So găng sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất, ga Thủ Thiêm và ga Sài Gòn: 'Tân binh' cửa ngõ bứt phá ngoạn mục
Sự xuất hiện của sân bay Long Thành và ga Thủ Thiêm đang vẽ lại bản đồ giá trị bất động sản phía Nam. Nếu các 'cựu vương' nội đô như Tân Sơn Nhất, Ga Sài Gòn duy trì sức hút nhờ vị trí độc tôn và sự ổn định, thì những 'tân binh' cửa ngõ lại đang thiết lập mặt bằng giá mới với biên độ tăng trưởng ấn tượng.
Là các địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô kinh tế, TP.HCM và Đồng Nai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với các dự án hạ tầng trọng điểm. Nổi bật là cặp cửa ngõ giao thông: Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành, ga Sài Gòn và ga Thủ Thiêm.
Đáng chú ý, không chỉ có diện tích lớn hơn, các cửa ngõ hạ tầng mới còn tạo giá trị vượt trội về lưu lượng hành khách và tăng trưởng bất động sản so với hạ tầng cũ.
Theo quy hoạch, sân bay Long Thành và ga Thủ Thiêm sẽ trở thành các trung tâm trung chuyển cấp vùng, kết nối đồng bộ cao tốc, vành đai, metro và đường sắt tốc độ cao. Qua đó gia tăng vai trò hạt nhân thu hút vốn, dân cư và các hoạt động dịch vụ – logistics.
Sân bay Long Thành có quy mô 5.000 ha, gấp hơn 5 lần Tân Sơn Nhất (gần 900 ha sau mở rộng), trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam và thuộc nhóm hàng đầu Đông Nam Á, thiết kế đón 100 triệu lượt khách/năm từ 2050. Ảnh: Duy Anh
Trong tương lai, đây sẽ là đô thị sân bay (aerotropolis) quy mô hơn một triệu dân, tập trung logistics, công nghiệp hàng không, thương mại - dịch vụ, tạo đầu mối kết nối TP.HCM - Đồng Nai - thủ phủ kinh tế miền Nam với cao tốc, metro và đường sắt kết nối toàn vùng Đông Nam Bộ.
Ngược lại,
Tân Sơn Nhất hiện vẫn là cửa ngõ hàng không chủ lực của TP.HCM, nhưng dư địa mở rộng hạn chế vì trong vùng nội đô khiến khu vực xung quanh thiên về giữ giá, thay vì tạo ra các đột biến tăng trưởng mới. Ảnh: Ga quốc nội sân bay TSN.
Trong khi đó, Ga Thủ Thiêm có quy mô khoảng 17 ha, gấp gần 2 lần Ga Sài Gòn, nằm ngay lõi khu trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM. Đây được quy hoạch là điểm cuối tuyến đường sắt Bắc – Nam, đồng thời tích hợp đường sắt quốc gia, metro và đường sắt tốc độ cao.
Ga
Thủ Thiêm trong tương lai sẽ trở thành đầu mối kết nối giao thông – thương mại – tài chính của toàn vùng Đông Nam Bộ, tương tự các trung tâm TOD tại Tokyo, Hong Kong hay London.
Còn Ga Sài Gòn tiếp tục vai trò đầu mối đường sắt Bắc - Nam truyền thống. Ảnh: Wikipedia.
Huy Nguyễn
An ninh Tiền tệ
Theo
An ninh Tiền tệ
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://antt.nguoiduatin.vn/so-gang-san-bay-long-thanh-voi-tan-son-nhat-ga-thu-thiem-va-ga-sai-gon-tan-binh-cua-ngo-but-pha-ngoan-muc-205260128072740487.htm
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM