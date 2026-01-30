Có 11 tuổi xây nhà tốt nhất trong năm 2026, đặc biệt nếu gia chủ mượn được những tuổi này động thổ làm nhà thì gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào

Nhiều người Việt Nam đặc biệt coi trọng việc xem và chọn tuổi khi thực hiện những việc hệ trọng trong đời. Trong đó, xây nhà được xem là đại sự, bởi quan niệm “an cư lạc nghiệp” đã ăn sâu vào đời sống tinh thần. Ngôi nhà không chỉ che mưa nắng mà còn là không gian nuôi dưỡng hạnh phúc, sum họp và phát triển. Vì thế, xem tuổi làm nhà luôn là bước quan trọng bậc nhất trước khi động thổ.

Đặc biệt, một ngôi nhà phù hợp về tuổi tác và phong thủy không chỉ mang lại sự yên tâm mà còn tạo nền tảng vững chắc để gia chủ phát triển sự nghiệp, ổn định cuộc sống và chăm lo cho tương lai lâu dài.

Trong phong thủy nhà ở, việc động thổ, cất nóc hay nhập trạch cần phải hợp mệnh, hợp tuổi với gia chủ để tránh phạm phải các hạn xấu. Các yếu tố cần xem xét khi chọn tuổi làm nhà là: Tam Tai, Kim Lâu và Hoang Ốc. Nếu tuổi gia chủ phạm phải một trong ba yếu tố này, việc xây dựng có thể gặp trắc trở, ảnh hưởng đến tài vận và sức khỏe.

Năm Bính Ngọ 2026 là năm con Ngựa, thuộc mệnh Thủy (Thiên Hà Thủy - Nước trên trời). Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 là một năm tương đối đẹp để xây dựng nhà cửa cho nhiều tuổi. Việc xem xét kỹ lưỡng các hạn Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc sẽ giúp gia chủ chọn được thời điểm động thổ tốt nhất, mang lại may mắn và tài lộc.

Dựa trên phân tích các yếu tố Tam Tai, Kim Lâu và Hoang Ốc, các tuổi sau đây được xem là đẹp nhất để tiến hành động thổ trong năm 2026, vì không phạm cả ba hạn lớn: 1957 (Đinh Dậu), 1960 (Canh Tý), 1966 (Bính Ngọ), 1968 (Mậu Thân), 1969 (Kỷ Dậu), 1978 (Mậu Ngọ), 1984 (Giáp Tý), 1993 (Quý Dậu), 1996 (Bính Tý), 2002 (Nhâm Ngọ), 2005 (Ất Dậu).

Trong trường hợp tuổi của gia chủ phạm phải một trong các hạn xấu (Kim Lâu, Hoang Ốc), nhưng vẫn muốn tiến hành xây dựng trong năm 2026, giải pháp tối ưu nhất là mượn tuổi làm nhà.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, việc xây nhà đúng hướng, đúng năm tuổi của gia chủ được cho là sẽ giúp quá trình xây dựng thuận lợi, khi vào ở thì nhà cửa an lành, công việc thuận lợi, làm ăn tấn tới, sức khỏe dồi dào, gia đạo yên vui. Bên cạnh đó, việc xem ngày đào móng, đổ trần, cất nóc hay vào nhà mới cũng xem là yếu tố quan trọng để mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Việc mượn tuổi đẹp để làm nhà, gia chủ nên lưu ý lựa chọn mượn tuổi của nam giới, hơn tuổi mình là tốt nhất, đồng thời nên mượn tuổi những người Tam hợp, Nhị hợp.

Những người được mượn tuổi phải có tính cách hoà đồng, vui vẻ, gia đình hòa thuận, không ở trong thời gian chịu tang. Người được mượn tuổi nên lớn tuổi hơn gia chủ và giữ vai vế cao hơn gia chủ. Người cho mượn tuổi càng cao tuổi thì càng thể hiện được sức sống mãnh liệt, bền bỉ của ngôi nhà. Tốt nhất là mượn tuổi người thân trong gia đình để tiện việc trao đổi, cúng bái và thực hiện các thủ tục khi làm nhà.

Một lưu ý đặc biệt là người cho mượn tuổi xây nhà không được cho người thứ hai mượn tuổi trong lúc người thứ nhất chưa làm xong nhà.

Khi tiến hành mượn tuổi làm nhà, gia chủ và người cho mượn tuổi sẽ có giấy tờ mua bán tượng trưng, người cho mượn tuổi sẽ đứng ra lo liệu phần cúng bái cho gia chủ trong suốt thời gian xây dựng nhà cửa.

*Thông tin trên mang tính chất tham khảo