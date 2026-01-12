Hình hài “siêu nút giao” tại 3 tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam

MỚI NHẤT!
Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) là nơi kết nối 3 trục giao thông trọng điểm gồm tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 TPHCM.
Toàn cảnh nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) nhìn từ trên cao
Theo ghi nhận, các nhánh cầu, đường dẫn nhiều tầng đan xen tại nút giao Mỹ Yên đang dần hoàn thiện, tạo nên hình hài “siêu nút giao” lớn bậc nhất cửa ngõ phía Tây TPHCM.
Nhánh cầu hình vòng cung kết nối Vành đai 3 với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thành trụ cầu, mặt đường bê tông, lan can và hệ thống chiếu sáng.
Hệ thống biển báo, an toàn giao thông được lắp đặt tại các điểm giao với cao tốc TPHCM - Trung Lương, chuẩn bị cho phương án khai thác kỹ thuật.
Một số đoạn đường dẫn tại nút giao Mỹ Yên mới hoàn thành lớp nhựa đầu tiên, chưa đủ điều kiện để tổ chức thông xe kỹ thuật đồng loạt.
Đoạn Vành đai 3 giáp ranh giữa Tây Ninh và TPHCM vẫn còn hạng mục cống ngang chưa hoàn thiện, khiến tuyến chưa thể kết nối đồng bộ.
Mặt bằng thi công tại một số vị trí bị ảnh hưởng bởi mưa kéo dài, gây khó khăn cho việc thảm nhựa hoàn thiện toàn tuyến.
Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công dự kiến hoàn thành thảm nhựa toàn tuyến Vành đai 3 qua Tây Ninh trong tháng 1-2026.
Trước đó, tuyến Vành đai 3 qua địa bàn tỉnh chưa thể thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12 như kế hoạch do chưa hoàn tất thảm nhựa và hạ tầng kỹ thuật.
Khi hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ, nút giao Mỹ Yên cùng Vành đai 3 TPHCM và hai cao tốc kết nối sẽ tạo trục giao thông vành đai, giảm xe xuyên tâm TPHCM và thúc đẩy liên kết vùng phía Nam.
CLIP: Cận cảnh nút giao Mỹ Yên
