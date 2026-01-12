Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từng "sôi sục" vì sốt đất và được ví như Đà Lạt thứ 2 của Tây Nguyên, nơi đây vừa đấu giá thành công 40 lô đất với mức chênh hơn 20% so với giá khởi điểm

12-01-2026 - 15:09 PM | Bất động sản

Phiên đấu giá 40 lô đất có tổng giá khởi điểm hơn 223 tỷ đồng, song kết quả đấu giá đã nâng tổng giá trị thu về lên gần 270 tỷ đồng.

UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương vừa tổ chức đấu giá thành công 40 lô đất ở tại các tuyến đường thuộc khu vực trung tâm xã, qua đó thu về gần 270 tỷ đồng. Mức trúng đấu giá cao hơn khoảng 46 tỷ đồng so với tổng giá khởi điểm, với giá trúng bình quân xấp xỉ 6,75 tỷ đồng mỗi lô.

Các lô đất đưa ra đấu giá có tổng diện tích hơn 8.500 m2, mỗi lô dao động từ 178 m2 đến 385 m2. Tổng giá khởi điểm của toàn bộ 40 lô đất được xác định ở mức hơn 223 tỷ đồng.

Phiên đấu giá do Ban Quản lý dự án và dịch vụ công ích xã Măng Đen phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Đông Dương (Gia Lai) tổ chức. Hoạt động đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp tại phiên đấu giá, áp dụng phương thức trả giá lên theo quy định.

Theo UBND xã Măng Đen, nguồn thu từ đấu giá đất lần này sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng thu ngân sách địa phương, đồng thời tạo dư địa để khai thác hiệu quả quỹ đất, phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng cũng như các mục tiêu kinh tế – xã hội của xã trong thời gian tới.

Trước khi sáp nhập, Kon Tum là địa phương nằm ở phía bắc Tây Nguyên. Còn Măng Đen là thị trấn thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cách thành phố Kon Tum khoảng 60 km và được mệnh danh là "Đà Lạt thứ 2" của Tây Nguyên.

Được biết, giai đoạn 2020-2021, Măng Đen từng diễn ra tình trạng "sốt đất", kéo theo nhiều sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng nhà ở. Năm 2023, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) kiến nghị thu hồi 151 trường hợp, với diện tích trên 102.000 m2, đã được giao quản lý không thu tiền sử dụng đất trái quy định.


Tú An

An ninh tiền tệ

