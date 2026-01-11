Vì sao toà ‘bác’ đề nghị muốn bán cổ phần công ty để bồi thường của Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu?

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu.

Sáng qua (10/1), Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu 11 năm tù, Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) 8 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu) 7 năm 6 tháng tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 4 năm tù; Bị cáo Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Đào Công Thiên (nguyên Phó Chủ tịch tỉnh) 3 năm 6 tháng tù; Bị cáo Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh) 3 năm 6 tháng tù.

Hai bị cáo Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) và Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) cùng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

"Vụ án rất nghiêm trọng"

Tại phiên tòa, HĐXX đánh giá đây là vụ án rất nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo Thắng, Vinh, Thiên, Thái, Quang, Cường đã xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, khách thể quan trọng được pháp luật, Nhà nước bảo vệ. Đồng thời, ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Các bị cáo là lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo cơ quan tham mưu chuyên môn, lãnh đạo đơn vị quản lý, cơ quan tham mưu của Bộ Quốc phòng, là những người có chức vụ, quyền hạn nhất định nhưng có vi phạm pháp luật trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong quản lý đất đai gây bất bình đẳng, khiến môi trường đầu tư kinh doanh kém minh bạch, gây thất thoát, lãng phí tài nguyên, tài sản và ngân sách Nhà nước.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Hậu, Định, Hằng là đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đã lợi dụng sai phạm trong quản lý đất đai của địa phương để xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội và việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội.

Vì vậy, hội đồng xét xử cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội, vai trò trong vụ án và nhân thân của từng bị cáo, xử phạt các bị cáo nghiêm minh, phòng ngừa chung.

HĐXX phiên tòa.

Tuyên án các bị cáo dưới mức thấp nhất khung hình phạt

Theo hội đồng xét xử, bị cáo Hậu và hai đồng phạm đã lợi dụng sai phạm của các cựu cán bộ trên, đưa thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 700 bị hại với số tiền thu về hơn 7 nghìn tỷ đồng.

Hội đồng xét xử xác định bị cáo Thắng đã ký nhiều văn bản mang tính chất quyết định trong hành vi giao đất sai, do đó sai phạm của bị cáo là tiền đề để các sai phạm sau đó xảy ra. Bị cáo Hậu là chủ mưu trong hành vi lừa đảo, thực hành tích cực, chỉ đạo bị cáo Hằng (chị gái Hậu) và bị cáo Định phạm tội.

Song xét các hành vi giảm nhẹ, công trạng, thành tích, hội đồng xét xử đều tuyên án các bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Về dân sự, về nguyên tắc, Hậu, Hằng và Định phải có trách nhiệm liên đới bồi thường hơn 7 nghìn tỷ đồng cho các bị hại, song tòa xác định Hậu là Tổng giám đốc công ty Phúc Sơn, chiếm 99,1 % cổ phần.

Toàn bộ tiền thu được từ các nhà đầu tư đều được chuyển về cho bị cáo Hậu nên cần yêu cầu bị cáo phải bồi thường toàn bộ. Hội đồng xét xử ghi nhận các bị cáo đã khắc phục tổng cộng 160 tỷ đồng.

Tòa tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản cùng một số tài sản khác của bị cáo Hậu; kê biên 7 bất động sản đứng tên bị cáo Định; phong tỏa 10 tài khoản ngân hàng của bị cáo Hằng... để tiếp tục đảm bảo thi hành án

Về thỏa thuận giữa bị cáo Hậu và một đại gia mua lại Công ty Phúc Sơn, thay bị cáo Hậu bồi thường và tiếp tục thực hiện dự án, tòa xét thấy hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và chứng thư bảo đảm của ngân hàng chưa đủ điều kiện nên không có cơ sở xem xét chấp nhận.

Theo hội đồng xét xử, trong vụ án trên hàng chục lô đất đã được bị cáo chuyển nhượng nhưng chưa xác định được bị hại với số tiền trên hợp đồng hơn 41 tỷ đồng. Do đó, khi xác định được bị hại và có yêu cầu sẽ giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.