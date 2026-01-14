Một công ty thủy lợi được cho phép dùng 2.600m2 đất phố Chùa Bộc làm văn phòng

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 10/01/2026 về hình thức sử dụng đất tại số 116 ngách 95/8 Chùa Bộc, phường Kim Liên cho Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC, mã: HEJ, sàn UPCoM).



Theo đó, cho Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam – CTCP sử dụng 2.619,2 m2 đất tại số 116 ngách 95/8 Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội để làm văn phòng làm việc.

Vị trí, ranh giới khu đất giới hạn bởi các mốc từ 1 đến 24,1 được xác định tại bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Tư vấn khảo sát và đo đạc Hà Thành lập tháng 9/2022, UBND phường Trung Liệt (nay là phường Kim Liên) xác nhận ngày 08/11/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 26/12/2022.

Thời hạn sử dụng đất từ ngày UBND Thành phố ký quyết định cho thuê đất đến hết ngày 31/12/2030.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm. Giá đất tính tiền thuê đất phải nộp được xác định theo bảng giá đất.

Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam – CTCP có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục thuế Khu vực I để thực hiện các thủ tục có liên quan.

Đồng thời, sử dụng đúng mục đích; trong quá trình sử dụng đất, Tổng Công ty tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng, quy hoạch; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam; không được chuyển mục đích sử dụng đất nếu chưa được phép của UBND Thành phố. Việc chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư (nếu có) phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đấu giá và pháp luật khác có liên quan.

Có trách nhiệm bàn giao lại mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các quy hoạch cũng như các dự án khác hoặc khi hết thời hạn thuê đất mà không được gia hạn sử dụng đất theo quy định.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, các Sở: Xây dựng, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc và các Sở, ngành có liên quan; Chi cục Thuế khu vực I, UBND phường Kim Liên theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành: hướng dẫn Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, UBND phường Kim Liên cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, vào hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND phường Kim Liên thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai của Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam – CTCP theo quy định.

Tổng Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam – CTCP tiền thân là Phòng thiết kế đo đạc thuộc Nha Thủy lợi Bộ Giao thông Công chính, được thành lập năm 1955.

Thực hiện Quyết định số 3075/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, HEC đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. HEC là doanh nghiệp tư vấn khảo sát thiết kế trong lĩnh vực phát triển thuỷ lợi ở Việt Nam.

Cuối năm 2025, HEC ghi nhận biến động cổ đông. Cụ thể, ngày 23/12/2025, CTCP Đầu tư Phát triển Asia Global đã mua mới 535.000 cổ phiếu HEJ, qua đó sở hữu 12,16% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của HEJ.

Toàn bộ thông qua giao dịch thỏa thuận. Giá trị thương vụ đạt khoảng 7,4 tỷ đồng, với mức giá bình quân 13.800 đồng/cổ phiếu.

Đến ngày 30/12/2025, Asia Global báo cáo mua thêm 180.000 cổ phiếu HEJ, nâng tỷ lệ sở hữu từ 12,16% lên 16,25%, tương ứng 715.000 cổ phiếu. Toàn bộ lượng cổ phiếu mua thêm được thực hiện thông qua giao dịch thỏa thuận trong cùng phiên, với tổng giá trị gần 2,5 tỷ đồng, tương đương 13.800 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 7% so với giá đóng cửa của HEJ trong ngày giao dịch đó.

CTCP Đầu tư Phát triển Asia Global được thành lập vào tháng 4/2025, trụ sở tại tỉnh Thái Nguyên, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, được góp bởi 3 cá nhân gồm ông Nguyễn Minh Hoàng nắm 24%, bà Đinh Yến Chi sở hữu 51% và ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, nắm 25%.

Asia Global là cổ đông lớn thứ hai của HEC sau ông Nguyễn Hoàng Linh, Thành viên HĐQT Công ty. Được biết, ông Linh hiện nắm giữ hơn 1,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 32,75% vốn điều lệ.



