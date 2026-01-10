Sếp DKRA Việt Nam: Nguồn cung bất động sản phía Nam tăng gấp 2,5 lần, nhưng nhà ở vừa túi tiền “vắng bóng”

Phát biểu tại phiên thảo luận về xu hướng thị trường năm 2026 trong khuôn khổ Diễn đàn Thị trường Bất động sản Việt Nam – VREF 2026, ông Phạm Lâm, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, đồng thời là Tổng giám đốc DKRA Việt Nam, đã đưa ra bức tranh tổng quan về nguồn cung và thanh khoản thị trường bất động sản khu vực phía Nam.

Theo ông Phạm Lâm, các báo cáo nghiên cứu thị trường cho thấy nguồn cung đã có sự phục hồi rõ rệt trong năm 2025. "Riêng tại khu vực phía Nam, số liệu thống kê của chúng tôi ghi nhận gần 30.000 sản phẩm nhà ở mới được tung ra thị trường trong năm 2025, tăng khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước", ông cho biết.

Cùng với nguồn cung, sức cầu trên thị trường cũng cải thiện đáng kể. "Thanh khoản thị trường ghi nhận mức tăng khoảng 2,6 lần so với năm trước, phản ánh tín hiệu phục hồi tích cực sau giai đoạn trầm lắng", ông Phạm Lâm nói.

Tuy nhiên, theo Tổng giám đốc DKRA Việt Nam, nếu đi sâu vào cơ cấu sản phẩm, thị trường hiện nay chưa đạt trạng thái cân bằng. "Mặc dù nguồn cung có tín hiệu tích cực so với các năm trước, nhưng thực tế cho thấy thị trường vẫn tồn tại nhiều điểm nghẽn, đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến pháp lý và thủ tục triển khai dự án, khiến khả năng tạo ra nguồn cung mới mang tính đột phá còn hạn chế", ông nhận định.

Đáng chú ý, ông Phạm Lâm cho rằng phân khúc nhà ở vừa túi tiền và nhà ở cho người mua lần đầu đang là khoảng trống lớn tại TP.HCM. "Nếu xét riêng tại TP.HCM, nguồn cung nhà ở hạng C, nhà ở vừa túi tiền cho người mua nhà lần đầu gần như không có nhiều tín hiệu đột phá", ông nói, đồng thời cho rằng đây là điểm nghẽn đã tồn tại nhiều năm qua.

Theo ông, Chính phủ, các doanh nghiệp và hiệp hội đã rất nỗ lực tháo gỡ từ cơ chế chính sách, tài chính đến truyền thông, song để tạo ra nguồn cung đủ lớn và phù hợp với nhu cầu ở thực vẫn cần thêm thời gian và các giải pháp đồng bộ hơn.

Ở chiều ngược lại, lãnh đạo DKRA Việt Nam cho rằng thị trường bất động sản phía Nam đang xuất hiện những động lực mới từ đầu tư hạ tầng. Việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông tại TP.HCM và các địa phương vùng ven như Đồng Nai, Bình Dương đang mở ra các quỹ đất mới, trước đây chưa được kết nối hiệu quả vào không gian đô thị.

"Khi hạ tầng được đầu tư mạnh, các trục giao thông mới hình thành sẽ tạo ra nguồn cung nhà ở dọc theo các hành lang phát triển. Người mua có thể đi xa hơn về khoảng cách, nhưng lại rút ngắn đáng kể về thời gian di chuyển", ông Phạm Lâm phân tích.

Theo ông, trong tương lai, phạm vi phát triển nhà ở có thể mở rộng ra các khu vực cách trung tâm TP.HCM khoảng 30–45 km, qua đó góp phần giải quyết bài toán nguồn cung trong dài hạn.

Bên cạnh phân khúc nhà ở vừa túi tiền, ông Phạm Lâm cũng đề cập đến phân khúc bất động sản siêu sang. Theo ông, đây là mảng thị trường vẫn chưa được khai thác hiệu quả, khi nhiều sản phẩm hiện nay mới dừng ở giá trị tài sản, chưa thực sự tạo ra trải nghiệm sống vượt trội cho khách hàng. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng có vị thế tốt hơn trong khu vực Đông Nam Á, nhu cầu đối với phân khúc này được dự báo sẽ gia tăng.

Đồng thời, Tổng giám đốc DKRA Việt Nam cho rằng thị trường bất động sản năm 2026 có cơ sở để kỳ vọng vào sự cải thiện của nguồn cung, đặc biệt nhờ động lực hạ tầng. Tuy nhiên, bài toán nhà ở vừa túi tiền và cân đối lại cơ cấu sản phẩm vẫn là thách thức lớn, cần tiếp tục được tháo gỡ để thị trường phát triển bền vững hơn.