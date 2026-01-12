Người bán nhà than: “Sốt giá chung cư nhưng tôi rao bán gần 3 tháng chưa có người chốt”

Nhiều người rao bán chung cư nhưng không có khách chốt

Khoảng 2 năm trở lại đây, thị trường bất động sản được đánh giá rất sôi động, đặc biệt là phân khúc nhà chung cư. Theo chia sẻ của nhiều môi giới, giá chung cư vẫn đang “sốt”, thậm chí thay đổi rất nhanh và lượng giao dịch đột biến.

Trái lại, trên thị trường có những chủ nhà chia sẻ rằng họ rao bán chung cư suốt một thời gian nhưng vẫn không bán được.

Theo anh Quang Thắng (phường Từ Liêm, Hà Nội), căn chung cư 59m2 anh mua tại phường Từ Liêm vẫn “án binh bất động” từ tháng 10/2025 tới nay. “Người ta cứ kêu sốt giá chung cư nhưng tôi rao bán gần 3 tháng vẫn chưa có người chốt”.

Anh cho biết, thời điểm tháng 10, anh mua căn chung cư với mức giá 5,4 tỷ đồng. Mục tiêu của anh sẽ bán nhanh kiếm tiền chênh. Tuy nhiên, dù đang được rao bán bằng thời điểm mua vào nhưng căn chung cư vẫn chưa có chủ mới. “Một số người tới xem nhưng khi nghe tới mức giá họ đều lắc đầu đi về và không thấy liên lạc”, anh nói.

Cũng trong tình cảnh tương tự, anh Nguyễn Phi (Hà Đông, Hà Nội) kể, thời điểm giữa năm ngoái, anh xuống tiền mua một căn chung cư ở phía Đông với giá 3,4 tỷ đồng, diện tích 43m2. Trước khi mua, môi giới còn nói: “Nếu anh không chốt sớm sẽ có khách đặt cọc ngay và luôn”.

Nghĩ rằng nếu mua xong có thể kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá, anh Phi vội vàng chốt ngay. Tuy nhiên, gần đây anh Phi đã nhờ rất nhiều môi giới bán nhưng vẫn chưa có khách mua. “Nhiều môi giới nói thị trường vẫn đang sốt lắm. Tôi chỉ bán chênh 200 triệu đồng so với thời điểm mua nhưng vẫn không có khách chốt”, anh nói.

Anh Vũ Thanh Tùng - chủ một sàn môi giới bất động sản tại Hà Nội, thừa nhận thời gian gần đây thanh khoản bất động sản đã chững lại. Nguyên nhân được cho là giá đã quá cao, người mua khó tiếp cận. Bên cạnh đó, dịp cuối năm lãi suất có xu hướng tăng cao, người mua dè chừng và chờ đợi thêm tín hiệu.

“Người có nhu cầu mua bất động sản vẫn rất nhiều, nhưng giá bất động sản đã liên tục tăng trong nhiều năm nên họ có phần dè chừng. Một số chủ nhà hoặc môi giới vẫn tiếp tục đẩy giá chung cư nhưng người mua ít”, anh chia sẻ.

Xuất hiện tình trạng rao bán giảm giá

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, cho biết kết quả khảo sát xu hướng thị trường cho thấy tâm lý người mua đang chuyển sang trạng thái thận trọng hơn. Theo đó, 44% người được hỏi dự đoán giá chung cư sẽ tăng nhẹ trong năm 2026, 27% cho rằng giá đi ngang, trong khi chỉ một tỷ lệ nhỏ dự báo giá giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh thực tế thị trường đã rời xa giai đoạn tăng nóng, bước vào chu kỳ ổn định với biên độ dao động hẹp hơn.

Ông Lê Đình Chung - Phó Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản VARS, cho rằng thời gian qua phân khúc căn hộ chung cư tiếp tục là điểm nóng của thị trường với giá chào bán mới tại các đô thị lớn đồng loạt tăng mạnh, khi các dự án phát triển mới đều định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp trở lên. Tại Hà Nội, giá căn hộ chào bán mới trung bình đạt khoảng 100 triệu đồng/m2, tăng 40% so với năm 2024.

Trên thị trường thứ cấp tại Hà Nội, giá bán chung cư tăng nhanh trong thời gian ngắn, nhiều khu vực ghi nhận mức tăng từ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng mỗi căn. Song, đà tăng có xu hướng chậm lại vào cuối năm, xuất hiện tình trạng rao bán cắt lãi, chịu lỗ phần chênh của một bộ phận nhà đầu tư mua theo tâm lý FOMO trong giai đoạn tăng nóng. Tuy nhiên, nhìn chung mặt bằng giá tại khu vực trung tâm vẫn được duy trì ổn định.



