trạng “1 km đường cao tốc nhưng có tới hàng chục nhà thầu cùng làm”

Thủ tướng: Không để xảy ra tình trạng “1 km đường cao tốc nhưng có tới hàng chục nhà thầu cùng làm” Nổi bật

Tập đoàn Sơn Hải đề xuất phương án mới với đoạn cao tốc hơn 7.600 tỷ từng bị người dân kiến nghị đòi đền bù vì nứt nhà

Tập đoàn Sơn Hải đề xuất phương án mới với đoạn cao tốc hơn 7.600 tỷ từng bị người dân kiến nghị đòi đền bù vì nứt nhà Nổi bật

Bất động sản nhà ở Bắc – Nam “ngược chiều”: Hà Nội hạ giá giữ nhịp, TP.HCM bung hàng tạo sóng

Bất động sản nhà ở Bắc – Nam “ngược chiều”: Hà Nội hạ giá giữ nhịp, TP.HCM bung hàng tạo sóng

20:23 , 30/01/2026
TP.HCM chấp thuận 3 doanh nghiệp đầu tư cảng Cái Mép Hạ gần 2 tỷ USD

TP.HCM chấp thuận 3 doanh nghiệp đầu tư cảng Cái Mép Hạ gần 2 tỷ USD

20:16 , 30/01/2026
Trong nhà có 10 thứ "nặng vía", không tiễn đi trước Tết thì lận đận cả năm

Trong nhà có 10 thứ "nặng vía", không tiễn đi trước Tết thì lận đận cả năm

20:14 , 30/01/2026
Bạn thân Trấn Thành rao bán biệt thự

Bạn thân Trấn Thành rao bán biệt thự

20:11 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên