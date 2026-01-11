Những mẫu vách ngăn phòng khách và bếp độc đáo

Trong thiết kế nhà ở hiện đại, đặc biệt là nhà phố, căn hộ chung cư hay nhà ống, không gian mở giữa phòng khách và bếp ngày càng được ưa chuộng. Tuy nhiên, việc liên thông hoàn toàn đôi khi gây bất tiện về mùi, tiếng ồn hoặc thiếu điểm nhấn thẩm mỹ. Đây chính là lý do vách ngăn phòng khách và bếp trở thành giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn.

Vách ngăn phòng khách và bếp là gì?

Vách ngăn phòng khách và bếp là một dạng kết cấu nội thất dùng để phân chia không gian giữa khu vực tiếp khách và khu vực nấu nướng, ăn uống. Khác với tường xây kín truyền thống, vách ngăn thường có thiết kế mở, bán kín hoặc trang trí, giúp phân tách không gian một cách linh hoạt mà vẫn đảm bảo sự thông thoáng và liền mạch.

Vách ngăn có thể được làm từ nhiều chất liệu như gỗ, kính, kim loại, nhựa CNC, thạch cao hoặc kết hợp nhiều vật liệu với nhau.

Các mẫu vách ngăn phòng khách và bếp độc đáo

Vách ngăn dạng lỗ

(Ảnh: Vinhtuong)

Vách ngăn dạng lỗ giúp không gian thoáng đãng và dẫn ánh sáng hiệu quả. Mẫu vách ngăn này phù hợp với căn hộ vừa và nhỏ.

Vách ngăn có kệ trang trí

(Ảnh: Vinhtuong)

Vách ngăn có kệ trang trí là giải pháp thông minh được nhiều gia đình lựa chọn. Ngoài tối ưu không gian, mẫu vách ngăn này còn tận dụng tối đa công năng của sản phẩm.

Vách ngăn tối giản

(Ảnh: Internet)

Mẫu vách ngăn phòng khách và phòng bếp tối giản vừa tối ưu hóa diện tích, đồng thời tạo vẻ thanh thoát, giúp không gian thêm rộng rãi.

Vách ngăn bằng sắt

(Ảnh: Doctornoithat)

Vách ngăn sắt nổi bật với những hoa văn mềm mại tinh xảo và đầy nghệ thuật, tạo điểm nhấn sang trọng. Do làm bằng chất liệu sắt nên độ bền và khả năng chịu lực của vách ngăn được đánh giá cao. Vách ngăn bằng sắt có nhiều mẫu mã, hoa văn và màu sắc nên phù hợp với nhiều phong cách nội thất.

Vách ngăn kết hợp kệ tivi

(Ảnh: Internet)

Vách ngăn kết hợp kệ ti vi là giải pháp thông minh tạo điểm nhấn cho không gian và tiết kiệm diện tích.

Vách ngăn di động

(Ảnh: Doctornoithat)

Vách ngăn di động dễ dàng bố trí tại nhiều không gian khác nhau. Loại vách ngăn này có thể gấp gọn, xoay, trượt, đảm bảo sự tiện nghi.