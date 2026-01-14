Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đề nghị truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty cây xanh Công Minh

14-01-2026 - 06:32 AM | Bất động sản

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án hình sự Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Một gói thầu trồng cây xanh do Công ty Công Minh thực hiện ở TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (cũ).

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh (sinh ngày 10/10/1972 tại Hà Tĩnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh; thường trú phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai).

Bộ Công an yêu cầu bị can truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng pháp luật, đồng thời, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, người dân phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội; số điện thoại: 06922.09022.

Tại họp báo vào tháng 10/2024, đại diện Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cho biết, qua công tác điều tra xác định Công ty Cây xanh Công Minh thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án.

Sau khi giá hợp đồng được phê duyệt, Công ty Công Minh sẽ được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống của Công ty Công Minh tham gia đấu thầu và được trúng thầu.

Kết quả rà soát cho thấy, khoảng 50 công ty thuộc hệ sinh thái của Công ty Công Minh tham gia đấu thầu trên 600 gói thầu tại nhiều địa phương, tổng trị giá hơn 3.500 tỷ đồng; đã được thanh toán 3.000 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, chiều 4/4/2025, tại buổi họp báo quý I Bộ Công an, Thượng tá Trần Văn Hùng, Cục phó Cục An ninh điều tra (A09) thông tin đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh; Lê Thị Hòa, Phó Chủ tịch công ty và Ngô Thị Ngọc Lý, Trưởng ban pháp lý Công ty Công Minh.

Nguyễn Công Minh đã bỏ trốn từ ngày 4/6/2023.

Theo Thượng tá Hùng, vụ án này được khởi tố để điều tra 3 tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Đồng thời A09 đã ra quyết định trưng cầu hơn 600 dự án ở hơn 20 tỉnh, thành.

Đến nay A09 nhận được kết quả của hơn 100 dự án của 5 địa phương. Bước đầu xác định gây thiệt hại gần 100 tỷ đồng tài sản nhà nước.

Theo Anh Văn/VTC News

VTC News

