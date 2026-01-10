"Siêu đô thị" thứ 3 cả nước chuẩn bị thu hồi hơn 1.500 ha đất để triển khai 118 dự án, công trình

HĐND thành phố Hải Phòng đã thông qua danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất trên địa bàn năm 2026 với tổng cộng 118 dự án, công trình với tổng diện tích đất là hơn 1.842 ha, trong đó có hơn 330 ha không phải thu hồi đất, hơn 1.509 ha phải thu hồi đất, theo thông tin báo Hải Phòng.

Trong số 118 khu đất mà Hải Phòng thu hồi thực hiện các dự án công trình trong năm 2026, có 32 dự án khu đô thị, khu dân cư. Trong các dự án đô thị, khu dân cư, có 3 dự án diện tích đất phải thu hồi nằm trên địa bàn nhiều phường xã. Đó là dự án khu đô thị tại quận Dương Kinh - Kiến An (trước đây) có diện tích 86,1ha phải thu hồi đất tại 2 phường là phường Hưng Đạo (75,9 ha), phường Kiến An (10,2 ha). Dự án này từ tháng 1/2025 đã được HĐND thành phố Hải Phòng đưa vào danh mục dự án phải đấu thầu năm 2025 -2026.

Tương tự, dự án khu đô thị Việt Hoà - Thanh Bình nằm phía Tây Hải Phòng có diện tích phải thu hồi đất là 18,28 ha trên địa bàn 3 phường là phường Việt Hoà, phường Thành Đông và phường Lê Thanh Nghị (thành phố Hải Dương cũ) do Công ty TNHH Tập đoàn Quang Giáp làm chủ đầu tư. Tại phía Tây Hải Phòng còn có dự án khu đô thị sinh thái Thành Công (giai đoạn 2) có diện tích sử dụng đất là 74,76 ha, trong đó có 40,75 ha phải thực hiện thu hồi đất trên địa bàn 2 phường Kinh Môn và Trần Liễu (thị xã Kinh Môn cũ).

Tại xã An Trường ở phía Đông Hải Phòng có 2 dự án nhà ở là dự án khu đô thị mới tại xã Trường Thọ (huyện An Lão cũ) diện tích phải thu hồi là 62,5 ha và dự án khu dân cư nông thôn mới tại xã Trường Thọ diện tích 9,8 ha. Tại xã An Lão có 3 dự án đô thị phải thu hồi đất là dự án khu nhà ở xã hội tại xã An Tiến (cũ) diện tích phải thu hồi 9,8 ha, dự án khu đô thị mới tại thị trấn An Lão, xã An Tiến, xã An Thắng (huyện An Lão cũ) diện tích phải thu hồi đất là 34,22 ha và dự án khu đô thị mới tại các xã An Tiến, An Thắng (cũ) diện tích phải thu hồi 22,65 ha.

Tại phường Nam Triệu (thành phố Thuỷ Nguyên cũ) có dự án khu đô thị công nghiệp dịch vụ VSIP Hải Phòng diện tích phải thu hồi đất là 51,8 ha. Tại phường Nam Đồ Sơn có dự án khu đô thị tại phường Minh Đức (quận Đồ Sơn cũ) có diện tích thực hiện dự án là 77,48 ha, trong đó, diện tích phải thu hồi lên tới 63,9 ha. Tại xã Vĩnh Bảo ở phía Đông Hải Phòng còn có dự án dân cư nông thôn xứ Đồng Chín có diện tích phải thu hồi là 9,91 ha.

Tại phường Thạch Khôi ở Tây Hải Phòng có dự án khu đô thị Phú Quý (GoldenLand) thành phố Hải Dương (trước đây) giai đoạn 1 có diện tích 50,54 ha nhưng có tới 45,86 ha đã thu hồi hoặc không phải giải phóng mặt bằng, diện tích phải thu hồi chỉ còn 4,68 ha. Dự án khu đô thị mới Xuân Dương, thành phố Hải Dương (nay là phường Tứ Minh) có diện tích phải thu hồi là 30,65 ha, đã được UBND tỉnh Hải Dương cũ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư từ tháng 10/2023 và tháng 9/2025 đã được UBND thành phố Hải Phòng đưa vào kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2026.

Tại xã Gia Lộc có dự án khu phát triển dân cư mới và dịch vụ phía Đông Bắc thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc cũ) diện tích phải thu hồi 34,2 ha. Tại phường Chu Văn An có dự án khu đô thị sinh thái Chí Linh (thành phố Chí Linh cũ) diện tích phải thu hồi 55,38 ha do Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Contrexim làm chủ đầu tư.

Tại xã Mao Điền có tới 4 dự án khu đô thị là khu dân cư mới phía bắc quốc lộ 5 diện tích phải thu hồi 8,24 ha, dự án khu dân cư thương mại xã Cẩm Điền (cũ) diện tích phải thu hồi 10,64 ha, dự án khu dân cư thương mại Nam Tân Trường diện tích phải thu hồi 13,58 ha, khu dân cư mới Đồng Sau Quán xã Tân Trường (cũ) diện tích phải thu hồi 9,85 ha.

STT Tên dự án Địa bàn (phường/xã) Diện tích phải thu hồi (ha) 1 Khu đô thị Dương Kinh – Kiến An Hưng Đạo, Kiến An 86,1 2 Khu đô thị Việt Hòa – Thanh Bình Việt Hòa, Thành Đông, Lê Thanh Nghị 18,28 3 Khu đô thị sinh thái Thành Công (GĐ 2) Kinh Môn, Trần Liễu 40,75 4 Khu đô thị mới Trường Thọ Xã Trường Thọ (An Trường) 62,5 5 Khu dân cư nông thôn mới Trường Thọ Xã Trường Thọ 9,8 6 Khu nhà ở xã hội An Tiến Xã An Tiến 9,8 7 Khu đô thị mới An Lão TT An Lão, An Tiến, An Thắng 34,22 8 Khu đô thị mới An Tiến – An Thắng An Tiến, An Thắng 22,65 9 Khu đô thị công nghiệp – dịch vụ VSIP Hải Phòng Phường Nam Triệu 51,8 10 Khu đô thị Minh Đức Phường Nam Đồ Sơn 63,9 11 Dân cư nông thôn xứ Đồng Chín Xã Vĩnh Bảo 9,91 12 Khu đô thị Phú Quý (GoldenLand) GĐ 1 Phường Thạch Khôi 4,68 13 Khu đô thị mới Xuân Dương Phường Tứ Minh 30,65 14 Khu phát triển dân cư & dịch vụ Đông Bắc Gia Lộc Xã Gia Lộc 34,2 15 Khu đô thị sinh thái Chí Linh Phường Chu Văn An 55,38 16 KDC mới Bắc QL5 Xã Mao Điền 8,24 17 KDC thương mại Cẩm Điền Xã Mao Điền 10,64 18 KDC thương mại Nam Tân Trường Xã Mao Điền 13,58 19 KDC mới Đồng Sau Quán Xã Mao Điền 9,85

Ngoài ra, tại các xã Lai Khê, Kim Thành, Bắc An Phụ, An Phú, Hà Bắc, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Đại Sơn, Yết Kiêu, Thanh Miện còn có một số dự án có diện tích phải thu hồi chỉ từ vài nghìn m2 đến vài ha.

Bên cạnh đó là các dự án cụm công nghiệp gồm cụm công nghiệp An Thọ - Chiến Thắng (huyện An Lão cũ) diện tích thu hồi đất 60,2ha tại xã An Hưng, cụm công nghiệp Quyết Tiến tại xã Tiên Lãng diện tích thu hồi 75ha, cụm công nghiệp Nam Am diện tích thu hồi 40ha tại xã Vĩnh Am.

Đối với các dự án giao thông, dự án đường trục Đông - Tây huyện Kim Thành (cũ) và nhánh đi cầu vượt nút giao quốc lộ 5 có diện tích phải thu hồi là 17,43ha tại xã Lai Khê.

Năm 2026, Hải Phòng cũng thực hiện thu hồi đất mở rộng một số nghĩa trang nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.