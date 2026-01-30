Sun Group sẽ mang tới cho Phú Quốc một “thành phố khách sạn” 5 sao phục vụ APEC 2027

Ngày 28/1, UBND đặc khu Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán - hai trong số 21 dự án APEC được phê duyệt. Theo đó, hai dự án sẽ bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ và các trung tâm thương mại, cảnh quan tầm vóc quốc tế,… chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu trú tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu khắt khe phục vụ saự kiện đối ngoại cấp cao APEC 2027, đồng thời góp phần kiến tạo bộ mặt đô thị khách sạn và thương mại mới cho Phú Quốc.

Trong đó, Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ với quy mô 88,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng, phát triển theo trục Đại lộ APEC. Sở hữu vị trí đắt giá, nằm ngay sát Trung tâm Hội nghị APEC, liền kề Thị trấn Hoàng hôn - Sunset Town.

Dự án hé lộ diện mạo của "cơ ngơi" lưu trú quy mô lớn, được đặt mục tiêu "cán đích" chỉ trong vòng 18 tháng.

Chỉ trong 18 tháng, dự án này sẽ nâng tổng quy mô phòng lưu trú cao cấp của đảo Ngọc lên khoảng 16.500 phòng, mức tăng gần gấp đôi so với số lượng phòng 5 sao mà Phú Quốc đã hình thành trong 15 năm qua. Đây được xem là "cú hích" hạ tầng lưu trú cao cấp cho Phú Quốc nhằm đảm bảo năng lực đón tiếp lượng đại biểu quốc tế theo dự kiện ít nhất từ 12.000 đến 15.000 bao gồm chính khách, lãnh đạo tập đoàn lớn, báo chí…

Khu Đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ sẽ trở thành một "thành phố khách sạn" ven biển, tích hợp đầy đủ các chức năng lưu trú, thương mại, dịch vụ, du lịch và khách sạn cao cấp, cùng hệ thống hạ tầng xã hội - kỹ thuật đồng bộ. Ngoài 15 tòa khách sạn cao tầng ven biển với gần 6.500 buồng phòng 5 sao, dự án sẽ có thêm các toà tháp cao tới 40 tầng, tích hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển…tạo nên một quần thể lưu trú tập trung hiếm thấy.

Yếu tố làm nên điểm đặc biệt của dự án nằm ở hệ sinh thái thương hiệu và đối tác quốc tế, trong đó rất nhiều thương hiệu xa xỉ tiên phong xuất hiện tại Việt Nam. Dự án quy tụ các tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kiến trúc như SOM, KPF, Aedas, Milou, cùng các tập đoàn quản lý khách sạn danh tiếng gồm Marriott International, Accor, Hilton hay Lotte.

Marriott International dự kiến mang đến loạt thương hiệu cao cấp như W Hotels – biểu tượng của phong cách sống thời thượng và thiết kế táo bạo; Marriott Hotels – dòng khách sạn chuẩn mực chuyên phục vụ MICE và các sự kiện chính trị – ngoại giao; Westin với triết lý chăm sóc sức khỏe toàn diện; Le Méridien gắn với tinh thần nghệ thuật và văn hóa; cùng Courtyard by Marriott đáp ứng nhu cầu lưu trú linh hoạt cho các đoàn hội nghị.

Hàng loạt thương hiệu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới tiên phong có mặt tại Việt Nam sẽ xuất hiện tại Bãi Đất Đỏ, Phú Quốc

Hilton Worldwide trong khi đó hiện diện với Hilton, DoubleTree by Hilton và đặc biệt là Conrad Hotels & Resorts tiên phong xuất hiện tại Việt Nam, hướng tới phục vụ các đoàn lãnh đạo, doanh nhân và khách công vụ cao cấp. Bên cạnh đó là nhóm thương hiệu của Accor gồm SO - bộ sưu tập khách sạn lấy cảm hứng từ thế giới thời trang, MGallery và Grand Mercure, kết hợp giữa chuẩn mực quốc tế và bản sắc địa phương, đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trú trong khuôn khổ APEC.

Điểm nhấn đáng chú ý là trung tâm thương mại quy mô 136.000m², một trong những trung tâm thương mại lớn hàng đầu Việt Nam, do Tập đoàn Lotte vận hành, tạo nên trục thương mại – giải trí trọng điểm cho toàn khu vực. Đây đều là những thương hiệu gắn liền với các công trình biểu tượng và các sự kiện toàn cầu, cho thấy mức độ đầu tư và tham vọng thiết lập chuẩn mực lưu trú đẳng cấp toàn cầu cho Phú Quốc.

Sun Group sẽ xây dựng dự án Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ chỉ trong vòng 18 tháng

Cam kết hoàn thiện một "thành phố khách sạn" quy mô chưa từng có chỉ trong 18 tháng một lần nữa cho thấy tầm vóc của Sun Group – thương hiệu uy tín đã được khẳng định bằng hàng loạt công trình triển khai thần tốc nhưng đạt chuẩn quốc tế. Từ Sân bay quốc tế Vân Đồn – sân bay tư nhân tiên phong của Việt Nam, tuyến cáp treo Fansipan giữ kỷ lục thế giới, đến nhiều tổ hợp du lịch – hạ tầng quy mô lớn trên khắp cả nước, Sun Group đã chứng minh năng lực làm chủ những dự án phức tạp, đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ ở mức cao nhất. Chính nền tảng đó tạo niềm tin vững chắc vào khả năng "cán đích đúng hạn" các dự án phục vụ APEC 2027, đồng thời để lại di sản hạ tầng – du lịch có giá trị lâu dài cho Phú Quốc.

Vượt ra ngoài khuôn khổ một dự án phục vụ sự kiện, "thành phố khách sạn" tại Bãi Đất Đỏ cho thấy cách Sun Group tiếp cận Phú Quốc bằng tầm nhìn dài hạn khi hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái hạ tầng lưu trú – hội nghị – dịch vụ cao cấp có khả năng vận hành bền bỉ trong dài hạn. Không chỉ giải bài toán lưu trú cho APEC 2027, khi hoàn thiện, dự án hứa hẹn tạo nên trục không gian biểu tượng tương tự Champs-Élysées - đại lộ biểu tượng hơn 300 năm tuổi của Pháp, nơi không chỉ là điểm đến du lịch, lưu trú nổi tiếng mà còn là nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội quan trọng, góp phần định hình và lan tỏa hình ảnh quốc gia ra thế giới.