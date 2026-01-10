Thêm nhiều khu chung cư, đất nền TPHCM được cấp sổ

Tổ Công tác 1645 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng, cùng các thành viên vừa có cuộc làm việc tháo gỡ vướng mắc của một số dự án để tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Cụ thể, Khu nhà ở phức hợp lô 3-11 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Enterprise làm chủ đầu tư có quy mô 2 block chung cư (tháp I cao 25 tầng và tháp II cao 32 tầng), tổng diện tích lô đất 9.125 m2, tổng số căn hộ 300.

Khu nhà ở phức hợp lô 3-11 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được cấp sổ.

Dự án hiện nay đã được Sở Xây dựng TPHCM xác nhận chủ đầu tư bán cho người nước ngoài đúng quy định. Do đó, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất tiến hành cấp giấy chứng nhận cho dự án.

Dự án thứ hai là Khu nhà ở thấp tầng Công ty Đoàn Nguyên phường Bình Trưng do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh nhà Đoàn Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 60.732m2, quy mô 67 căn nhà thấp tầng, 3 chung cư (chưa xây dựng), khu công trình công cộng (trường mẫu giáo và tiểu học).

Toàn bộ 67 nền của dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư. Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp giấy chứng nhận theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Dự án cuối cùng là Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ tại số 765 và 751/8 Hồng Bàng phường Bình Tây do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Minh Anh làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm 437 căn hộ và 25 lô thương mại dịch vụ.

Khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ tại số 765 và 751/8 Hồng Bàng phường Bình Tây được xem xét cấp sổ.

Do dự án có thay đổi hệ số sử dụng đất từ 8 lên 9 nên ngày 3/12/2025 UBND TPHCM ban hành quyết định phê duyệt giá đất bổ sung đối với khu đất trên. Ngày 31/12/2025, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM đã có phiếu chuyển thông tin đến Cục Thuế TPHCM. Hiện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Minh Anh đang chờ thông báo thuế để đóng tiền nghĩa vụ tài chính bổ sung cho dự án.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư cam kết thực hiện việc hỗ trợ địa phương 2 tỷ đồng như đã hứa, cam kết thực hiện các hạng mục trong dự án như nhà trẻ… để xem xét cấp giấy chứng nhận.