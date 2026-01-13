Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một dự án được lãnh đạo TPHCM nhấn mạnh "không được chậm trễ" khi cho ý kiến

13-01-2026 - 21:15 PM | Bất động sản

Lãnh đạo TPHCM giao Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý phát triển đô thị TPHCM khẩn trương có ý kiến đối với dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm 4

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Xuân Cường tại cuộc họp trực tiếp và trực tuyến nghe báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm thành phố.

Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc), Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính; hoàn thành trước ngày 14-1.

Giao Sở Tài chính khẩn trương rà soát, tổng hợp và dự thảo Tờ trình của UBND TPHCM trình HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp gần nhất đảm bảo đầy đủ thủ tục, quy trình theo đúng quy định; hoàn thành trước ngày 16-1.

Đối với dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, giao Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý phát triển đô thị TPHCM khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính; hoàn thành trước ngày 14-1, không được chậm trễ.

Một dự án được lãnh đạo TPHCM yêu cầu 2 đơn vị khẩn trương cho ý kiến, "không được chậm trễ" - Ảnh 1.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4

Giao Sở Xây dựng khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính theo đề nghị; thực hiện kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ trình chủ trương đầu tư Dự án, bảo đảm nội dung dự án phù hợp, đồng bộ, thống nhất. Trong đó, lưu ý bổ sung, làm rõ các nội dung đã được các cơ quan liên quan cho ý kiến tại Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định thành phố; ý kiến của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND thành phố tại các cuộc khảo sát, thẩm tra; cùng các ý kiến góp ý khác có liên quan; hoàn thành trước ngày 14-1.

Giao Sở Tài chính khẩn trương rà soát, tổng hợp và dự thảo Tờ trình của UBND TPHCM trình HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp gần nhất đảm bảo đầy đủ thủ tục, quy trình theo đúng quy định; hoàn thành trước ngày 16-1.

Đối với dự án Xây dựng đường trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Long An, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương rà soát, cập nhật đoạn tuyến từ Vành đai 3 đến ranh tỉnh Long An và thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 4814/UBND-ĐT ngày 27-6-2025 trong bản vẽ kèm theo hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 để làm cơ sở lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Cạnh đó, giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, trình UBND TPHCM theo quy định, hoàn thành trước ngày 25-2.

Theo Lê Vĩnh

Người lao động

