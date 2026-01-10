Đại lộ sông Hồng – đường băng cho bất động sản phía Đông Thủ đô

Khi trục không gian xanh, giao thông và đô thị này từng bước hình thành, bất động sản phía Đông Hà Nội được đặt vào một chu kỳ tăng trưởng mới, trong đó, Ocean City giữ vị trí trung tâm trong dòng chảy phát triển dài hạn.

Trục phát triển mang tầm vóc thế kỷ của Thủ đô

Khởi công ngày 19/12/2025, dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển hạ tầng đô thị của Hà Nội. Với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, dự án được quy hoạch dọc hai bờ sông Hồng, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, tổng chiều dài khoảng 80km, đi qua 19 xã, phường.

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được định hình như một trục phát triển đa chức năng, kết hợp giao thông liên vùng, không gian cảnh quan ven sông và quỹ đất đô thị được tái thiết bài bản. Khi đi vào khai thác, trục này sẽ kết nối trực tiếp với hàng loạt cây cầu huyết mạch như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi… qua đó giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử và mở rộng không gian phát triển theo hướng liên kết vùng, gắn kết Hà Nội với các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Ở bình diện rộng hơn, sự hiện diện của trục "xương sống" này được xem là bước đột phá trong việc tháo gỡ "điểm nghẽn lịch sử" về kết nối hai bờ, đồng thời tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng mở rộng về phía Đông. Đây cũng là khu vực hội tụ lợi thế về quỹ đất lớn, hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Song hành với Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược khác cũng đang đồng loạt được triển khai tại khu Đông, từ các cây cầu trọng điểm (Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi), các tuyến giao thông hướng tâm (gồm Vành đai 3.5, Vành đai 4) cho tới những trung tâm giáo dục, thể thao và giải trí quy mô lớn. Tất cả đang từng bước định hình khu Đông trở thành cực tăng trưởng mới của Thủ đô trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo chuyên gia, việc hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đồng loạt được triển khai là tín hiệu rất tích cực, cho thấy quyết tâm đầu tư mạnh mẽ của Trung ương và TP. Hà Nội. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, thị trường bất động sản sẽ có thêm nền tảng niềm tin và cơ sở để tăng trưởng theo hướng ổn định và bền vững hơn.

Ocean City vào quỹ đạo tăng trưởng dài hạn

Trong bất động sản, hạ tầng không chỉ quyết định khả năng kết nối, mà còn là yếu tố trực tiếp chi phối giá trị tài sản, dòng dịch chuyển dân cư và sức sống kinh tế của một khu đô thị. Với Ocean City, tác động từ hệ thống hạ tầng "khủng" khu Đông không còn dừng ở kỳ vọng, mà đã và đang phát huy hiệu quả trên nền tảng một siêu đô thị đã vận hành thực tế.

Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng, cùng mạng lưới cầu và các tuyến giao thông hướng tâm, đang từng bước tái định hình khả năng kết nối của Ocean City. Khi thời gian di chuyển tới nội thành Hà Nội và các trung tâm kinh tế phía Bắc được rút ngắn, Ocean City không chỉ thuận tiện cho an cư, mà còn trở thành lựa chọn phù hợp để làm việc, kinh doanh và giao thương liên vùng.

Sự bứt phá về hạ tầng kéo theo thay đổi rõ rệt trong cấu trúc cư dân. Ocean City ngày càng thu hút nhóm cư dân trẻ, giới chuyên gia, doanh nhân và cộng đồng quốc tế. Đây là những đối tượng ưu tiên chất lượng sống cao nhưng vẫn cần khả năng tiếp cận nhanh với các trung tâm kinh tế, hành chính. Đồng thời, dòng cư dân ở thực gia tăng tạo ra nhu cầu lớn cho thương mại, dịch vụ, giáo dục và giải trí, hình thành sức sống đô thị liên tục, thay vì phát triển theo mô hình "đô thị ngủ".

Bất động sản phía Đông Thủ đô nói chung và Ocean City nói riêng tăng trưởng mạnh nhờ hạ tầng dẫn lối

Ở góc độ đầu tư, hạ tầng chính là yếu tố quyết định khả năng mở rộng biên độ tăng trưởng của bất động sản, đặc biệt với phân khúc thấp tầng. Khi kết nối giao thông thuận lợi, cộng đồng cư dân đã hình thành và không gian sống đi vào vận hành ổn định, giá trị bất động sản không những tăng theo chu kỳ thị trường, mà còn được nâng đỡ bởi nhu cầu thực và khả năng khai thác dài hạn.

Thực tế cho thấy, tại các khu đô thị Vinhomes đã đi vào vận hành, bất động sản thấp tầng ghi nhận mức tăng trưởng rõ nét khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, trong vòng 5 - 6 năm qua, phân khúc này ghi nhận mức tăng giá trung bình trên 10% giá mỗi năm. Đáng chú ý, tại một số dự án như Vinhomes Green Bay, Vinhomes Thăng Long hay Vinhomes Ocean Park 1, biên độ tăng giá thậm chí đạt 20 - 40% giá/năm, gắn liền với quá trình hoàn thiện hạ tầng, sự gia tăng nhanh chóng của cộng đồng cư dân và sức sống thương mại sôi động.

Bất động sản thấp tầng Vinhomes tăng giá tối thiểu 10%/năm

Trong tổng thể không gian phát triển phía Đông Hà Nội, Ocean City đang khẳng định vai trò là một trung tâm sống, lập nghiệp, nghỉ dưỡng quy mô lớn, mang tính dẫn dắt. Khi Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đi vào khai thác, một đường băng sẽ được mở ra, giúp giá trị bất động sản Ocean City cất cánh. Đồng thời, siêu đô thị biển phía Đông sẽ mở rộng hơn nữa tầm ảnh hưởng và củng cố vị thế trong cấu trúc phát triển đô thị của Thủ đô.