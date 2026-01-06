Đằng sau việc góp vốn bằng cổ phiếu Vingroup vào Vinspeed

Lần đầu tiên ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Vingroup (VIC) công bố dùng cổ phiếu để góp vốn thành lập một doanh nghiệp là CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI – với mục đích chia nhỏ các sản phẩm bất động sản của Vinhomes thành những phần nhỏ, cho phép nhà đầu tư có vốn nhỏ cũng có thể tham gia đầu tư.

Sau đó, với các tham vọng về taxi xanh, điện sạch và đường sắt cao tốc, ông Vượng đã tiếp tục dùng cổ phiếu VIC để góp vốn vào CTCP Di chuyển xanh và Thông minh GSM, CTCP Năng lượng VinEnergo và CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed. Ông cũng đổi tên VMI thành Hưng Long và sáp nhập vào Vinspeed hồi cuối năm 2025.

Qua nhiều lần ông Vượng góp thêm vốn bằng cổ phiếu VIC vào các doanh nghiệp này và lần Vingroup thực hiện chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 hồi tháng 12, tính đến cuối năm 2025, VinSpeed sở hữu 834 triệu cổ phiếu VIC (tương đương 10,8% vốn điều lệ), GSM nắm 102 triệu cổ phiếu VIC (tương đương 1,3%), VinEnergo nắm 331 triệu cổ phiếu VIC (tương đương 4,3%).

Nhóm cổ đông “đặc biệt” đang sở hữu cổ phiếu VIC:﻿

Vậy, cơ cấu vốn của VinSpeed đang như thế nào?

Ngày 25/12/2025, khi ông Phạm Nhật Vượng hoàn tất chuyển nhượng 76 triệu cổ phiếu VIC cho Vinspeed, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 45.000 tỷ đồng. Cơ cấu vốn gồm 24.971 tỷ đồng tiền mặt – tăng thêm hơn 14.100 tỷ đồng so với đầu tháng, và 20.029 tỷ đồng là Tài sản khác .

Tài sản khác này - theo ghi chú - không phải là tiền đồng, ngoại tệ, vàng, giá trị quyền sử dụng đất hay quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật. Như vậy, đó là cổ phiếu VIC và tài sản khác (nếu có).

VinSpeed được thành lập vào tháng 5 năm nay với vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỉ đồng. Sau 7 tháng với nhiều lần mở rộng quy mô vốn, vốn điều lệ của VinSpeed đã tăng gấp 7,5 lần.

Hiện tại, VinSpeed đã động thổ tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ vào ngày 19/12/2025 nối trực tiếp trung tâm thành TPHCM với Cần Giờ. Dự án có chiều dài tuyến chính hơn 54km, tốc độ thiết kế 350km/h với 6 đoàn tàu hoạt động thường xuyên và 1 đoàn tàu dự phòng, tổng cộng 56 toa. Thời gian vận hành hàng ngày từ 6h đến 23h, tần suất 20 phút mỗi chuyến; mỗi giờ có 3 đôi tàu chạy theo hai chiều. Thời gian di chuyển toàn tuyến khoảng 13 phút. Dự kiến, dự án sẽ vận hành thương mại vào khoảng quý IV/2028.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 102.430 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 12.784 tỷ đồng do ngân sách nhà nước bố trí,dự kiến hoàn thành vào quý 4/2028.

Bên cạnh đó, VinSpeed còn đang đăng ký đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Tuyến có chiều dài khoảng 120,4 km đi qua 4 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Dự án sử dụng khổ đường 1.435mm tiêu chuẩn quốc tế, tốc độ thiết kế 350 km/h.

Giai đoạn 2028-2035, hệ thống sẽ khai thác 4 đoàn tàu với 16 toa, tăng lên 8 đoàn tàu (32 toa) trong giai đoạn 2035-2050. Các đoàn tàu vận hành 18 giờ mỗi ngày (5h-23h) với tần suất ban đầu 60 phút/chuyến, rút ngắn xuống 30 phút từ năm 2030.