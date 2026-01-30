Trong nhà có 10 thứ "nặng vía", không tiễn đi trước Tết thì lận đận cả năm

Càng về cuối năm, nhiều gia đình càng rơi vào cảnh nhà cửa bừa bộn, đồ đạc chất chồng, dọn mãi vẫn không thấy gọn. Thực tế, nguyên nhân không nằm ở việc thiếu tủ kệ hay chưa biết cách sắp xếp, mà là vì giữ lại quá nhiều thứ đã không còn cần thiết. Trước khi nghĩ đến chuyện "xếp cho gọn", hãy bắt đầu bằng việc mạnh tay loại bỏ những món đồ dưới đây. Chỉ cần dọn xong, căn nhà sẽ nhẹ đi thấy rõ.

1. Túi nilon, túi nhựa tích trữ quá nhiều

Túi đi chợ, túi trái cây, túi mua đồ, túi trà sữa… nhiều người có thói quen giữ lại với suy nghĩ "để sau dùng". Nhưng thực tế là số túi tích lại luôn nhiều hơn rất nhiều so với nhu cầu sử dụng. Túi càng nhiều càng dễ bị nhét kín tủ, ngăn kéo, vừa rối mắt vừa tạo cảm giác chật chội. Chỉ nên giữ một lượng vừa đủ, còn lại nên bỏ bớt.

2. Hộp quà, hộp đựng đẹp nhưng không dùng

Những chiếc hộp xinh xắn thường khiến người ta tiếc tay. Tuy nhiên, phần lớn các hộp này không có công dụng rõ ràng, để lâu chỉ chiếm diện tích. Đến cuối cùng, chúng vẫn bị vứt bỏ như rác. Nếu không có kế hoạch dùng cụ thể, tốt nhất nên dọn ngay từ đầu.

3. Đũa dùng một lần

Đũa đi kèm đồ ăn mang về thường được giữ lại rất nhiều, nhưng trong sinh hoạt hằng ngày gần như không dùng tới. Chúng âm thầm chiếm chỗ trong tủ bếp, ngăn kéo và trở thành gánh nặng lưu trữ. Nếu đã để lâu không động tới, nên bỏ đi để bếp gọn hơn.

4. Quần áo lâu năm không mặc

Tủ quần áo lúc nào cũng chật kín nhưng vẫn "không có gì để mặc" là tình trạng quen thuộc. Nguyên nhân nằm ở việc giữ quá nhiều món đã không còn phù hợp hoặc không còn yêu thích. Những bộ đồ đã hai, ba năm không mặc tới, khả năng dùng lại gần như bằng không. Giữ lại chỉ khiến việc dọn dẹp thêm mệt mỏi.

5. Chậu cây bỏ không

Trồng cây giúp không gian sống dễ chịu hơn, nhưng khi cây đã chết hoặc không còn ý định trồng lại, những chiếc chậu trống sẽ nhanh chóng biến thành đống đồ bỏ xó. Để lâu ở ban công hay góc nhà vừa mất thẩm mỹ vừa tốn diện tích, nên dọn sớm nếu không còn nhu cầu.

6. Bát đĩa cũ đã bị thay thế

Khi đã mua bộ bát đĩa mới, rất hiếm khi gia đình còn sử dụng bộ cũ. Những món đã sứt mẻ, cũ kỹ hoặc không còn thích hợp nên được loại bỏ để tránh làm quá tải tủ bếp. Mua mới đồng nghĩa với việc cần bỏ bớt đồ cũ.

7. Thiết bị nhà bếp mua theo trào lưu

Nhiều thiết bị nhà bếp được mua về với kỳ vọng nấu ăn nhàn hơn, nhưng thực tế chỉ dùng vài lần rồi bỏ xó. Những món này vừa chiếm diện tích vừa khiến căn bếp trông rối rắm. Đồ không dùng trong thời gian dài nên đem cho hoặc dọn bỏ.

8. Giấy tờ, hóa đơn, sách hướng dẫn bản giấy

Trong thời đại số, hầu hết thông tin đều có thể tra cứu online. Hóa đơn cũ, sách hướng dẫn bản giấy tích lại chỉ khiến nhà thêm bừa. Những giấy tờ không còn giá trị sử dụng nên được dọn gọn trước Tết.

9. Sách không còn đọc

Sách cũng cần được sàng lọc định kỳ, không phải cứ là sách thì nhất thiết phải giữ lại tất cả. Những cuốn sách giáo khoa cũ, truyện tranh đã đọc xong, tài liệu học tập không còn giá trị sử dụng thường chỉ nằm yên trên kệ, bám bụi và chiếm diện tích. Trong khi đó, nhiều cuốn hoàn toàn có thể tặng lại cho người đang cần, thư viện hoặc các điểm quyên góp sách. Việc giữ quá nhiều sách không đọc tới không khiến không gian tri thức hơn, mà chỉ làm căn nhà thêm chật và khó dọn dẹp. Chọn lọc lại kệ sách cũng là cách giúp không gian sống gọn gàng và nhẹ nhàng hơn trước thềm năm mới.

10. Đồ chơi trẻ em không còn dùng

Đồ chơi mua ngày càng nhiều nhưng trẻ chỉ chơi một số món nhất định. Những đồ chơi hỏng, hoặc lâu ngày không đụng tới nên được loại bỏ để giải phóng không gian sinh hoạt, giúp nhà cửa gọn gàng hơn.