Tuyến đường vượt biển hơn 100.000 tỷ đồng nối Cần Giờ và Vũng Tàu do Vingroup đề xuất sẽ có hầm ngầm vượt biển

Sáng ngày 7/1, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 3. Hội nghị đã bàn và thống nhất chủ trương điều chỉnh quy hoạch Dự án xây dựng đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, sau sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính, việc đi lại từ trung tâm TPHCM đến khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu hiện chủ yếu phụ thuộc tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây qua Đồng Nai. Tuyến này thường xuyên ùn tắc, quãng đường dài và khó chủ động thời gian di chuyển.

Từ thực tế đó, thành phố đặt vấn đề nghiên cứu một tuyến kết nối trực tiếp giữa TPHCM và Vũng Tàu. Phương án đi đường bộ từ khu vực Nhà Bè được đánh giá gặp nhiều khó khăn do vướng quy hoạch, giải phóng mặt bằng và không phù hợp định hướng phát triển không gian đô thị biển của TPHCM, đặc biệt tại khu vực Cần Giờ.

Theo ông Quang, khoảng cách từ Cần Giờ đến khu vực Bãi Trước, Bãi Sau (TP Vũng Tàu cũ) chỉ khoảng 13-14 km. Trên cơ sở này, lãnh đạo TPHCM đã trao đổi với các nhà đầu tư chiến lược và nhận được sự đồng thuận về phương án xây dựng tuyến đường vượt biển quy mô 6 làn xe, xuất phát từ khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Phương án sơ bộ gồm hai hợp phần: Đoạn trên biển đi bằng cầu, khu vực thông thuyền xây dựng hầm ngầm dưới đáy biển, áp dụng công nghệ tương tự hầm Thủ Thiêm. Dự án sẽ hình thành hai đảo nhân tạo hai bên khu vực thông thuyền nhằm thuận lợi cho thi công, thay cho phương án làm cầu cao khoảng 60 m.

Theo ước tính ban đầu của nhà đầu tư, thời gian thi công dự án khoảng 3 năm. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển bằng ôtô từ trung tâm TPHCM đến Vũng Tàu dự kiến rút ngắn còn khoảng 1 giờ.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã đề xuất dự án tuyến vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu dài hơn 14 km, gồm cầu, hầm và đường dẫn, tổng vốn đầu tư hơn 104.000 tỷ đồng. Tuyến bắt đầu từ đường Biển Đông 2 (khu đô thị lấn biển Cần Giờ), kết nối đường Mai Sao - Bến Đình, giao đường 30/4 tại Vũng Tàu.

Toàn tuyến có khoảng 3,1 km hầm, gần 8 km cầu và khoảng 3 km đường dẫn, đi hướng Đông Nam, vượt vịnh Ghềnh Rái. Dự án cần khoảng 137,5 ha đất; nhà đầu tư bố trí toàn bộ vốn, Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất theo hình thức BT.



