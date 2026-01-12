Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hình hài “siêu nút giao” tại 3 tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam

12-01-2026 - 10:24 AM | Bất động sản

Sau hơn 2 năm thi công, nút giao Mỹ Yên đoạn qua tỉnh Tây Ninh đang dần lộ rõ hình hài

Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) là nơi kết nối 3 trục giao thông trọng điểm gồm tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 TPHCM.

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 1.

Toàn cảnh nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) nhìn từ trên cao

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 2.

Theo ghi nhận, các nhánh cầu, đường dẫn nhiều tầng đan xen tại nút giao Mỹ Yên đang dần hoàn thiện, tạo nên hình hài “siêu nút giao” lớn bậc nhất cửa ngõ phía Tây TPHCM.

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 3.

Nhánh cầu hình vòng cung kết nối Vành đai 3 với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thành trụ cầu, mặt đường bê tông, lan can và hệ thống chiếu sáng.

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 4.

Hệ thống biển báo, an toàn giao thông được lắp đặt tại các điểm giao với cao tốc TPHCM - Trung Lương, chuẩn bị cho phương án khai thác kỹ thuật.

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 5.

Một số đoạn đường dẫn tại nút giao Mỹ Yên mới hoàn thành lớp nhựa đầu tiên, chưa đủ điều kiện để tổ chức thông xe kỹ thuật đồng loạt.

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 6.

Đoạn Vành đai 3 giáp ranh giữa Tây Ninh và TPHCM vẫn còn hạng mục cống ngang chưa hoàn thiện, khiến tuyến chưa thể kết nối đồng bộ.

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 7.

Mặt bằng thi công tại một số vị trí bị ảnh hưởng bởi mưa kéo dài, gây khó khăn cho việc thảm nhựa hoàn thiện toàn tuyến.

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 8.

Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công dự kiến hoàn thành thảm nhựa toàn tuyến Vành đai 3 qua Tây Ninh trong tháng 1-2026.

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 9.

Trước đó, tuyến Vành đai 3 qua địa bàn tỉnh chưa thể thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12 như kế hoạch do chưa hoàn tất thảm nhựa và hạ tầng kỹ thuật.

Hình hài siêu nút giao Mỹ Yên tại ba cao tốc trọng điểm phía Nam - Ảnh 10.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ, nút giao Mỹ Yên cùng Vành đai 3 TPHCM và hai cao tốc kết nối sẽ tạo trục giao thông vành đai, giảm xe xuyên tâm TPHCM và thúc đẩy liên kết vùng phía Nam.

CLIP: Cận cảnh nút giao Mỹ Yên

Theo Thanh Thảo - Nguyễn Tiến

Người Lao Động

