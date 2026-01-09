Bất động sản Hải Phòng sôi động, dồn dập đón hàng mới gia nhập thị trường

Hải Phòng là địa phương duy nhất sở hữu đủ năm loại hình kết nối chiến lược: cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế, đường sắt xuyên biên giới, cao tốc và đường thủy nội địa. Hạ tầng đồng bộ này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của thành phố. Đặc biệt, người Hải Phòng có sức mua mạnh và xu hướng đầu tư nâng cấp chất lượng sống rõ rệt.

Ở góc độ thị trường địa phương, Hải Phòng được đánh giá là một trong những điểm sáng tại khu vực phía Bắc. Thành phố sở hữu lợi thế rõ nét về công nghiệp và logistics, với hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm cùng cảng biển và mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện. Việc tiếp tục thu hút dòng vốn FDI ổn định đã góp phần tạo nhu cầu lớn về nhà ở cho lực lượng lao động, chuyên gia và cư dân trẻ làm việc, sinh sống lâu dài tại đây.

Theo ông Nguyễn Hoài Long, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng, sau hợp nhất, thành phố hiện có quy mô nền kinh tế đứng thứ ba cả nước với dân số khoảng 4,6 triệu người. Dự báo tổng quy mô dân số toàn thành phố đến năm 2035 là khoảng 6,3 triệu người, đến năm 2050 khoảng hơn 9,7 triệu người. Hải Phòng có trên 200.000 lao động làm việc trong các khu, cụm công nghiệp, tạo nhu cầu ở thực lớn cho thị trường nhà ở và dịch vụ.

Trong khi giá bất động sản Hà Nội và TP HCM tăng chóng mặt với căn hộ 95-120 triệu đồng/m², Hải Phòng vẫn duy trì mức giá hợp lý với căn hộ dao động 35-85 triệu đồng/m2. Sau giai đoạn điều chỉnh cung, cầu năm 2025 thị trường đang chuyển hướng tăng trưởng vượt bậc với trọng tâm là giá trị thực và nhu cầu ở thực. Giai đoạn 2026-2030 là cơ hội để Hải Phòng thiết lập vị thế mới trong bản đồ bất động sản miền Bắc nhờ lợi thế hạ tầng, dòng vốn FDI và không gian đô thị mở rộng - đủ yếu tố để bước vào chu kỳ thịnh vượng.

Trong bối cảnh đó, khu vực phía Tây đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư nhờ sự hội tụ của các đòn bẩy phát triển. Cầu Hải Thành bắc qua sông Lạch Tray thuộc dự án đường Vành đai 2 đang phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng ba năm 2026, kết nối trực tiếp các khu vực trọng điểm. Cùng với đó, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng, nâng cấp Cảng Hàng không Cát Bi và đầu tư mở rộng cảng nước sâu Lạch Huyện đang được đẩy nhanh tiến độ, tạo nên mạng lưới hạ tầng đồng bộ.

Thực tế cũng đã chứng minh, những năm gần đây, Hải Phòng trở thành điểm đến của nhiều chủ đầu tư tên tuổi: Vingroup, DOJILAND; Masterise, Văn Phú, Gamuda, Sun Group, Hoàng Huy… Sự tham gia của các "ông lớn" cho thấy thị trường sở hữu dư địa tăng trưởng dài hạn và khả năng hấp dẫn dòng vốn lớn.

Đáng chú ý, Thủy Nguyên – trung tâm chính trị hành chính mới của Hải Phòng, đang là khu vực hội tụ nhiều nhất các dự án quy mô lớn như Vinhomes Royal Island, Hoàng Huy New City hay Vlasta Thủy Nguyên hay khu nhà ở thấp tầng của DOJILAND.

Mới đây, dự án Ambience của chủ đầu tư Gamuda Land đến từ Malaysia cĩng thu hút sự chú ý của thị trường. Dự án được giới thiệu trong bối cảnh nhu cầu về không gian sống tích hợp, tiện nghi và có yếu tố cộng đồng ngày càng được quan tâm tại các đô thị đang phát triển như Hải Phòng.

Hay một dự án khác cũng vừa được công bố tại thị trường Hải Phòng là The Zenith Hải Phòng. Với quy mô chỉ 508 căn hộ và mức giá khởi điểm từ 36 triệu đồng/m² (đã bao gồm VAT), The Zenith Hải Phòng đang tạo ra cơ hội đầu tư hiếm có khi so với khu vực trung tâm nơi mặt bằng giá căn hộ cao cấp chạm ngưỡng 45-65 triệu đồng/m.

Đánh giá về triển vọng bất động sản Hải Phòng, ông Nguyễn Quang Văn, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng cho rằng, Hải Phòng đang đứng trước những lợi thế từ cảng biển, cụm khu công nghiệp và không gian đô thị mở rộng tạo tiền đề cho một thị trường bất động sản sôi động.

Cùng quan điểm, Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cũng nhận định Hải Phòng đang hướng tới hình thành siêu đô thị ven biển có sức cạnh tranh quốc tế. Nguồn cung nhà ở tăng trưởng với hơn 146 dự án đang triển khai.

Có thể thấy, Hải Phòng đang bứt phá mạnh mẽ và trở thành cực tăng trưởng của thị trường bất động sản Miền Bắc khi giá nhà tại Hà Nội đã tăng cao. Đây cũng là cơ hội cho nhà đầu tư khi mua bất động sản Hải Phòng ở thời điểm hiện tại, đón đầu sóng.



