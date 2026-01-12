Ngay gần Khu đô thị thể thao Olympic 925.000 tỷ đồng của Vingroup, 29 thửa đất sắp được đấu giá với giá khởi điểm 14 triệu đồng/m2

UBND xã Thanh Oai (Hà Nội) vừa phát đi thông báo tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng 29 lô đất trên địa bàn, thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán.

Các thửa đất có diện tích dao động từ gần 84 m2 đến hơn 180 m2, được phép xây dựng tối đa 5 tầng. Giá khởi điểm được xác định ở mức 14 triệu đồng/m2.

Việc đấu giá được thực hiện theo hình thức đấu giá từng thửa đất, bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên. Tại vòng đấu bắt buộc, bước giá áp dụng là 40 triệu đồng/m2; sang vòng đấu thứ 2, bước giá giảm xuống còn 2 triệu đồng/m2.

Người có nhu cầu tham gia đấu giá có thể nộp hồ sơ tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt (số 49 Văn Cao, phường Ngọc Hà, Hà Nội) hoặc tại Nhà điều hành sân vận động xã Thanh Oai. Mức tiền đặt trước dao động từ 250 triệu đồng đến 500 triệu đồng/lô, tùy theo diện tích từng thửa đất.

Ban tổ chức lưu ý, trường hợp người tham gia đấu giá đăng ký nhiều thửa đất và nộp gộp tiền đặt trước phải bảo đảm nộp đúng và đủ số tiền đặt trước tương ứng với toàn bộ các thửa đất đã ghi trong Phiếu đăng ký tham gia đấu giá. Trường hợp số tiền nộp gộp thấp hơn tổng mức quy định, toàn bộ các thửa đất đăng ký sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Đối với người trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để xác định trách nhiệm và nghĩa vụ tài chính. Tiền đặt cọc được khấu trừ vào tổng số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá phải nộp theo quy định.

Người tham gia đấu giá có thể đi xem thực địa trong giờ hành chính vào từ ngày 14 đến 16/1/2026. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra sáng 26/1 tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai.

Các lô đất này nằm ngay sát phân khu D dự án Khu đô thị thể thao Olympic 925.000 tỷ đồng, rộng hơn 9.000 ha mà Vingroup đang triển khai. Theo khảo sát, tại khu vực lân cận, giá đất thổ cư hiện đang được giao dịch phổ biến trong khoảng 100 – 150 triệu đồng/m2.



