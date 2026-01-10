Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau Hà Nội, một tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc muốn nghiên cứu xây dựng trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

10-01-2026 - 08:18 AM | Bất động sản

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ mới đây đã thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án hướng tuyến, quy hoạch kiến trúc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Chiều 8/1, ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án hướng tuyến, quy hoạch kiến trúc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái và thể thao Việt Trì tại xã Hy Cương, phường Nông Trang và phường Vân Phú; chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Cẩm Khê; chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phù Ninh; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường vào Khu công nghiệp Yên Quang kết hợp phục vụ dân sinh.

Phát biểu kết luận các nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí cao với các tờ trình về chủ trương đầu tư và quy hoạch nêu trên, đặc biệt là chủ trương nghiên cứu phương án hướng tuyến, quy hoạch kiến trúc trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với Thủ đô Hà Nội. Đây được xác định là nội dung quy hoạch mới, trục động lực quan trọng tạo điểm nhấn không gian kiến trúc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để triển khai hiệu quả, đồng chí giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, khẩn trương rà soát, nghiên cứu bổ sung các dự án này vào quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành liên quan, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và tầm nhìn dài hạn.

Đối với các dự án khu đô thị và khu công nghiệp, ông Bùi Văn Quang yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chặt chẽ các bước về trình tự thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt lưu ý công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, tạo sự đồng thuận cao khi triển khai.

Trước đó, Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng với quy mô nghiên cứu lên tới 11.000 ha, tổng mức đầu tư sơ bộ 855.000 tỷ đồng, bao gồm cả giao thông, công viên cảnh quan, tái thiết đô thị và hạ tầng kỹ thuật.

Sau đó, ngày 19/12/2025, UBND TP Hà Nội đã kết hợp với 6 “ông lớn”: Đại Quang Minh, Văn Phú – Invest, MIK Group, THACO, T&T Group và Hòa Phát tổ chức khởi công xây dựng dự án.

Tâm Nguyên

Theo Tâm Nguyên

An Ninh Tiền Tệ

