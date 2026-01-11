Hà Nội cho phép một doanh nghiệp xây cao ốc hỗn hợp tại số 9 Phạm Hùng

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 61/QĐ-UBND về việc cho CTCP Cơ điện lạnh Eresson chuyển mục đích sử dụng đất tại số 9 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy để thực hiện dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ, khách sạn.



Theo quyết định, UBND TP Hà Nội cho CTCP Cơ điện lạnh Eresson chuyển mục đích sử dụng 4.950m² đất trên từ "trụ sở làm việc, văn phòng giao dịch" sang "xây dựng tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ (nhà ở thương mại), khách sạn".

Đây là diện tích đất do doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số L 117597 do UBND TP Hà Nội cấp ngày 19/5/2000.

Việc chuyển đổi thực hiện theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 5429/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 của UBND TP; Quyết định số 63/QĐ-ERS ngày 06/11/2025 của CTCP Cơ điện lạnh Eresson phê duyệt đầu tư xây dựng Dự án Toà nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại dịch vụ, căn hộ, khách sạn.

Vị trí, ranh giới khu đất được giới hạn bởi các mốc từ A, B, C đến D tại bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 do CTCP Kiến trúc xây dựng TTA Partners lập, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ký quyết định; đối với người mua nhà ở được sử dụng đất ổn định lâu dài.

UBND TP Hà Nội giao CTCP Cơ điện lạnh Eresson chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế TP Hà Nội, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội để thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Theo danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP Hà Nội theo Nghị quyết số 171 được HĐND TP thông qua vào tháng 7/2025, khu đất tại số 9 đường Phạm Hùng có tổng mức đầu tư khoảng 220 tỷ đồng, thời gian triển khai từ năm 2025 đến năm 2028.

Khu đất trên tọa lạc tại vị trí thuận lợi khi nằm trên trục Vành đai 3, đối diện Bảo tàng Hà Nội, gần nhiều tổ hợp chung cư, cao ốc lớn như Vinhomes Westpoint, Keangnam Landmark 72, D'Capitale Trần Duy Hưng.

Nút giao Phạm Hùng - Mễ Trì - Dương Đình Nghệ, Hà Nội

Về đơn vị sử dụng lô đất, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Eresson được thành lập tháng 11/2005, đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Ông Trương Lâm (SN 1953) giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật. Công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Đến tháng 12/2018, công ty tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng rồi tăng tiếp lên 450 tỷ đồng vào tháng 10/2019.

Cập nhật đến tháng 6/2025, công ty tăng vốn điều lệ từ 450 tỷ đồng lên 680 tỷ đồng.

Được biết, ông Trương Lâm còn là người đại diện theo pháp luật tại các doanh nghiệp: Tổng công ty Xây dựng Thanh Hóa – CTCP; Công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và in; CTCP Tư vấn thiết kế xây dựng Thanh Hóa; CTCP Đầu tư phát triển thương mại An Việt; Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Nga Sơn,…

Hà Ly