Điểm nhấn của tổ hợp này là dự án sân vận động Trống Đồng, với sức chứa lên tới khoảng 135.000 chỗ ngồi – tức hơn 3 lần Sân vận động Mỹ Đình hiện nay. Trong tương lai, nơi đây không chỉ là bộ mặt của toàn bộ khu đô thị mà còn là một trong những sân vận động lớn nhất thế giới, đạt tiêu chuẩn để đăng cai các giải đấu lớn như World Cup, Asiad, Olympic, SeaGames...