Nhà ở xã hội 'cháy hàng' tại Thành phố khoa học công nghệ Bắc TPHCM

Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong , gần đây cho thấy các dự án NƠXH khu vực sắp trở thành Thành phố khoa học công nghệ Bắc TPHCM có nhu cầu rất lớn, đơn cử như NƠXH Định Hòa – Khu 5 (phường Chánh Hiệp), NƠXH Hòa Phú (phường Bình Dương). Hai dự án cách nhau vài ki lô mét đã "cháy hàng" căn hộ.

Ngoài yếu tố nhu cầu NƠXH giá phải chăng, sức hút nhà ở khu vực này do môi trường sống ít khói bụi, hơn hẳn nơi khác, nhất là khi Thành phố khoa học công nghệ ra đời (dự kiến vào ngày 15/1 tới, UBND TPHCM tổ chức lễ công bố).

Theo ghi nhận của phóng viên, tại phường Chánh Hiệp, dự án NƠXH Định Hòa - khu 5 đang triển khai xây dựng phần móng. Dự án gồm 6 khối nhà chung cư 20 tầng với khoảng 2.372 căn hộ song hiện tại số lượng hồ sơ đăng ký mua nhà đã vượt xa.

Dự án NƠXH Định Hòa đang triển khai xây dựng

Dự án do Tập đoàn Becamex IDC (doanh nghiệp trực thuộc UBND TPHCM) và các đơn vị thành viên triển khai thực hiện. NƠXH Định Hòa - khu 5 nằm liền kề các dự án nhà ở xã hội đã được đầu tư và ra đời đầu tiên trên cả nước.

Dự án NƠXH Định Hòa thu hút bởi giá cả vừa túi tiền, nhắm đúng người có nhu cầu nhà ở thật sự. Dao động từ 7,5 triệu đồng/m2. Với mức giá này, tổng giá trị căn hộ thường nằm trong khoảng 200 - 700 triệu đồng/căn tùy theo vị trí và diện tích. Mỗi căn từ 30m2 – 60m2.

Các dự án NƠXH Định Hòa - khu 5 không xa, dự án NƠXH Hòa Phú cũng đang triển khai xây dựng khoảng 3.000 căn hộ. Dự án này cũng thu hút khách hàng với số lượng hồ sơ đăng ký lớn. Tính vào thời điểm cuối năm 2025, dự án này đã được cơ quan chức năng phê duyệt hồ sơ đăng ký hợp lệ khoảng 2.200 trường hợp, hiện tại hồ sơ đang dồn dập gửi về chủ đầu tư chờ xét duyệt.

Phối cảnh khu NƠXH Định Hòa

Mỗi lần anh Nguyễn Văn Hùng (quê Hà Tĩnh, tạm trú tại phường Phú Lợi, TPHCM) nghe tin có dự án NƠXH là tìm tới đăng ký. Thế nhưng, đến nay anh vẫn chưa tìm được “chỗ an cư”, vợ chồng và con đang phải ở trọ. “Hai vợ chồng đều làm nhân viên văn phòng, tổng lương hằng tháng khoảng 18 triệu đồng. Trước đây, một số dự án NƠXH do Tổng công ty Becamex đầu tư giá chỉ từ 200 triệu đồng/căn, nhưng số lượng ít, người mua đông, hồ sơ tôi nộp vào bị trả lại”- anh Hùng cho biết.

Vui mừng khi hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội được chấp nhận, anh Lê Văn Dũng (ngụ phường Hòa Lợi, TPHCM) cho biết: “Trước đây có nhiều dự án nhà ở xã hội xây dựng với giá vài trăm triệu đồng, tôi đăng ký nhưng chưa mua được. Đến nay, khi điều kiện mua nhà được nới lỏng, tôi đăng ký và được duyệt nên rất vui mừng”.

Nguồn cung còn khiêm tốn

Theo Nghị định 261 của Chính phủ, từ tháng 10/2025, mức thu nhập với cá nhân mua NƠXH được nâng lên tối đa 20 triệu đồng/tháng, tăng 5 triệu so với trước. Ngoài ra, lãi suất cho vay ưu đãi với cá nhân mua nhà từ 6,6% xuống còn 5,4%, lãi suất quá hạn bằng 130% lãi cho vay.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc Bộ phận nhà ở Công ty CBRE TPHCM, hiện nay việc mua NƠXH được nới lỏng hơn, góp phần tháo nút thắt về cung và cầu phân khúc này. Điều kiện mua nhà được cơ quan quản lý xác thực qua dữ liệu dân cư, không yêu cầu người mua phải làm giấy tờ như trước. Theo ông Kiệt, cách này giúp giảm sai lệch, hạn chế gian lận và đưa chính sách đến đúng người cần nhà ở .

Mô hình NƠXH tại tỉnh Bình Dương (cũ) trở thành kiểu mẫu, thu hút người mua nhờ giá căn hộ vừa "túi tiền".

Theo ghi nhận của phóng viên, chính sách nới lỏng giúp người dân thêm hy vọng sở hữu NƠXH, song nguồn cung hiện nay còn rất khiêm tốn, khiến cơ hội ấy vẫn xa vời. Chỉ tiêu Chính phủ giao, đến năm 2030, TPHCM (sau sáp nhập) phải hoàn thành gần 200.000 căn NƠXH. Tuy nhiên, đến nay toàn thành phố mới đưa vào sử dụng khoảng 7.000 căn.

Nhìn lại giai đoạn 2021-2024, đại diện Sở Xây dựng TPHCM, cho rằng kết quả phát triển NƠXH của thành phố còn thấp, do nhiều nguyên nhân. Sắp tới, với nhiều cơ chế, chính sách, kỳ vọng thành phố sẽ thực hiện đạt và vượt mục tiêu phát triển NƠXH đến năm 2030 đạt khoảng 200.000 căn.