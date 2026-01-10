Phía Tây Thủ đô sắp có cao ốc trên khu “đất vàng” gần 5.000 m2

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định cho phép Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Eresson chuyển mục đích sử dụng gần 5.000 m2 đất tại số 9 đường Phạm Hùng (phường Cầu Giấy) để triển khai dự án xây dựng tổ hợp nhà ở hỗn hợp, bao gồm văn phòng, căn hộ, khách sạn và thương mại dịch vụ.

Theo quyết định, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm. Đối với phần nhà ở, quyền sử dụng đất của người mua được xác lập ổn định, lâu dài theo quy định của pháp luật. UBND TP Hà Nội giao Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cập nhật và chỉnh lý biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính.

Dự án tại số 9 Phạm Hùng nằm trong danh mục các khu đất được thí điểm mở rộng loại đất làm nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 171. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 220 tỷ đồng, thời gian triển khai từ năm 2025 đến năm 2028.

Khu đất được đánh giá có lợi thế lớn về vị trí khi nằm trên trục đường Vành đai 3 – tuyến giao thông huyết mạch của Thủ đô, thuộc khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố. Từ dự án có thể kết nối nhanh tới ngã tư Phạm Hùng – Tôn Thất Thuyết – Nguyễn Hoàng, đồng thời chỉ cách tòa nhà Landmark 72 khoảng 1 km.

Xung quanh khu đất là mật độ cao các tổ hợp cao ốc và dự án quy mô lớn đã hình thành như Vinhomes Westpoint, D'Capitale Trần Duy Hưng, cùng hệ thống văn phòng, khách sạn và trung tâm thương mại dọc trục Phạm Hùng – Trần Duy Hưng.

Khu Tây Hà Nội hiện là khu vực tập trung nhiều dự án bất động sản lớn, trải dọc các trục giao thông trọng điểm như Đại lộ Thăng Long, Tố Hữu, Lê Văn Lương. Nhiều đại dự án đã và đang được triển khai tại khu vực này như Vinhomes Smart City, The Matrix One, Masteri West Heights hay Vinhomes Wonder City (Đan Phượng).

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông khu vực phía Tây tiếp tục được đầu tư mạnh với hàng loạt dự án trọng điểm như tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội, các tuyến Vành đai 3.5, Vành đai 4, các dự án mở rộng đường hướng Hòa Lạc, cùng cầu Thượng Cát và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu.

Tú An