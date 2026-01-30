Đấu giá đất ở xã Quang Minh có giá cao nhất gần 130 triệu đồng/m2

Khách hàng bỏ phiếu các lô đất tại phiên đấu giá. Ảnh: Nhật Mạnh

Ngày 30-1, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Quang Minh phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - quốc gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 6 lô đất trên địa bàn xã.

Các lô đất có diện tích từ 75m² đến 211m². Giá khởi điểm là 10,9 triệu đồng/m², tương ứng giá trị ban đầu mỗi lô đất dao động từ khoảng 820 triệu đồng đến hơn 2,3 tỷ đồng. Các lô đất đều là đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài; hình thức sử dụng là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Hình thức đấu giá được thực hiện bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, theo phương thức trả giá lên. Ở vòng đấu bắt buộc, bước giá được quy định là 45 triệu đồng/m²; vòng đấu thứ hai trở đi, bước giá là 1 triệu đồng/m².

Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia kiểm tra kết quả. Ảnh: Nhật Mạnh

Kết quả, lô đất có giá đấu trúng thấp nhất là gần 73 triệu đồng/m 2 và lô đất có giá trúng cao nhất lên tới gần 130 triệu đồng/m 2 . Tổng số tiền xã Quang Minh thu được từ phiên đấu giá đất là hơn 57,5 tỷ đồng, chênh so với giá khởi điểm hơn 50 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia bất động sản, xã Quang Minh là địa bàn có vị trí quan trọng ở khu vực phía Bắc Thủ đô, nằm gần các trục giao thông kết nối với trung tâm Hà Nội cũng như các khu công nghiệp, khu đô thị nên đất đai có tính thanh khoản cao. Hơn nữa, thời gian qua, xã Quang Minh đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang các khu dân cư, tạo dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội và thu hút nguồn lực đầu tư.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Quang Minh Nguyễn Cao Chí cho biết, việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được xã xác định là một trong những giải pháp quan trọng, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời tạo nguồn lực phục vụ đầu tư hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch, xã tiếp tục rà soát, xây dựng phương án đấu giá đối với các khu đất đủ điều kiện, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.