"Đại gia phố núi" vang bóng một thời nay nợ ngập đầu, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ nhưng vẫn xin đầu tư cao tốc gần 77.000 tỷ đồng vừa nhận chỉ đạo "nóng"

Trên cơ sở buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng ngày 11/1, Bộ Xây dựng cho biết các bên đã thống nhất tiếp tục nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc này, phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Việc nghiên cứu dự án sẽ căn cứ vào khả năng cân đối nguồn lực và thẩm quyền theo quy định pháp luật, nhằm tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế – xã hội khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng.

Để có đủ cơ sở xem xét, xác định cơ quan có thẩm quyền và tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư, Bộ Xây dựng đề nghị Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm việc với UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Các địa phương cần báo cáo HĐND cấp tỉnh để thống nhất chủ trương nghiên cứu dự án, đồng thời lựa chọn một địa phương làm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chủ trì triển khai theo đúng quy định.

Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh, việc nghiên cứu và đề xuất dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, trình tự – thủ tục thực hiện và tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án PPP. Trên cơ sở đề xuất và sự đồng thuận của các địa phương, Bộ sẽ phối hợp, hướng dẫn các bước tiếp theo theo quy định pháp luật.

Trước đó, đầu tháng 10/2025, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã có văn bản gửi Thủ tướng đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Doanh nghiệp kiến nghị được giao làm nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án và đề xuất Thủ tướng giao một trong ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk hoặc Lâm Đồng làm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chủ trì triển khai. Đồng thời, doanh nghiệp đề nghị Bộ Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030 để hỗ trợ thực hiện dự án.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc dài khoảng 257 km, đi qua Gia Lai (gần 57 km), Đắk Lắk (hơn 125 km) và Lâm Đồng (gần 75 km). Giai đoạn 1 dự kiến đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Tổng mức đầu tư dự kiến gần 77.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP, trong đó nhà đầu tư huy động khoảng 30%, còn ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% do điều kiện kinh tế khu vực Tây Nguyên còn khó khăn, khả năng thu hồi vốn thấp.

Đức Long Gia Lai là doanh nghiệp đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, chế biến gỗ, năng lượng và linh kiện điện tử. Giai đoạn 2016 – 2018 được xem là thời kỳ hoàng kim, khi doanh thu công ty đạt 2.000 – 3.000 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, từ năm 2020, kết quả kinh doanh suy giảm do nợ vay lớn bào mòn lợi nhuận. Doanh nghiệp nhiều lần bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục, cổ phiếu bị HoSE đưa vào diện cảnh báo.

Đáng chú ý, việc Đức Long Gia Lai đề xuất phương án đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp gánh khoản lỗ lũy kế hơn 2.456 tỷ đồng và tổng nợ phải trả 3.473 tỷ đồng (tại thời điểm 30/9/2025).

Đây là những nguyên nhân khiến kiểm toán viên đưa ra lưu ý liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của Đức Long Gia Lai.

Lãnh đạo Đức Long Gia Lai cho biết, công ty đang triển khai các giải pháp trọng tâm. Cụ thể, DLG tiếp tục thu hồi công nợ của đối tác và khách hàng, cắt giảm các khoản chi phí góp phần gia tăng lợi nhuận.

Đồng thời, DLG việc với các tổ chức tín dụng và ngân hàng để đàm phán phương án cấu trúc lại tình hình tài chính của doanh nghiệp, tập trung chuyển nhượng tài sản không sinh lời; thoái vốn các ngành nghề kinh doanh kém hiệu quả; tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi để tích lũy dòng tiền trả dứt diểm nợ quá hạn Ngân hàng chậm nhất đến hết năm 2026, hầu hết các các khoản nợ của Công ty đều được bảo đảm bằng tài sản.

Bên cạnh đó, công ty đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sosơ pháp lý các dự án năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió, thủy điện...).

Mới đây, HĐQT doanh nghiệp vừa có quyết định chuyển nhượng toàn bộ vốn tại 2 công ty con là CTCP BOT & BT Đức Long Đăk Nông cho CTCP Tập đoàn Alpha Seven (HNX: DL1). Thương vụ dự kiến mang về cho DLG gần 530 tỷ đồng, nhằm mục đích tái cấu trúc tình hình tài chính.

