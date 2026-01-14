7 dự án "khủng" của Vingroup với tổng vốn hơn 2 triệu tỷ đồng
Từ siêu đô thị, đường sắt đến điện khí, thép, danh mục triển khai của Vingroup đang trải rộng trên nhiều “mặt trận” kinh tế. Điểm chung là quy mô vốn tính bằng trăm nghìn tỷ đồng, kéo theo hạ tầng – việc làm – dòng khách, tạo lực đẩy phát triển vùng và tham vọng định hình các biểu tượng mới.
Chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, Vingroup đã vươn lên thành một trong những tập đoàn tư nhân có danh mục đầu tư dài hạn lớn nhất Việt Nam, với chuỗi đại dự án quy mô hàng nghìn hecta, tổng vốn đầu tư lên tới hàng chục tỷ USD, trải rộng nhiều lĩnh vực trên phạm vi cả nước.
7 dự án trọng điểm mà Vingroup đồng loạt khởi công và triển khai gần đây, tổng mức đầu tư ước tính hơn 2 triệu tỷ đồng (khoảng 85 tỷ USD, tỷ giá năm 2025). Con số này gấp gần 6 lần tổng mức đầu tư của Cảng hàng không quốc tế Long Thành cả 3 giai đoạn (~337.000 tỷ) và tương đương 16,5% GDP của Việt Nam (2025), cho thấy tầm ảnh hưởng sâu rộng của tập đoàn trong nền kinh tế.
Đứng đầu danh mục là đại dự án
Khu đô thị thể thao – Olympic tại Hà Nội, có quy mô gần 9.200 ha và tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 925.000 tỷ đồng. Với diện tích lớn gấp gần 9 lần quận Đống Đa cũ (khoảng 996 ha), đây là một trong những dự án đô thị lớn nhất từng được đề xuất tại Việt Nam, đủ tầm hình thành một siêu đô thị.
Điểm nhấn của tổ hợp này là dự án sân vận động Trống Đồng, với sức chứa lên tới khoảng 135.000 chỗ ngồi – tức hơn 3 lần Sân vận động Mỹ Đình hiện nay. Trong tương lai, nơi đây không chỉ là bộ mặt của toàn bộ khu đô thị mà còn là một trong những sân vận động lớn nhất thế giới, đạt tiêu chuẩn để đăng cai các giải đấu lớn như World Cup, Asiad, Olympic, SeaGames...
Khu đô thị biển lấn biển
Vinhomes Green Paradise tại xã Cần Giờ (TP.HCM) với quy mô gần 2.900 ha và tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ USD cũng đang dần hình thành. Ngay từ khi công bố quy hoạch cùng với tốc độ triển khai hạ tầng thần tốc, dự án đã tạo lực hút thị trường, đưa Cần Giờ trở thành điểm nóng mới về quy hoạch và đầu tư.
Bên cạnh đó tuyến đường sắt đô thị (metro) Bến Thành – Cần Giờ dài hơn 50km, vốn hơn 102.000 tỷ đồng cũng mới động thổ để kết nối trung tâm TP.HCM với khu đô thị biển Cần Giờ. Trong tương lai, khu đô thị Cần Giờ sẽ trở thành trung tâm du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí của hơn 10 triệu lượt khách mỗi năm.
Song song,
Vinspeed (thuộc Vingroup) cũng chuẩn bị khởi công tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh với tổng mức đầu tư gần 140.000 tỷ đồng. Dự án dài khoảng 120km, có điểm đầu tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Hà Nội), kết nối trực tiếp tới các trung tâm kinh tế – du lịch của Quảng Ninh.
Cũng tại khu vực này, siêu đô thị Hạ Long Xanh với quy mô hơn 4.100 ha cùng vốn đầu tư gần 457.000 tỷ đồng. Dự án sẽ biến khu vực ven biển Hạ Long – Cẩm Phả thành trung tâm du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí mang tầm vóc quốc tế, nhất là khi các tuyến cao tốc, cảng biển và sân bay Vân Đồn đã đi vào vận hành.
Ngoài ra, Vingroup đang mở rộng mạnh sang lĩnh vực năng lượng với dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng. Dự án có công suất thiết kế khoảng 4.800 MW, tổng mức đầu tư gần 180.000 tỷ đồng, với mục tiêu trở thành nhà máy điện khí lớn nhất Việt Nam.
Khi vận hành từ năm 2030, nhà máy LNG Hải Phòng sẽ cung cấp khoảng 19,2 tỷ kWh/năm, kết hợp với các dự án điện gió và năng lượng tái tạo tại Hà Tĩnh (tổng vốn gần 40.000 tỷ đồng) nhằm bổ sung và đồng bộ nguồn cung điện cho khu vực phía Bắc.
Tại Hà Tĩnh, nhà máy thép VinMetal với quy mô hơn 460ha, vốn khoảng 89.000 tỷ đồng cũng vừa khởi công. Dự án hướng tới sản xuất 5 triệu tấn thép chất lượng cao mỗi năm cho công nghiệp và xuất khẩu, đánh dấu bước đi của Vingroup vào lĩnh vực công nghiệp nặng.
Ngoài các đại dự án, Vingroup còn triển khai loạt khu đô thị mới, nhà ở xã hội và nhà ở công nhân tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Hưng Yên…, cho thấy chiến lược phủ rộng phân khúc từ cao cấp đến an sinh, thay vì chỉ tập trung vào bất động sản thương mại. Ảnh: Vinhomes Happy Home Hưng Yên.
Bài và ảnh: Huy Nguyễn
