Triển khai khu nhà ở xã hội 700 tỉ đồng tại Hội An Đông - Đà Nẵng

09-01-2026 - 16:05 PM | Bất động sản

Dự án nhà ở xã hội tại phường Hội An Đông có quy mô dự kiến gồm 4 khối nhà cao 7 tầng, với khoảng 684 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho hơn 2.170 người.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty CP Đạt Phương Hội An làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Cồn Tiến, phường Hội An Đông, với tổng mức đầu tư khoảng 700 tỉ đồng.

Sắp có khu nhà ở xã hội 700 tỉ tại Hội An Đông Đà Nẵng - Ảnh 1.

Quy mô khu nhà ở xã hội dự kiến gồm 4 khối nhà cao 7 tầng, với khoảng 684 căn hộ (Ảnh minh họa: AI/Trần Thường)

Dự án được triển khai trên các khu đất có tổng diện tích khoảng 23.935 m², nhằm xây dựng các khối chung cư nhà ở xã hội để bán cho các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.

Dự án có quy mô dự kiến gồm 4 khối nhà cao 7 tầng, với khoảng 684 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho hơn 2.170 người. Tổng diện tích xây dựng gần 8.720 m², tổng diện tích sàn hơn 61.480 m². Các hạng mục bãi đỗ xe, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ và hạ tầng kỹ thuật được bố trí đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn hiện hành.

Tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong đó, giai đoạn đến đầu năm 2026 hoàn tất các thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai và cấp phép xây dựng; từ năm 2026 đến 2027 triển khai xây dựng, đưa vào sử dụng công trình tại lô đất XH1; các khối nhà tại lô XH2 và XH3 dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2027–2028. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

UBND TP Đà Nẵng giao các sở, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn và giải quyết kịp thời các thủ tục để chủ đầu tư triển khai dự án đúng quy định pháp luật. UBND phường Hội An Đông có trách nhiệm quản lý, giám sát quá trình triển khai dự án tại địa phương, bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch, tiến độ và các quy định của pháp luật.

Chấp thuận dự án nhà ở xã hội gần 1.100 tỷ đồng kế bên KCN

