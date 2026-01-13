Tuyến cao tốc mà Tập đoàn Sơn Hải muốn làm "công trình vượt núi đẹp nhất Việt Nam" sẽ khởi công trong 4 tháng nữa

Theo Báo Khánh Hòa, sáng 12/1, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng dẫn đầu đoàn công tác làm việc với tỉnh Khánh Hòa về công tác quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và xây dựng trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các cục, vụ thuộc bộ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương trong triển khai các dự án hạ tầng giao thông liên vùng, đặc biệt là các tuyến kết nối giữa miền núi và ven biển; nhất là sớm triển khai cao tốc Nha Trang - Đà Lạt.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, những dự án này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian du lịch, tăng khả năng thu hút đầu tư và nâng cao đời sống người dân.

Trước kiến nghị này, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng sớm thống nhất phương án giao đơn vị chủ quản để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; đồng thời giao Cục Đường bộ Việt Nam cử cán bộ hỗ trợ triển khai các bước kỹ thuật, phấn đấu khởi công dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt vào ngày 19/5/2026.

Theo Bộ trưởng, phía Lâm Đồng đã đề xuất giao tỉnh Khánh Hòa làm đơn vị chủ quản. Sau khi thống nhất, hồ sơ cần được chuyển về Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định giao chủ quản.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam cử cán bộ chuyên môn sâu hỗ trợ địa phương trong công tác kỹ thuật, từ hướng tuyến, hệ thống ITS (hệ thống giao thông thông minh) đến việc bố trí các trạm dừng nghỉ dọc tuyến. Về quy hoạch, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị địa phương triển khai song song với các công việc khác.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại cuộc họp.

Báo cáo thêm tại buổi làm việc, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong năm qua, UBND tỉnh đã hoàn thành thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với hàng loạt dự án lớn, trọng điểm, có vai trò quan trọng đối với phát triển đô thị, như: Khu đô thị mới Cam Lâm; Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh; Khu đô thị hỗn hợp TP Nha Trang; Khu đô thị mới Tu Bông; Khu đô thị mới Đầm Môn…

Về hạ tầng giao thông, trong năm 2025, Khánh Hòa đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn; đồng thời triển khai Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, đến nay đã hoàn thành 20km đầu tuyến, thông xe kỹ thuật và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác toàn tuyến 32km trong năm 2026.

Cùng với đó, tỉnh chủ động triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm của địa phương, gồm: Tuyến đường ven biển từ xã Vạn Lương (huyện Vạn Ninh cũ) đến thị xã Ninh Hòa, dự kiến hoàn thành năm 2027; Tuyến Tân Sơn – Tà Năng, hoàn thành năm 2026; Tuyến kết nối cao tốc Bắc – Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná, hoàn thành năm 2026; Dự án đường từ Quốc lộ 27C đến ĐT.656, kết nối Khánh Hòa với Lâm Đồng và Ninh Thuận, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Bước sang năm 2026, ngành Xây dựng tỉnh Khánh Hòa tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm do Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao, trong đó có mục tiêu tham mưu xây dựng Khánh Hòa trở thành đô thị loại I, đáp ứng các tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; hoàn thiện, đồng bộ các quy hoạch đô thị, nông thôn; đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Trong đó, tỉnh sẽ phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua địa bàn; cao tốc Nha Trang – Đà Lạt, cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột và Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong. Cùng với đó là quyết liệt thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội và tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh lưu ý, ngoài cao tốc Nha Trang – Đà Lạt, tỉnh Khánh Hòa cần sớm đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 các tuyến đường động lực quan trọng như: Đường ven biển Cam Ranh – Nam Khánh Hòa; Tuyến kết nối cảng biển từ Cà Ná lên Nam Tây Nguyên; Tuyến từ sân bay Thành Sơn đi Ninh Chử.

Đối với quy hoạch Cảng hàng không Vân Phong, Bộ trưởng giao Cục Kế hoạch – Tài chính phối hợp hoàn thiện hồ sơ trong tháng 1 để trình Chính phủ phê duyệt. Khi quy hoạch được phê duyệt, việc phát triển hạ tầng hàng không sẽ góp phần giảm tình trạng máy bay phải bay chờ từ 15 phút đến hàng giờ do thiếu đường băng độc lập, đồng thời tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vào 4/9/2024, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải khẳng định rằng, Sơn Hải quyết tâm tham gia xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang – Đà Lạt với mong muốn xây dựng tuyến đường cao tốc vượt núi đẹp nhất Việt Nam. Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải đánh giá tuyến đường rất phức tạp và đề xuất thực hiện giải pháp xây cầu cạn, tường chắn, cầu đúc, hầm… nhằm giảm diện tích rừng bị ảnh hưởng. Với phương pháp này, dự án có thể giảm 30% diện tích rừng bị ảnh hưởng, tương đương với 125 ha.



