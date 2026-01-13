Thủ tướng: Kéo giảm giá chung cư phù hợp với sự phát triển chung của đất nước

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu kết luận phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, sáng 13/1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Trong phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng quán triệt triển khai với tinh thần không hình thức, không màu mè, nói đi đôi với làm, "làm đến nơi đến chốn, làm việc nào ra việc đó", không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không để tình trạng "việc dễ thì làm, việc khó để đấy"; kết hợp tổng thể nhiều biện pháp như tháo gỡ pháp lý, quy hoạch, tạo quỹ đất sạch, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp không qua đấu thầu, giảm thủ tục hành chính, thành lập Quỹ nhà ở địa phương, trung tâm giao dịch bất động sản…

Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm định hướng thời gian tới là mọi chính sách nhà ở phải hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể; không để ai bị bỏ lại phía sau; nhà ở là nhu cầu thiết yếu, là trụ cột của chính sách an sinh xã hội, là yếu tố quan trọng bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển bền vững; bảo đảm chỗ ở an toàn, ổn định cho nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế.

Đồng thời, xác định doanh nghiệp là lực lượng quan trọng trong tổ chức thực hiện, thực hiện các dự án đúng pháp luật; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và bảo đảm công bằng; lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, rủi ro chia sẻ; mạnh dạn giao các dự án cho các doanh nghiệp có uy tín, có đủ điều kiện để thực hiện nhanh chóng và bảo đảm các yêu cầu theo quy định.

Về mục tiêu, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, quyền tiếp cận bình đẳng về nhà ở của mỗi người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau; thực hiện quyền này phù hợp điều kiện, thu nhập thực tế của người dân, sự phát triển, hoàn cảnh đất nước và quy luật thị trường.

Cùng đó, rà soát thủ tục hành chính và cắt tất cả thủ tục rườm rà không cần thiết, tạo phiền hà, sách nhiễu và tăng chi phí tuân thủ. Các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện các mục tiêu đề ra về nhà ở xã hội, phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh, bền vững theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

" Kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là chung cư, xuống mức hợp lý, phù hợp sự phát triển chung của đất nước. Kiểm soát tín dụng vào các động lực tăng trưởng kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và có chính sách quản lý rủi ro với tín dụng vào bất động sản ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập trung bình

Giao các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý trong tháng 1, theo hướng chuẩn hóa quy trình giao dịch, thực hiện cơ chế "một cửa, liên thông", từng bước chuyển sang môi trường điện tử, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Bộ Xây dựng cũng cần hoàn thiện, khẩn trương trình ban hành dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về phát triển nhà ở xã hội.

Bộ Xây dựng còn có nhiệm vụ chủ trì kiểm tra việc thành lập, tổ chức và vận hành Quỹ nhà ở địa phương (tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền trong tháng 1). Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập trung bình (trên 20 triệu đồng/tháng); tăng nguồn cung các phân khúc khác nhau.

Thủ tướng chỉ đạo không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiếp cận nhà ở. (Ảnh minh họa)

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ các chính sách thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng nhằm hạn chế đầu cơ, "thổi giá" bất động sản, hướng dòng vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy nhanh giải ngân các chương trình tín dụng cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng quy định. Phân tích, đề xuất tháo gỡ khó khăn cho giải ngân gói tín dụng 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội (qua 2 năm triển khai vẫn thấp).

Ngân hàng Nhà nước cũng cần nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí, tăng cường chuyển đổi số, giảm chi phí tuân thủ để giảm lãi suất cho vay mua nhà xã hội, phát triển bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững.

Bộ Tư pháp chủ trì rà soát tổng thể khung pháp lý cho thị trường bất động sản và nhà ở xã hội, nằm trong tổng khung pháp lý chung, mang tính dài hạn, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, giải quyết cả bài toán trước mắt và lâu dài, bảo đảm hiệu quả trước mắt nhưng không để lại hậu quả lâu dài.

Bộ Nội vụ nghiên cứu cơ chế, chính sách liên quan nhà ở cho cán bộ, trong đó có chính sách để thu hút nhân tài.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục rà soát nhu cầu nhà ở của lực lượng vũ trang; chủ động phối hợp với các địa phương thực hiện giao chủ đầu tư, tổ chức khởi công và triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi môi giới trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội, thao túng thị trường bất động sản, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để chủ động xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, thị trường bất động sản đáp ứng nhu cầu của Nhân dân phù hợp điều kiện, thu nhập tại các địa phương.

Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, chủ động, tích cực tham gia xây dựng các dự án phát triển nhà ở xã hội , nhà ở cho thuê với giá phù hợp và góp phần phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững cho đất nước.

" Nhà ở là vấn đề an sinh xã hội lớn, là quyền cơ bản của công dân. Chậm trễ trong phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững là có lỗi với nhân dân, đất nước; đề nghị các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện bằng quyết tâm chính trị cao nhất, bằng tâm huyết, sự thấu hiểu, sẻ chia để người dân ai cũng có khả năng được tiếp cận nhà ở, được 'an cư lạc nghiệp', ổn định cuộc sống và đóng góp công sức cho sự phát triển của đất nước ", Thủ tướng phát biểu.