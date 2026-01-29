Miền Tây sắp có siêu dự án lớn nhất lịch sử 6,2 tỷ USD do Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư, đặt tại thành phố trực thuộc Trung ương

Theo Cổng TTĐT TP. Cần Thơ, chiều 27/1, Thường trực Thành ủy Cần Thơ đã làm việc với Đảng ủy UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ và kết quả triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy UBND thành phố và các sở, ngành đã báo cáo tình hình triển khai nhiều dự án lớn, trong đó nổi bật là Dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Đây là dự án lớn nhất của các tỉnh miền Tây tính đến hiện tại.

Trên cơ sở đó, Thường trực Thành ủy yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

Trước đó vào cuối tháng 11/2025, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TP. Cần Thơ, thống nhất cho phép lập quy hoạch phân khu song song với quy hoạch chung Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong.

Bộ cũng yêu cầu thành phố rà soát lại phạm vi, chỉ tiêu đất đai, dân số và tiêu chí đô thị tại khu vực Châu Thành – Châu Thành A theo các quy định mới sau sáp nhập; các đồ án quy hoạch đã phê duyệt trước đây tiếp tục được thực hiện đến hết thời hạn và sẽ được kế thừa khi lập quy hoạch mới.

UBND TP. Cần Thơ đã giao Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, bảo đảm tiến độ và chất lượng, đặc biệt đối với dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong.

Theo quy hoạch, Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong có quy mô khoảng 2.945 ha, dân số dự kiến khoảng 300.000 người, tổng mức đầu tư ước tính khoảng 6,2 tỷ USD.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Hậu Giang (trước đây), đã lựa chọn Tập đoàn Vingroup làm đơn vị nghiên cứu lập đồ án quy hoạch nhằm kêu gọi đầu tư, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.

Sơ đồ vị trí lập quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong.

Tháng 8/2024, UBND tỉnh Hậu Giang đã có buổi làm việc với Tập đoàn Vingroup liên quan đến dự án. Tại đây, ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết, dự án sẽ góp phần nâng tầm hình ảnh địa phương, thu hút thêm nhà đầu tư, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn nhờ vị trí thuận lợi cả về giao thông đường bộ lẫn đường thủy.

Đến tháng 8/2025, UBND TP. Cần Thơ tiếp tục làm việc với Tập đoàn Vingroup về dự án này. Đại diện Vingroup đã cập nhật tiến độ nghiên cứu quy hoạch, đồng thời kiến nghị một số nội dung cần triển khai sớm nhằm hoàn tất công tác lập quy hoạch, tổ chức đấu thầu và mời gọi nhà đầu tư, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc triển khai dự án sau sáp nhập địa giới hành chính và phù hợp với các quy định pháp luật mới.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, việc triển khai Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong là cần thiết, không chỉ nhằm hình thành khu du lịch, vui chơi giải trí quy mô lớn phục vụ người dân, mà còn góp phần thu hút khách quốc tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của thành phố trong giai đoạn tới.



