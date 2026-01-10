Vinhomes sắp xây khu đô thị đại học quốc tế lớn nhất cả nước: vốn gần 59.000 tỷ, rộng ngang quận trung tâm, nằm sát Vành đai 3

Đáng chú ý, sau gần 20 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2008, dự án chỉ thực sự được kích hoạt trở lại khi Vinhomes xác lập quyền chi phối tại doanh nghiệp dự án (nắm giữ hơn 97% vốn điều lệ tính đến 30/9/2025), qua đó mở đường cho việc triển khai trên thực địa. Với quy mô khoảng 880 ha, khu đô thị này có diện tích tương đương toàn bộ quận 1 cũ (khoảng 780 ha) và gấp gần 4 lần quận 4 cũ (khoảng 220 ha).