Van Phuc Group khởi công phần hầm Diamond Sky: Dấu ấn biểu tượng sống mới

Tiến độ vượt cam kết – Bảo chứng từ những tên tuổi hàng đầu

Buổi lễ khởi công phần hầm Diamond Sky khẳng định năng lực triển khai bài bản cùng tâm huyết của Van Phuc Group trong hành trình kiến tạo biểu tượng sống mới giữa lòng Van Phuc City.

Với mục tiêu hoàn thiện và nghiệm thu toàn bộ phần hầm móng ngay trong Quý I/2026, Van Phuc Group tiếp tục bắt tay cùng những đối tác hàng đầu là Tổng thầu Central và đơn vị quản lý dự án Core Asia.

Lễ ký kết hợp tác giữa Van Phuc Group và Central

Sự hợp tác giữa chủ đầu tư tiềm lực và các đơn vị thi công uy tín là "bảo chứng kép" về chất lượng xây dựng vượt trội cũng như tiến độ bàn giao đúng tiến độ cho những chủ nhân tương lai.

Ông Phạm Danh – Chủ tịch HĐQT Van Phuc Group phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Danh – Chủ tịch HĐQT Van Phuc Group nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của dự án trong cột mốc kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn.

"Diamond Sky là phân khu cao tầng đầu tiên của Van Phuc City. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc đẳng cấp mà còn là biểu tượng cho tinh thần bứt phá của Van Phuc Group tại cột mốc kỷ niệm 30 năm. Dự án được kiến tạo trên ba lớp nền móng vững chắc: pháp lý minh bạch, chất lượng theo tiêu chuẩn cao cấp và niềm tin mà khách hàng đã trao gửi trong suốt ba thập kỷ.

Trong thời gian tới, Van Phuc Group sẽ liên tục triển khai các phân khu cao tầng mới, đa dạng hóa loại hình sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khắt khe của thị trường và mang đến nhiều sự lựa chọn phù hợp cho khách hàng."

Tọa độ vàng kết nối ngàn tiện ích

Sở hữu vị trí chiến lược ngay "trái tim" Van Phuc City, Diamond Sky là dự án hiếm hoi kết nối trực tiếp với quốc lộ 13, đại lộ Phạm Văn Đồng và tuyến Metro 3B. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 10 phút để di chuyển đến trung tâm quận 1 cũ và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Phối cảnh dự án Diamond Sky – Biểu tượng sống sang trọng giữa lòng Van Phuc City.

Với số lượng giới hạn chỉ 296 căn hộ hạng sang cùng 7 căn shophouse phiên bản đặc biệt, Diamond Sky được bao bọc bởi hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, hiện đại gồm: hệ thống giáo dục, bệnh viện, trung tâm thương mại chuẩn quốc tế.... Cư dân tại đây không chỉ sở hữu một nơi an cư đẳng cấp mà còn thừa hưởng trọn vẹn tiện ích hiện đại của đại đô thị 3 mặt giáp sông đã vận hành sầm uất: công viên nhạc nước hàng đầu Đông Nam Á, bến du thuyền 5 sao, phố đi bộ châu Âu…

Dấu ấn 30 năm và "Siêu chính sách" tri ân khách hàng

Chào đón năm mới 2026 và kỷ niệm hành trình 30 năm kiến tạo, Van Phuc Group mang đến "niềm vui nhân đôi" với chính sách tri ân lịch sử: Chiết khấu trực tiếp lên đến 28% vào giá bán.

Nhà phố thương mại đẳng cấp tại Van Phuc City

Đây không đơn thuần là một con số thương mại mà là một "cú hích" lịch sử, khẳng định nội lực tài chính vững vàng của Van Phuc Group. Chính sách này áp dụng cho các sản phẩm giá trị thực như nhà phố, shophouse... tại Van Phuc City – nơi quỹ đất ven sông Sài Gòn đang ngày càng khan hiếm.

Việc sở hữu bất động sản tại Van Phuc City cùng ưu đãi 28% trong thời điểm này chính là đòn bẩy tài chính chiến lược, giúp khách hàng tối ưu hóa dòng tiền và gia tăng giá trị tài sản ngay khi đặt bút ký hợp đồng. Sự kiện khởi công đúng tiến độ cùng chính sách đặc biệt này chính là món quà ý nghĩa nhất mà Van Phuc Group dành tặng khách hàng trong những ngày đầu năm mới 2026.

Diamond Sky, Van Phuc City, Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

Hotline: 1800 6363

https://diamondsky.khudothivanphuc.com.vn/