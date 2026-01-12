Khánh thành Alluvia Gallery: Không gian trải nghiệm đầu tiên tại đô thị khoáng nóng Alluvia City

Sự kiện quy tụ gần 400 khách mời là các đối tác chiến lược, nhà thầu thiết kế - thi công, đơn vị phân phối và nhà đầu tư, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình giới thiệu chuẩn sống sinh thái và khoáng nóng khác biệt tại phía Đông Thủ đô.

Alluvia Gallery – cảm hứng từ tinh hoa phù sa và dòng chảy năng lượng bất tận

Vượt xa khuôn khổ của một sales gallery thông thường, Alluvia Gallery được kiến tạo như điểm chạm trải nghiệm đầu tiên của thành phố sinh thái khoáng nóng Alluvia City – nơi kiến trúc và công năng hòa nhịp cùng dòng chảy năng lượng tự nhiên khởi phát từ mạch nguồn phù sa ngàn năm của sông Hồng. Theo ông Nguyễn Hồng Phương - Phó Tổng giám đốc Xuân Cầu Holdings, đây không chỉ là nơi khách hàng "mục sở thị" dự án, mà còn thực sự sống trong dòng năng lượng của Alluvia City, với con người là trung tâm, thiên nhiên là chủ đạo. Đó là sự thư thái, là nguồn cảm hứng sáng tạo và cũng chính là minh chứng rõ nét cho triết lý Bất động sản Năng lượng mà chủ đầu tư kiên định theo đuổi và chuẩn bị trong nhiều năm.

Ông Nguyễn Hồng Phương - Phó Tổng giám đốc Xuân Cầu Holdings phát biểu tại sự kiện

Không gian của Alluvia Gallery được dẫn dắt bởi những đường cong liên tục mô phỏng nghệ thuật chuyển động và lan toả của năng lượng, với hệ mái uốn lượn như nước, những khoảng hiên rộng và vách kính chạm sàn, cùng những lối dạo bộ theo hình thái mặt hồ dẫn dắt cảm xúc người trải nghiệm qua đa lớp không gian. Tất cả cùng tạo nên một cấu trúc mở tràn ngập sinh khí, nơi ánh sáng, gió trời, cây xanh, mặt nước và năng lượng tự nhiên hòa quyện, lan tỏa trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

Với tổng diện tích sàn khoảng 1.560 m², công trình bao gồm 24 không gian và tiện ích, từ sảnh đón, khu sa bàn và trưng bày thông tin dự án, không gian tư vấn, phòng tương tác ảo immersive room, đến khu lounge café và các phòng tiếp khách riêng tư. Đáng chú ý, Alluvia Gallery không chỉ được định vị là văn phòng bán hàng trong giai đoạn hiện tại, mà khi dự án đi vào vận hành sẽ được chuyển đổi thành clubhouse dành riêng cho cư dân, với các không gian trải nghiệm như VIP café, phòng yoga, golf 3D, billiard, khu giải trí, nhà hàng và không gian sự kiện ngoài trời… gợi mở một chuẩn sống tràn đầy năng lượng.

Điểm nhấn quan trọng nhất của công trình nằm ở 3 bể khoáng ngâm chân tự nhiên (1 bể khoáng nóng và 2 bể khoáng thường), được ví như những Onsen thu nhỏ giúp khách hàng cảm nhận trọn vẹn hành trình thư giãn và chăm sóc sức khoẻ tại đô thị khoáng nóng bên sông Hồng.

Điểm "chạm" chuẩn sống khác biệt tại đô thị khoáng nóng Alluvia City

Tại sự kiện, gần 400 khách mời đã được dẫn dắt vào hành trình trải nghiệm đa giác quan để cảm nhận trọn vẹn "chất sống năng lượng" của Alluvia City. Những điểm chạm tinh tế từ thưởng thức ẩm thực nhẹ nhàng đến workshop xanh đã gợi mở về một tổ ấm bền vững, đa kết nối. Trong đó, khu trải nghiệm khoáng nóng là điểm nhấn cảm xúc sâu nhất, nơi khách hàng trực tiếp tận hưởng và thư giãn trong dòng nước khoáng tự nhiên – đặc quyền riêng biệt chỉ có tại dự án.

Khách mời thưởng thức đồ uống và trải nghiệm dịch vụ tư vấn chuyên sâu trong không gian Alluvia Gallery sang trọng

Chia sẻ tại sự kiện, anh Hoàng Nam (Hà Nội), một nhà đầu tư lâu năm tại thị trường Hà Nội cho biết, không nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư quy mô, bài bản và kỹ lưỡng ngay từ văn phòng bán hàng. "Với Alluvia Gallery có thể thấy rõ cách chủ đầu tư tiếp cận dự án một cách nghiêm túc, từ tư duy kỹ thuật, thẩm mỹ như một resort đến định hướng phát triển bền vững dài hạn. Không gian không chỉ đẹp để trải nghiệm, mà còn cho thấy sự chuẩn bị cho một môi trường sống nơi cư dân được nuôi dưỡng cảm xúc, tái tạo năng lượng và tích lũy những giá trị sống tích cực theo thời gian," anh Nam nhận định.

Alumi gồm 7 tòa tháp cao 39 tầng, trong đó hơn 2.000 căn hộ cao cấp tại 4 tòa Alumi Premium vừa được ra mắt thị trường vào cuối năm 2025

Tư duy phát triển dự án này cũng đã phần nào giải thích về độ "nóng" của Alumi – Tổ hợp cao tầng đầu tiên tại Alluvia City, được Xuân Cầu Holdings phát triển với đối tác Sunshine Group và phân phối từ Tổng đại lý NOBLEX. Trong đó, 4 tòa Alumi Premium với hơn 2.000 căn hộ cao cấp chuẩn 5 sao vừa ra mắt cuối 2025 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm với vị trí siêu kết nối ngay sát vành đai 3.5, nối trực tiếp với cầu Ngọc Hồi và chạm phố cổ chỉ trong 25 phút.

Giá trị ấy càng được cộng hưởng bởi mạch khoáng nóng tự nhiên quý giá giữa không gian di sản ven sông, kết hợp các giải pháp thiết kế tối ưu để căn hộ tràn ngập gió và ánh sáng, mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trục sinh thái sông Hồng, mang đến cảm giác thư thái hiếm có như đang sống trong một căn hộ nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao.