BHS Property và Citics ký kết hợp tác chiến lược, triển khai mô hình phân phối mới

Trên nền tảng hạ tầng số, mô hình được phát triển nhằm khắc phục những hạn chế của phương thức phân phối truyền thống; đồng thời tạo nền tảng mở rộng quy mô, chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả phân phối.

Thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc với yêu cầu ngày càng cao về minh bạch thông tin, khả năng kiểm soát dữ liệu và hiệu quả vận hành. Thực tế cho thấy, mô hình phân phối sơ cấp truyền thống còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người, sàn vật lý, quy trình thủ công và dữ liệu phân mảnh. Điều này gây nên nhiều hạn chế cho việc mở rộng quy mô, theo dõi hiệu suất bán hàng theo thời gian thực và đưa ra các quyết định kịp thời.

Trên cơ sở đó, BHS Property và Citics thống nhất hợp tác triển khai hoạt động phân phối bất động sản sơ cấp trên nền tảng số, như một "cánh tay nối dài" bên cạnh các kênh hiện hữu của BHS Property. Theo đó, danh mục các sản phẩm sơ cấp sẽ được chuẩn hóa và đưa lên nền tảng Citics Agent, giúp BHS Property mở rộng độ phủ và tiếp cận mạng lưới hàng ngàn môi giới bất động sản trong hệ sinh thái Citics đang hoạt động trên toàn quốc. Kênh phân phối này cho phép bán hàng trên quy mô rộng hơn, hạn chế phụ thuộc vào địa lý và mô hình "Agent in-house" – môi giới bất động sản truyền thống.

Trong lần bắt tay này, BHS Property giữ vai trò đối tác chiến lược về nguồn cung và triển khai thị trường sơ cấp, phát huy thế mạnh về mạng lưới đối tác; cùng năng lực am hiểu sản phẩm, chính sách bán hàng và nhu cầu thị trường. Citics đảm nhận cung cấp và vận hành hạ tầng công nghệ, hỗ trợ số hóa và quản trị các hoạt động triển khai trên nền tảng, từ quản lý dự án, giao dịch, hợp đồng điện tử đến kết nối dữ liệu vận hành - tài chính và dịch vụ giao dịch theo một quy trình thống nhất.

Đối với Citics, hợp tác với BHS Property là bước đi chiến lược, đánh dấu việc tham gia trực tiếp vào mô hình phân phối bất động sản sơ cấp thông qua việc số hóa và vận hành trên nền tảng công nghệ. Việc tích hợp này không chỉ dừng lại ở khâu bán hàng mà còn kết nối toàn diện hành trình trải nghiệm của khách hàng, từ mua sơ cấp cho đến các nhu cầu tài chính, hậu giao dịch như bán lại, sửa chữa nhà, cho thuê và quản lý tài sản. Qua đó, Citics từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ trọn vòng đời bất động sản cho khách hàng.

Citics hướng đến xây dựng hạ tầng số cho toàn bộ vòng đời của một giao dịch bất động sản

Chia sẻ về hợp tác này, ông Trần Minh Long - CEO Citics Group cho biết: Citics định hướng xây dựng hạ tầng số cho toàn bộ vòng đời của một giao dịch bất động sản, từ phân phối sơ cấp đến các hoạt động sau bán. Hợp tác với BHS Property cho phép Citics tham gia trực tiếp vào mô hình phân phối sơ cấp, trong đó các hoạt động phân phối và giao dịch được số hóa và vận hành tập trung trên một nền tảng thống nhất."

Sự kết hợp giữa năng lực thực chiến của BHS Property và hạ tầng công nghệ của Citics hứa hẹn tạo nên mô hình phân phối hiệu quả và linh hoạt, giảm sự phụ thuộc vào sàn vật lý và vị trí địa lý. Đồng thời, mô hình này giúp chủ đầu tư và các đơn vị phân phối theo dõi hiệu suất bán hàng theo thời gian thực, từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh kịp thời và tối ưu hơn trong quá trình triển khai bán hàng.

Theo ông Lê Xuân Nga - Tổng Giám đốc BHS Property: "Với hệ thống phân phối trải dài toàn quốc, BHS Property có cơ hội hợp tác với nhiều chủ đầu tư, đa dạng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Thách thức đặt ra là ngoài đội ngũ "inhouse" và hệ thống các đối tác chiến lược - lực lượng quan trọng đã đồng hành cùng chúng tôi trong nhiều năm, làm sao để tiếp tục mở rộng thêm các kênh phân phối khi mô hình truyền thống đang dần chạm đến giới hạn. Việc hợp tác với Citics không chỉ giúp BHS Property phát triển hệ thống phân phối số, không còn rào cản địa lý; mà còn góp phần chuẩn hóa nguồn cung, hướng đến một thị trường bền vững."

Phát triển hạ tầng số là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn bền vững của BHS Property

Trong thời gian tới, BHS Property và Citics sẽ triển khai hợp tác theo lộ trình, bắt đầu với các dự án trọng điểm và mở rộng dần theo kế hoạch. Đồng thời, hai bên sẽ tiếp tục chuẩn hóa quy trình vận hành và hoàn thiện các dịch vụ hậu giao dịch, nhằm nâng cao trải nghiệm và gia tăng giá trị vòng đời bất động sản cho khách hàng.

Việc ký kết hợp tác chiến lược giữa BHS Property và Citics không chỉ mang ý nghĩa hợp tác giữa hai doanh nghiệp, mà còn phản ánh xu hướng dịch chuyển của thị trường bất động sản theo hướng ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa vận hành và lấy dữ liệu làm nền tảng cho các quyết định phân phối, hướng tới một thị trường bất động sản minh bạch hơn, hiệu quả hơn và có khả năng mở rộng bền vững trong dài hạn.

Về BHS Property

BHS Property là chuỗi cung ứng bất động sản tiên phong tại Việt Nam, cung cấp toàn diện các dịch vụ liên quan đến bất động sản: từ danh mục giỏ hàng phong phú, nghiên cứu thị trường, phát triển các loại hình sản phẩm trên toàn quốc (R&D) đến tiếp thị truyền thông (marketing), phát triển thương hiệu (branding), sáng tạo quy hoạch kiến trúc (concept) và triển khai kinh doanh.

Về Citics

Citics là hệ sinh thái công nghệ bất động sản toàn diện và tiên phong tại Việt Nam, được xây dựng trên dữ liệu lớn, AI và các giải pháp kỹ thuật số hiện đại. Bằng cách tích hợp các dịch vụ định giá, vay thế chấp, mua bán bất động sản,...vào một nền tảng duy nhất, Citics mang đến giải pháp liền mạch cho toàn bộ hành trình bất động sản.