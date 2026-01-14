Sau Vingroup, Sun Group, T&T... liên danh Him Lam sắp xây dự án hơn 11.000 tỷ đồng tại Tây Ninh

Theo hồ sơ ĐTM, dự án Khu dân cư xã Đức Lập (trước đây là dự án Khu dân cư tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) được triển khai tại xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh. Khu đất dự án có phía Đông giáp kênh T2 và liền kề Khu công nghiệp Xuyên Á; phía Tây giáp khu đất trống; phía Nam giáp đường tỉnh 823B; phía Bắc giáp kênh ranh.

Dự án có tổng diện tích gần 215 ha, quy mô dân số dự kiến hơn 30.000 người. Theo quy hoạch, các hạng mục xây dựng chính gồm gần 1.500 căn nhà ở liền kề xây thô hoàn thiện mặt ngoài, bố trí trên quỹ đất gần 16 ha, cao 4 tầng, với tổng diện tích sàn xấp xỉ 60 ha. Bên cạnh đó, hơn 5.200 lô đất ở liền kề còn lại sẽ được chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất để người dân tự xây dựng theo quy định.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 11.200 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án ước khoảng hơn 7.000 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 4.200 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, vốn của nhà đầu tư khoản gần 1.700 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Trong đó, CTCP Bất động sản Trường Sơn góp 85% vốn, tương đương hơn 1.400 tỷ đồng; CTCP Him Lam góp 15%, tương ứng hơn 250 tỷ đồng.

Dự án dự kiến triển khai từ quý IV/2024 đến quý IV/2030, thời gian hoạt động là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận đầu tư.

Việc dự án được triển khai diễn ra trong bối cảnh Tây Ninh đang nổi lên là điểm đến mới của dòng vốn bất động sản quy mô lớn. Thời gian qua, hàng loạt "ông lớn" như Vingroup, Sun Group, T&T, TNG Holding,… đã và đang mở rộng hiện diện tại địa phương này.

Trong đó, Vingroup bắt đầu xúc tiến đầu tư vào Tây Ninh từ năm 2015 với tổ hợp thương mại – khách sạn tổng vốn khoảng 1.000 tỷ đồng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, trước khi đưa vào vận hành tổ hợp khách sạn lưu trú 5 sao vào năm 2018.

Gần đây nhất, liên danh CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn và CTCP Đầu tư Xây dựng Đại An – đều là công ty con của Vinhomes (VHM) đã công bố báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ. Dự án này có quy mô hơn 930 ha, tổng mức đầu tư khoảng gần 75.000 tỷ đồng.

Sun Group cũng xuất hiện tại Tây Ninh với quần thể Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 2.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại khu du lịch Núi Bà Đen, tập đoàn này đã đưa vào vận hành hệ thống cáp treo hiện đại với nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới từ tháng 1/2020.

Bên cạnh đó, nhiều dự án khu dân cư và khu đô thị trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cũng thu hút sự quan tâm lớn của thị trường như Khu dân cư đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB (cổ đông sáng lập và là cổ đông lớn nhất của Ecopark) đầu tư, Khu dân cư Rạng Đông (TP. Tây Ninh), Khu phố thương mại Mai Anh (Trảng Bàng), Khu dân cư Phước Đông và Suối Cầu Đúc (Gò Dầu).

Riêng trong năm 2025, Tây Ninh đã phê duyệt và khởi công hàng loạt dự án quy mô lớn, có thể kể đến Khu đô thị mới Đức Hòa – Hậu Nghĩa gần 200 ha, tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng, hay Khu đô thị T&T Millennium rộng 267 ha.



