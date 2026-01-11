Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ 5 ngày nữa, cây cầu hơn 23.000 tỷ đồng do Masterise nghiên cứu, áp dụng mô hình chưa từng có ở TP.HCM chính thức động thổ

11-01-2026 - 08:43 AM | Bất động sản

Điểm khác biệt lớn nhất của cầu Phú Mỹ 2 chính là việc áp dụng mô hình đường nhiều tầng.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa báo cáo kế hoạch tổ chức lễ khởi công, động thổ loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm vào ngày 15/1/2026. Trong đó, dự án cầu Phú Mỹ 2 nối TP.HCM với tỉnh Đồng Nai (cũ) là công trình chiến lược được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải tại khu vực phía Nam thành phố.

Dự án cầu Phú Mỹ 2 đã được HĐND TP.HCM thông qua chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT). Tổng mức đầu tư sơ bộ đạt khoảng 23.186 tỷ đồng, bao gồm cả chi phí lãi vay và lợi nhuận của nhà đầu tư.

Chỉ 5 ngày nữa, cây cầu hơn 23.000 tỷ đồng do Masterise nghiên cứu, áp dụng mô hình chưa từng có ở TP.HCM chính thức động thổ - Ảnh 1.

Về cơ cấu nguồn vốn, chi phí xây dựng và thiết bị chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 12.336 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư ước tính khoảng 4.365 tỷ đồng. Để thực hiện dự án, cơ quan chức năng dự kiến thu hồi khoảng 29,4ha đất, trong đó địa bàn TP.HCM chiếm 17,5ha và tỉnh Đồng Nai (cũ) khoảng 11,9ha.

Nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất có giá trị khoảng 15.083 tỷ đồng kết hợp với phần ngân sách TP.HCM khoảng 5.807 tỷ đồng. Quá trình thanh toán dự kiến thực hiện trong vòng 3 năm sau khi công trình hoàn thành và đưa vào khai thác.

Để đảm bảo tiến độ khởi công, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND TP.HCM giao các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Điểm khác biệt lớn nhất của cầu Phú Mỹ 2 chính là việc áp dụng mô hình đường nhiều tầng. Công trình có tổng chiều dài khoảng 6,3km, quy mô 8 làn xe, bao gồm một tầng đường dưới mặt đất kết hợp với hai tầng cầu cạn phía trên.

Chỉ 5 ngày nữa, cây cầu hơn 23.000 tỷ đồng do Masterise nghiên cứu, áp dụng mô hình chưa từng có ở TP.HCM chính thức động thổ - Ảnh 2.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 6,3km, quy mô 8 làn xe, bao gồm một tầng đường dưới mặt đất kết hợp với hai tầng cầu cạn phía trên.

Đây là giải pháp hạ tầng tiên tiến nhằm tối ưu hóa quỹ đất đô thị tại các khu vực có mật độ xây dựng cao, giúp tăng năng suất lưu thông mà không cần mở rộng diện tích chiếm dụng mặt đất quá lớn. Mô hình này vốn đã thành công tại nhiều đô thị lớn trên thế giới và lần đầu tiên được triển khai thực tế tại TP.HCM.

Điểm đầu của Dự án bắt đầu tại đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) đi theo hướng đông, kết nối vào đường Hoàng Quốc Việt đến đường Đào Trí, vượt sông Đồng Nai và kết nối với đường Liên Cảng rồi nối vào đường 25C, tỉnh Đồng Nai. Dự án này sẽ kết nối TP.HCM với tỉnh Đồng Nai để đi Sân bay quốc tế Long Thành.

Trước đó, UBND TP thống nhất giao Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise thực hiện nghiên cứu, lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Sau khi hoàn thành, cầu Phú Mỹ 2 sẽ nối khu Nam Sài Gòn với Đồng Nai, hình thành trục vận tải hành lang từ cảng Hiệp Phước đến sân bay Long Thành, rút ngắn thời gian di chuyển và giảm áp lực cho cầu Phú Mỹ 1 thường xuyên quá tải.

Hơn thế nữa, dự án đi qua các khu dân cư đông đúc của quận 7 (TP.HCM cũ). Đặc biệt là khu đô thị Phú Mỹ Hưng, từ đây đến sân bay Long Thành chỉ còn khoảng 30–35 phút di chuyển, thay vì hơn một giờ như hiện nay.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vinhomes sắp xây khu đô thị đại học quốc tế lớn nhất cả nước: vốn gần 59.000 tỷ, rộng ngang quận trung tâm, nằm sát Vành đai 3

Vinhomes sắp xây khu đô thị đại học quốc tế lớn nhất cả nước: vốn gần 59.000 tỷ, rộng ngang quận trung tâm, nằm sát Vành đai 3 Nổi bật

Chủ đầu tư bất động sản “chơi lớn”: Chiết khấu khủng dịp cuối năm

Chủ đầu tư bất động sản “chơi lớn”: Chiết khấu khủng dịp cuối năm Nổi bật

Đại lộ sông Hồng – đường băng cho bất động sản phía Đông Thủ đô

Đại lộ sông Hồng – đường băng cho bất động sản phía Đông Thủ đô

18:00 , 10/01/2026
Thêm nhiều khu chung cư, đất nền TPHCM được cấp sổ

Thêm nhiều khu chung cư, đất nền TPHCM được cấp sổ

17:57 , 10/01/2026
Toàn cảnh thị trường BĐS Việt Nam 2025: Bản lề mở ra một chu kỳ mới

Toàn cảnh thị trường BĐS Việt Nam 2025: Bản lề mở ra một chu kỳ mới

17:56 , 10/01/2026
ANmaison: Chuẩn mực quốc tế từ Frasers Property kiến tạo không gian tại Hải Phòng

ANmaison: Chuẩn mực quốc tế từ Frasers Property kiến tạo không gian tại Hải Phòng

16:00 , 10/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên