TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

09-01-2026 - 16:10 PM | Bất động sản

9 khu "đất vàng" ở trung tâm TPHCM đang để trống sẽ được sử dụng làm công viên, vườn hoa dịp tết.

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo UBND TPHCM việc rà soát các khu đất trống ở khu vực trung tâm thành phố (quận 1, quận 3 cũ) để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026.

TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Khu đất số 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 9 khu đất ở các phường trung tâm.

Cụ thể, khu đất tại số 8 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa (dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng).

TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Khu đất số 8 Võ Văn Tần.

TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

Bên trong khu đất, nơi được kỳ vọng có nhà thi đấu thể thao hiện đại giữa trung tâm thành phố.

Khu đất tại số 33 Nguyễn Du, 34-36 và 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.

TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Khu đất dự án Thương xá Tax.

Khu đất số 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn (dự án Thương xá Tax), khu đất 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh.

TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn.

Khu đất tại số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.

Khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn; khu đất số 8-12 Lê Duẩn, phường Sài Gòn.

Khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi (tòa nhà SJC).

TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.

Khu tứ giác Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi (tòa nhà SJC).

TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.

Ngoài ra còn có khu đất tại số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán (giáp phường Cầu Ông Lãnh).

Các khu đất rộng, nằm ở vị trí đẹp và vì nhiều lý do khác nhau nên chưa hoàn thành đầu tư xây dựng, tạm bỏ trống.

Công viên, vườn hoa "mọc lên" ở những vị trí này sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, tô điểm sắc xuân cho thành phố.

Theo Quốc Anh

Người Lao Động

