TP Hồ Chí Minh đề xuất 9 khu đất bỏ trống thành công viên, vườn hoa Tết

10-01-2026 - 13:16 PM | Bất động sản

Nhằm tạo không gian vui chơi, giải trí cho người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh đã có văn bản kiến nghị rà soát và tận dụng hàng loạt khu đất đang bỏ trống tại khu vực trung tâm để xây dựng các công viên, vườn hoa Tết.

Tận dụng quỹ đất trống tại các "phường lõi" trung tâm

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã thực hiện rà soát các khu đất đang để trống trên địa bàn nhiều phường thuộc khu vực quận 1 và quận 3 (cũ).

TP Hồ Chí Minh đề xuất 9 khu đất bỏ trống thành công viên, vườn hoa Tết- Ảnh 1.

Khu đất tại số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa), vốn là địa điểm của dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Ảnh: Nguyễn Lê.

Đây đều là những khu vực có mật độ dân cư cao và là điểm đến thu hút du khách hàng đầu của thành phố. Các khu vực được đưa vào diện rà soát bao gồm các phường: Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa và Nhiêu Lộc.

Mục tiêu của kế hoạch này là hình thành các không gian xanh tạm thời, phục vụ nhu cầu thưởng lãm và vui chơi của người dân trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2026.

9 khu "đất vàng" dự kiến được chuyển đổi

Trong báo cáo gửi UBND TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Nguyễn Toàn Thắng đã đề xuất danh mục gồm 9 khu đất cụ thể để triển khai mô hình công viên, vườn hoa tạm.

Đáng chú ý, trong số này có rất nhiều vị trí được mệnh danh là "đất vàng" do nằm tại các tuyến đường đắc địa bậc nhất thành phố nhưng hiện vẫn chưa triển khai dự án chính thức.

Đứng đầu danh sách là khu đất tại số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa), vốn là địa điểm của dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Đây là vị trí có hai mặt tiền lớn, việc biến khu vực này thành vườn hoa được kỳ vọng sẽ làm thay đổi đáng kể diện mạo đô thị tại nút giao này.

Tại khu vực phường Sài Gòn, Sở cũng đề xuất tận dụng các khu đất tại số 33 Nguyễn Du và các số 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh. Đặc biệt, khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ – nơi trước đây là Thương xá Tax huyền thoại, cũng nằm trong danh sách chuyển đổi thành không gian xanh tạm thời.

Việc mở rộng không gian hoa tại đây sẽ tạo nên sự kết nối đồng bộ với phố đi bộ Nguyễn Huệ trong dịp Tết. Các vị trí khác bao gồm: Khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng và số 8-12 Lê Duẩn (phường Sài Gòn); Khu tứ giác được giới hạn bởi các tuyến đường Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi (vị trí dự kiến xây dựng Tòa nhà SJC); Khu đất số 87 Cống Quỳnh và số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh); Khu đất tại số 152 Trần Phú, phường Chợ Quán, giáp ranh phường Cầu Ông Lãnh.

Việc đề xuất tận dụng các khu đất dự án đang "treo" hoặc chưa khởi công để làm công viên, vườn hoa tạm được xem là một giải pháp linh hoạt của TP Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ giúp tránh lãng phí nguồn lực đất đai mà còn giải quyết bài toán thiếu hụt không gian công cộng, đặc biệt là mảng xanh tại khu vực lõi trung tâm.

TP Hồ Chí Minh đề xuất 9 khu đất bỏ trống thành công viên, vườn hoa Tết- Ảnh 2.

Khu vực cảnh quan vườn hoa Tết cạnh ga Ba Son (tuyến Metro số 1) thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình, check-in dịp Tết 2026. Ảnh: Hồng Phúc.

Theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh, các khu vườn hoa này sẽ mang tính chất tạm thời, nhằm phục vụ riêng cho dịp Tết Bính Ngọ năm 2026. Sau thời gian này, tùy theo tình hình thực tế và tiến độ triển khai của các dự án gốc, thành phố sẽ có những điều chỉnh phù hợp.

Hiện tại, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn tất việc rà soát và báo cáo để UBND TP Hồ Chí Minh xem xét, đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu được thông qua, đây sẽ là một tin vui đối với người dân thành phố, hứa hẹn một mùa Tết 2026 rực rỡ sắc hoa và có thêm nhiều không gian dạo bộ, thư giãn lý tưởng ngay giữa lòng đô thị sầm uất.

Việc biến những hàng rào tôn khô cứng tại các khu đất trống thành những thảm hoa rực rỡ được ví như việc "khoác áo mới" cho thành phố, giúp TP Hồ Chí Minh trở nên thân thiện và xanh mát hơn trong mắt bạn bè quốc tế và người dân cả nước mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Theo THÀNH LUÂN

daidoanket.vn

