Vinhomes sắp xây khu đô thị đại học quốc tế lớn nhất cả nước: vốn gần 59.000 tỷ, rộng ngang quận trung tâm, nằm sát Vành đai 3
Sau gần 20 năm chờ đợi, dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya quy mô 880 ha đang rục rịch triển khai, đặt khu vực cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM vào “tầm ngắm” của thị trường bất động sản, khi Vành đai 3 tăng tốc và giá đất xung quanh đã có tín hiệu nhúc nhích.
Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya do Công ty Cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam phát triển tại xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) với quy mô 880 ha, tổng vốn đầu tư gần 59.000 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ triển khai thi công vào tháng 7/2026 và đưa vào vận hành năm 2035.
Khu đô thị nằm tại cửa ngõ Tây Bắc TP.HCM, cạnh Quốc lộ 22 và Vành đai 3, lần lượt giáp kênh An Hạ, kênh Xáng, kênh 8 và các trục giao thông liên vùng. Vị trí này cách trung tâm TP.HCM khoảng 20km, đóng vai trò đầu mối kết nối thành phố với Tây Ninh và khu vực lân cận, thuận lợi hình thành một cực phát triển giáo dục – đô thị mới.
Đáng chú ý, sau gần 20 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2008, dự án chỉ thực sự được kích hoạt trở lại khi Vinhomes xác lập quyền chi phối tại doanh nghiệp dự án (nắm giữ hơn 97% vốn điều lệ tính đến 30/9/2025), qua đó mở đường cho việc triển khai trên thực địa. Với quy mô khoảng 880 ha, khu đô thị này có diện tích tương đương toàn bộ quận 1 cũ (khoảng 780 ha) và gấp gần 4 lần quận 4 cũ (khoảng 220 ha).
Theo chị Thanh, một người dân sinh sống gần khu vực dự án, trước đây khi thị trường “sốt đất” đã có những giao dịch đất có giá trị lên tới hơn 90 tỷ đồng. “Khu vực này sắp tới còn phát triển, nên giá đất trong vùng cũng bắt đầu tăng trở lại; nhà bên đường kia có lô đất rộng 350m2 (5x70m), hiện được rao bán khoảng 8 tỷ đồng, tức gần 23 triệu đồng/m²”.
Đặc biệt, dự án là một trong số hiếm tại Việt Nam phát triển theo mô hình đô thị đại học tích hợp, kết hợp đào tạo, nghiên cứu, lưu trú và dịch vụ, tương tự các mô hình tại Singapore, Hàn Quốc và Malaysia. Ảnh: Khu phức hợp thể thao thuộc Đại học quốc gia Singapore (Wikipedia)
Hơn nữa, dự án được quy hoạch với khoảng 550 căn biệt thự, hơn 2.400 căn nhà ở liền kề, gần 820 căn nhà ở tái định cư, cùng các khu chung cư cao tầng (12–22 tầng) và nhà ở xã hội (3–10 tầng), đáp ứng chỗ ở cho hơn 135.000 người dân, trong đó có khoảng 60.000 sinh viên và cán bộ, giảng viên.
Trong tương lai, nơi đây sẽ là một cụm đô thị – giáo dục – nghiên cứu hiện đại, tạo thành không gian sống – học tập – làm việc khép kín, giảm áp lực dân cư và giao thông cho khu vực trung tâm. Đồng thời, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng sống và thu hút nhân lực chất lượng cao cho khu vực phía Bắc TP.HCM.
Hiện khu đất dự án có hai mặt giáp kênh rạch tự nhiên (kênh An Hạ và kênh Xáng), tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cảnh quan, thoát nước và phát triển các khu công viên, hồ nước trong đô thị.
Bên trong nhiều nơi chủ yếu là cánh đồng, đất nông nghiệp.
Tuyến đường Thanh Niên chạy qua khu vực, xe cộ lưu thông thường xuyên, một bên là khu dân cư hiện hữu.
Trong khi đó, tuyến Vành đai 3 đoạn hướng về khu đô thị, đang được đẩy nhanh tiến độ, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn về kết nối giao thông và gia tăng sức hút cho toàn bộ khu vực khi hoàn thành.
Huy Nguyễn
An ninh tiền tệ
Theo
An ninh tiền tệ
