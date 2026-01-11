Đất nền TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh diễn biến lạ

Ảnh minh họa.

DKRA Group vừa công bố Báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận năm 2025 (vùng phụ cận nghiên cứu gồm Đồng Nai, Tây Ninh). Theo đó, phân khúc đất nền trong năm 2025 ghi nhận nguồn cung sơ cấp tăng 2% so với năm 2024 nhưng vẫn ở mức thấp so với giai đoạn 2022 trở về trước, các dự án đã mở bán trước đó chiếm 87% trên tổng nguồn cung.

Nguồn cung mới vẫn duy trì tình trạng khan hiếm và không có nhiều biến động so với năm 2024. Theo đó, số lượng sản phẩm chỉ chiếm khoảng 13% trên tổng cung sơ cấp.

Sức cầu chung của thị trường được cải thiện với lượng tiêu thụ tăng khoảng 69% so với năm trước. Tuy nhiên, giao dịch chỉ tập trung ở các dự án đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý và được triển khai bởi các chủ đầu tư có năng lực tài chính.

Tây Ninh giữ vai trò dẫn dắt nguồn cung mới khi tỷ trọng nguồn cung và lượng tiêu thụ đạt lần lượt là 38% và 53%. So với cùng kỳ năm 2024, mặt bằng giá sơ cấp đạt mức tăng trung bình 6% và mặt bằng giá thứ cấp đạt mức tăng phổ biến 12 - 15%.

Theo dự báo từ DKRA Consulting, trong năm 2026, nguồn cung mới phân khúc đất nền phục hồi tích cực nhờ vào sự bùng nổ của các dự án khu đô thị có quy mô lớn, dao động trong khoảng từ 3.500 - 4.000 nền. Nhờ lợi thế quỹ đất lớn, dư địa tăng giá và hạ tầng kết nối vùng thuận lợi, Long An (cũ), Bình Dương (cũ)… tiếp tục đóng vai trò chủ lực nguồn cung của thị trường.

"Sức cầu trong năm 2026 được dự báo tiếp tục đà phục hồi, song vẫn mang tính chọn lọc, tập trung chủ yếu ở một số địa phương và nhóm sản phẩm hoàn thiện hạ tầng, pháp lý cũng như giao thương kết nối vùng thuận lợi", đại diện DKRA Consulting cho biết.