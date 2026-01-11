Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với tỉnh Bắc Ninh gỡ vướng siêu dự án sân bay 1.950 ha, đề nghị Tập đoàn Masterise đẩy nhanh tiến độ thi công

Chiều 9/1/2026, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về một số nội dung liên quan đến Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án có liên quan, theo Cổng TTĐT Bộ Công an.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan, đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết: Ngay từ đầu tháng 10/2025, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai dự án do đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm Trưởng ban. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã thành lập Tổ Thường trực 24/24 hằng ngày kiểm điểm tiến độ dự án.

Tại các xã phường, tỉnh đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã và huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ, công việc, trình tự thủ tục liên quan đến Dự án thuộc thẩm quyền của cấp xã theo quy định.

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của Nhà đầu tư dự án, nhìn chung kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan đến nay rất khả quan. Đồng thời với việc triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các địa phương của tỉnh Bắc Ninh đang đồng thời triển khai các dự án phục vụ tái định cư.

Đối với các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình: Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến sẽ phê duyệt xong trước ngày 20/01/2026; Dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình dự kiến sẽ phê duyệt trong tháng 02/2026; Dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ phê duyệt xong trước ngày 25/01/2026.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng các hạng mục liên quan đến giai đoạn 1 Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; bàn giao cho Nhà đầu tư đủ mặt bằng phục vụ thi công đường băng và các công trình phục vụ APEC đúng tiến độ yêu cầu.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ, đề ra phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ hoàn thành các dự án xong trước ngày 31/12/2026 theo chỉ đạo...

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, Tỉnh uỷ Bắc Ninh tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, tập trung tháo gỡ tất cả các vướng mắc, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ.

Đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Masterise, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình giai đoạn APEC 2027. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an phấn đấu hoàn thành phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trong thời gian sớm nhất.

Song song với các hạng mục dự án Cảng hàng không, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Tỉnh uỷ Bắc Ninh quan tâm chỉ đạo các dự án hạ tầng giao thông (tuyến đường kết nối trực tiếp Cảnh hàng không; kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội).

“Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình không chỉ là một sân bay mà phải kiến tạo một hệ sinh thái thành phố sân bay giúp Việt Nam nâng tầm chuỗi cung ứng, cạnh tranh khu vực”, Bộ trưởng nhấn mạnh.