Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Siêu đô thị" thứ 3 cả nước chuẩn bị thu hồi hơn 1.500 ha đất để triển khai 118 dự án, công trình

10-01-2026 - 10:50 AM | Bất động sản

Trong năm 2026, Hải Phòng sẽ thu hồi đất để triển khai 118 dự án, trong đó có 32 dự án khu đô thị, khu dân cư với nhiều dự án quy mô lớn trải rộng trên nhiều phường, xã.

HĐND thành phố Hải Phòng đã thông qua danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất trên địa bàn năm 2026 với tổng cộng 118 dự án, công trình với tổng diện tích đất là hơn 1.842 ha, trong đó có hơn 330 ha không phải thu hồi đất, hơn 1.509 ha phải thu hồi đất, theo thông tin báo Hải Phòng.

Trong số 118 khu đất mà Hải Phòng thu hồi thực hiện các dự án công trình trong năm 2026, có 32 dự án khu đô thị, khu dân cư. Trong các dự án đô thị, khu dân cư, có 3 dự án diện tích đất phải thu hồi nằm trên địa bàn nhiều phường xã. Đó là dự án khu đô thị tại quận Dương Kinh - Kiến An (trước đây) có diện tích 86,1ha phải thu hồi đất tại 2 phường là phường Hưng Đạo (75,9 ha), phường Kiến An (10,2 ha). Dự án này từ tháng 1/2025 đã được HĐND thành phố Hải Phòng đưa vào danh mục dự án phải đấu thầu năm 2025 -2026.

Tương tự, dự án khu đô thị Việt Hoà - Thanh Bình nằm phía Tây Hải Phòng có diện tích phải thu hồi đất là 18,28 ha trên địa bàn 3 phường là phường Việt Hoà, phường Thành Đông và phường Lê Thanh Nghị (thành phố Hải Dương cũ) do Công ty TNHH Tập đoàn Quang Giáp làm chủ đầu tư. Tại phía Tây Hải Phòng còn có dự án khu đô thị sinh thái Thành Công (giai đoạn 2) có diện tích sử dụng đất là 74,76 ha, trong đó có 40,75 ha phải thực hiện thu hồi đất trên địa bàn 2 phường Kinh Môn và Trần Liễu (thị xã Kinh Môn cũ).

Tại xã An Trường ở phía Đông Hải Phòng có 2 dự án nhà ở là dự án khu đô thị mới tại xã Trường Thọ (huyện An Lão cũ) diện tích phải thu hồi là 62,5 ha và dự án khu dân cư nông thôn mới tại xã Trường Thọ diện tích 9,8 ha. Tại xã An Lão có 3 dự án đô thị phải thu hồi đất là dự án khu nhà ở xã hội tại xã An Tiến (cũ) diện tích phải thu hồi 9,8 ha, dự án khu đô thị mới tại thị trấn An Lão, xã An Tiến, xã An Thắng (huyện An Lão cũ) diện tích phải thu hồi đất là 34,22 ha và dự án khu đô thị mới tại các xã An Tiến, An Thắng (cũ) diện tích phải thu hồi 22,65 ha.

Tại phường Nam Triệu (thành phố Thuỷ Nguyên cũ) có dự án khu đô thị công nghiệp dịch vụ VSIP Hải Phòng diện tích phải thu hồi đất là 51,8 ha. Tại phường Nam Đồ Sơn có dự án khu đô thị tại phường Minh Đức (quận Đồ Sơn cũ) có diện tích thực hiện dự án là 77,48 ha, trong đó, diện tích phải thu hồi lên tới 63,9 ha. Tại xã Vĩnh Bảo ở phía Đông Hải Phòng còn có dự án dân cư nông thôn xứ Đồng Chín có diện tích phải thu hồi là 9,91 ha.

Tại phường Thạch Khôi ở Tây Hải Phòng có dự án khu đô thị Phú Quý (GoldenLand) thành phố Hải Dương (trước đây) giai đoạn 1 có diện tích 50,54 ha nhưng có tới 45,86 ha đã thu hồi hoặc không phải giải phóng mặt bằng, diện tích phải thu hồi chỉ còn 4,68 ha. Dự án khu đô thị mới Xuân Dương, thành phố Hải Dương (nay là phường Tứ Minh) có diện tích phải thu hồi là 30,65 ha, đã được UBND tỉnh Hải Dương cũ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư từ tháng 10/2023 và tháng 9/2025 đã được UBND thành phố Hải Phòng đưa vào kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2026.

Tại xã Gia Lộc có dự án khu phát triển dân cư mới và dịch vụ phía Đông Bắc thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc cũ) diện tích phải thu hồi 34,2 ha. Tại phường Chu Văn An có dự án khu đô thị sinh thái Chí Linh (thành phố Chí Linh cũ) diện tích phải thu hồi 55,38 ha do Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Contrexim làm chủ đầu tư.

Tại xã Mao Điền có tới 4 dự án khu đô thị là khu dân cư mới phía bắc quốc lộ 5 diện tích phải thu hồi 8,24 ha, dự án khu dân cư thương mại xã Cẩm Điền (cũ) diện tích phải thu hồi 10,64 ha, dự án khu dân cư thương mại Nam Tân Trường diện tích phải thu hồi 13,58 ha, khu dân cư mới Đồng Sau Quán xã Tân Trường (cũ) diện tích phải thu hồi 9,85 ha.

STTTên dự ánĐịa bàn (phường/xã)Diện tích phải thu hồi (ha)
1Khu đô thị Dương Kinh – Kiến AnHưng Đạo, Kiến An86,1
2Khu đô thị Việt Hòa – Thanh BìnhViệt Hòa, Thành Đông, Lê Thanh Nghị18,28
3Khu đô thị sinh thái Thành Công (GĐ 2)Kinh Môn, Trần Liễu40,75
4Khu đô thị mới Trường ThọXã Trường Thọ (An Trường)62,5
5Khu dân cư nông thôn mới Trường ThọXã Trường Thọ9,8
6Khu nhà ở xã hội An TiếnXã An Tiến9,8
7Khu đô thị mới An LãoTT An Lão, An Tiến, An Thắng34,22
8Khu đô thị mới An Tiến – An ThắngAn Tiến, An Thắng22,65
9Khu đô thị công nghiệp – dịch vụ VSIP Hải PhòngPhường Nam Triệu51,8
10Khu đô thị Minh ĐứcPhường Nam Đồ Sơn63,9
11Dân cư nông thôn xứ Đồng ChínXã Vĩnh Bảo9,91
12Khu đô thị Phú Quý (GoldenLand) GĐ 1Phường Thạch Khôi4,68
13Khu đô thị mới Xuân DươngPhường Tứ Minh30,65
14Khu phát triển dân cư & dịch vụ Đông Bắc Gia LộcXã Gia Lộc34,2
15Khu đô thị sinh thái Chí LinhPhường Chu Văn An55,38
16KDC mới Bắc QL5Xã Mao Điền8,24
17KDC thương mại Cẩm ĐiềnXã Mao Điền10,64
18KDC thương mại Nam Tân TrườngXã Mao Điền13,58
19KDC mới Đồng Sau QuánXã Mao Điền9,85

Ngoài ra, tại các xã Lai Khê, Kim Thành, Bắc An Phụ, An Phú, Hà Bắc, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Đại Sơn, Yết Kiêu, Thanh Miện còn có một số dự án có diện tích phải thu hồi chỉ từ vài nghìn m2 đến vài ha.

Bên cạnh đó là các dự án cụm công nghiệp gồm cụm công nghiệp An Thọ - Chiến Thắng (huyện An Lão cũ) diện tích thu hồi đất 60,2ha tại xã An Hưng, cụm công nghiệp Quyết Tiến tại xã Tiên Lãng diện tích thu hồi 75ha, cụm công nghiệp Nam Am diện tích thu hồi 40ha tại xã Vĩnh Am.

Đối với các dự án giao thông, dự án đường trục Đông - Tây huyện Kim Thành (cũ) và nhánh đi cầu vượt nút giao quốc lộ 5 có diện tích phải thu hồi là 17,43ha tại xã Lai Khê.

Năm 2026, Hải Phòng cũng thực hiện thu hồi đất mở rộng một số nghĩa trang nhằm phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ đầu tư bất động sản “chơi lớn”: Chiết khấu khủng dịp cuối năm

Chủ đầu tư bất động sản “chơi lớn”: Chiết khấu khủng dịp cuối năm Nổi bật

Sau Hà Nội, một tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc muốn nghiên cứu xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sau Hà Nội, một tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc muốn nghiên cứu xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng Nổi bật

Tin vui: Thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu từ năm 2026, người dân cần biết rõ

Tin vui: Thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu từ năm 2026, người dân cần biết rõ

08:50 , 10/01/2026
Chưa đầy 7 ngày nữa sẽ động thổ cầu Cát Lái 18.300 tỷ đồng, dài hơn 11 km

Chưa đầy 7 ngày nữa sẽ động thổ cầu Cát Lái 18.300 tỷ đồng, dài hơn 11 km

08:10 , 10/01/2026
“Ốc đảo” Clubhouse tại Essensia Broadway: Điểm hẹn tinh hoa quy tụ những trải nghiệm sống khác biệt

“Ốc đảo” Clubhouse tại Essensia Broadway: Điểm hẹn tinh hoa quy tụ những trải nghiệm sống khác biệt

08:00 , 10/01/2026
Phía Tây Thủ đô sắp có cao ốc trên khu “đất vàng” gần 5.000 m2

Phía Tây Thủ đô sắp có cao ốc trên khu “đất vàng” gần 5.000 m2

07:56 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên