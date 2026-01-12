THACO âm thầm xếp quân cho “trận đánh” hạ tầng tỷ USD, nhắm từ cao tốc, metro, đường sắt cao tốc Bắc - Nam đến siêu dự án chưa từng có trong lịch sử

Cú tái xuất trên mặt trận hạ tầng

Một trong những động thái thu hút sự chú ý trên thị trường là vào giữa năm 2025, THACO chính thức gửi văn bản tới Chính phủ đề xuất tham gia Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 61 tỷ USD.

Theo đề xuất, doanh nghiệp cam kết tự thu xếp 20% vốn, tương đương hơn 12 tỷ USD từ nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn huy động hợp pháp; phần còn lại vay trong và ngoài nước, dưới cơ chế bảo lãnh và hỗ trợ lãi suất của Nhà nước trong thời hạn 30 năm.

Đặc biệt, THACO sẽ thành lập các công ty con để huy động thêm vốn từ doanh nghiệp trong nước và quốc tế, với mục tiêu hoàn thành dự án trong vòng khoảng 7 năm kể từ khi được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Không dừng lại ở đường sắt Bắc – Nam, THACO tiếp tục mở rộng tham vọng sang hạ tầng đô thị, với TP.HCM là trọng tâm.

Trong đó, doanh nghiệp đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị kết nối sân bay Tân Sơn Nhất – Thủ Thiêm – Long Thành, hình thành trục giao thông chiến lược kết nối hai sân bay lớn nhất khu vực phía Nam và đồng bộ với mạng lưới metro hiện hữu. Đề xuất này đã được lãnh đạo TP.HCM đánh giá tích cực và giao các sở, ngành liên quan phối hợp hoàn thiện hồ sơ. Dự kiến đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm sẽ khởi công từ 30/4/2026, toàn tuyến đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.

Cũng tại TP.HCM, THACO còn đề xuất đầu tư tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành – Tham Lương có tổng chiều dài hơn 11,2km, đi qua 14 phường với tổng mức đầu tư khoảng 57.000 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực đường bộ, THACO cùng Tập đoàn Sơn Hải bắt tay đầu tư xây dựng cao tốc Dầu Giây – Tân Phú theo phương thức PPP (giai đoạn 1). Dự án đã được khởi công từ giữa tháng 8/2025, có chiều dài hơn 60 km, tổng mức đầu tư gần 8.500 tỷ đồng, kết nối từ nút giao Dầu Giây đến xã Phú Lâm (Đồng Nai).

Không chỉ tập trung tại phía Nam, THACO cũng xuất hiện trong liên danh các nhà đầu tư lớn gồm Đại Quang Minh, Văn Phú, T&T và Hòa Phát, triển khai đại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội, với tổng vốn đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng.

Dự án đã được khởi công ngày 19/12/2025, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình hiện thực hóa một trong những dự án hạ tầng đô thị quy mô lớn nhất và chưa từng có trong lịch sử.

Chủ tịch HĐQT Thaco Group Trần Bá Dương (bên trái) và Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh Trần Đăng Khoa (ở giữa) tại Lễ khởi công Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (Ảnh: HN/Tạp chí Nhà đầu tư).



Cũng tại Hà Nội, doanh nghiệp trong hệ sinh thái THACO còn được đại gia bán lẻ Nhật Bản Aeon "nhường" bãi đỗ xe và trung tâm thương mại Hoàng Mai – Giáp Bát, tại phường Định Công. Theo quy hoạch, khu đất này sẽ phát triển mô hình bãi đỗ xe kết hợp trung tâm thương mại, văn phòng và kho bãi hiện đại, không bố trí chức năng ở.

Điểm đáng chú ý là THACO không chỉ dừng lại ở vai trò nhà đầu tư, doanh nghiệp đã ký kết hợp tác chiến lược với Hyundai Rotem (Hàn Quốc) nhằm tiếp nhận công nghệ sản xuất đầu máy toa xe cho tàu điện đô thị và tàu cao tốc tại Việt Nam, đồng thời khảo sát các mô hình metro tiên tiến như Shinbundang để phục vụ thiết kế, vận hành và bảo trì.

Những bước đi âm thầm trước đó

Thực tế, trước khi "tái xuất" mạnh mẽ ở các dự án hạ tầng quốc gia, THACO đã từng mở rộng sang xây dựng, bất động sản và hạ tầng.

Từ năm 2003, doanh nghiệp đã đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai, không chỉ xây dựng nhà máy mà còn phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics, kho bãi và các khu chức năng phục vụ sản xuất – xuất khẩu. Đến khoảng đầu năm 2020, Chu Lai đã vượt xa vai trò một "cụm sản xuất", trở thành tổ hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ, với hạ tầng giao thông và logistics là trụ cột.

Sự hiện diện rõ nét nhất của THACO trong lĩnh vực bất động sản – hạ tầng đô thị gắn với Công ty Đại Quang Minh, chủ đầu tư loạt dự án lớn tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM). Giai đoạn 2014–2018, Đại Quang Minh đã đầu tư và hoàn thành nhiều công trình hạ tầng trọng điểm như đường ven hồ trung tâm, cầu Thủ Thiêm 2, các tuyến trục chính kết nối khu lõi đô thị.

Không chỉ phát triển hạ tầng, Đại Quang Minh còn triển khai các dự án bất động sản cao cấp với quy mô hàng chục hecta, tổng vốn đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Những năm gần đây, Đại Quang Minh tiếp tục mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực hạ tầng - công nghiệp, nổi bật là KCN cơ khí Bình Dương với quy mô 786 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng.

Tiềm lực tài chính phía sau tham vọng lớn

Việc THACO liên tục xuất hiện với vai trò nhà đầu tư hoặc đề xuất tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn cũng đồng thời đặt ra câu hỏi về năng lực tài chính của THACO.

Ở kênh vốn thị trường, gần đây nhất THACO công bố huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu, với lãi suất 8,5%/năm, đáo hạn vào ngày 30/12/2030. Lô trái phiếu được bảo lãnh phát hành và có tài sản bảo đảm.

Tính từ năm 2019 đến nay, THACO đã huy động tổng cộng hơn 18.000 tỷ đồng trái phiếu. Tại thời điểm hiện tại, bên cạnh lô trái phiếu vừa phát hành, doanh nghiệp đang lưu hành 3 lô trái phiếu khác, với tổng dư nợ gần 12.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính năm 2024, THACO ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 16.700 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2024, vốn chủ sở hữu ở mức trên 55.800 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản đạt hơn 195.500 tỷ đồng (tương đương hơn 7,5 tỷ USD).

Song song với quá trình mở rộng quy mô hoạt động, đòn bẩy tài chính của THACO cũng gia tăng đáng kể. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp hiện ở mức gần 140.000 tỷ đồng ở thời điểm cuối năm 2024, trong đó nợ vay ngân hàng chiếm hơn 91.000 tỷ đồng, còn dư nợ trái phiếu ở mức trên 13.300 tỷ đồng.

Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm công bố tháng 12/2025, hãng xếp hạng cho biết mảng ô tô vẫn chiếm khoảng 70% doanh thu hợp nhất của THACO trong 5 năm qua; các mảng còn lại gồm cơ khí – công nghiệp hỗ trợ (12%), nông nghiệp (4%), xây dựng – bất động sản (5%), thương mại dịch vụ (3%) và logistics (3%).

Trong 12-18 tháng tới, lợi nhuận của THACO được kỳ vọng nhờ mảng bất động sản dân cư. Thadico (CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh), công ty con trong mảng bất động sản của Thaco, dự kiến mở bán các chung cư trong cụm dự án C2, C3, lô 6.8, và các biệt thự cao cấp Sarina và Saroma trong khu đô thị Sala, TP.HCM. Ban điều hành kỳ vọng đóng góp của Thadico trong doanh thu hợp nhất sẽ tăng từ 10% đến 15% giai đoạn 2025-2027, cùng với tỷ lệ biên EBITDA khoảng 50% đến 65%, sẽ giúp nâng biên EBITDA hợp nhất lên gần mức 20%.

Xét về cơ cấu nợ, tính đến cuối tháng 6/2025, nợ vay hợp nhất của THACO (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi) đã chạm mốc 105.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 60% là nợ vay ngắn hạn, tập trung chủ yếu tại Công ty TNHH Thaco Auto, đơn vị chiếm hơn 75% tổng nợ vay hợp nhất. Ngược lại, nợ vay dài hạn chủ yếu nằm tại công ty mẹ (chiếm 41%) và Thadico (34%).

Đáng chú ý, vào cuối năm 2025, THACO thông báo kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 3:1. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng thêm khoảng hơn 10.000 tỷ đồng, từ gần 30.400 tỷ đồng lên hơn 40.500 tỷ đồng.



