Tân Hoàng Minh của Chủ tịch Đỗ Anh Dũng đón tin vui lớn

29-01-2026 - 14:12 PM | Bất động sản

Dự án 1.800 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh đang được UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét chủ trương đầu tư theo cơ chế thí điểm Nghị quyết 171.

Theo Báo Khánh Hòa, chiều 28/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành để nghe báo cáo và xem xét đề xuất danh mục các khu đất thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của Quốc hội, cho phép triển khai dự án thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc trên cơ sở đang có quyền sử dụng đất.

Báo cáo của Sở Tài chính cho biết, ngày 6/6/2025, UBND tỉnh đã có thông báo chấp thuận danh mục 4 khu đất để tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện các dự án thí điểm. Đến nay, Sở đã tiếp nhận 4 hồ sơ đề nghị thực hiện thủ tục đầu tư, trong đó 1 dự án đã được giải quyết xong, 3 dự án còn lại đã hoàn tất thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét.

Đáng chú ý trong số này là Dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại và căn hộ cao cấp Tân Hoàng Minh do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đề xuất. Dự án có diện tích khoảng 7.850 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 1.800 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2028.

Hai dự án còn lại gồm Tổ hợp căn hộ và thương mại dịch vụ Vĩnh Hòa của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm sản Nha Trang và Chung cư Khôi Nguyên 36 của Công ty Cổ phần Khôi Nguyên.

Trên cơ sở rà soát hồ sơ và ý kiến các sở, ngành, Sở Tài chính đánh giá các dự án đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường xác nhận đáp ứng điều kiện, tiêu chí để áp dụng cơ chế thí điểm theo Nghị quyết 171. Các khu đất cũng đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục và UBND tỉnh chấp thuận theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, do đặc thù nguồn gốc đất, việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án này vẫn cần tiếp tục làm rõ và hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành.

Tân Hoàng Minh của Chủ tịch Đỗ Anh Dũng đón tin vui lớn- Ảnh 1.

Tân Hoàng Minh “dồn dập" trở lại khi Chủ tịch Đỗ Anh Dũng được đặc xá.

Trong khoảng 1 năm qua, sau sự trở lại của Chủ tịch Đỗ Anh Dũng, Tập đoàn Tân Hoàng Minh liên tục đưa ra nhiều đề xuất dự án quy mô lớn tại nhiều địa phương.

Ngay trong tháng 1/2025, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã đề xuất ý tưởng phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Bàu Sen.

Dự án có phạm vi nghiên cứu hơn 1.600 ha, trải rộng trên địa bàn hai xã Ngư Thủy và Sen Thủy (huyện Lệ Thủy), sở hữu lợi thế gần Quốc lộ 1A và bãi tắm Lệ Thủy. Dự án được định hướng trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp với nhiều phân khu chức năng như thương mại – dịch vụ, biệt thự, khách sạn, nhà hàng, công viên, sân golf…

Sang tháng 3/2025, Tân Hoàng Minh tiếp tục gây chú ý khi cùng CTCP Tổng Bách Hóa (mã chứng khoán: TBH) khởi công dự án khu nhà ở tại số 486 đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội, với tên thương mại Greenera Southmark. Đây là một trong số rất ít dự án nhà ở chung cư được UBND TP. Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2024, và đến tháng 1/2025 đã được cấp giấy phép xây dựng.

Đến tháng 6/2025, tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Tập đoàn Tân Hoàng Minh tiếp tục đề xuất được nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch chi tiết và triển khai đầu tư dự án trên diện tích khoảng 4.320 ha tại xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

