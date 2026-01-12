Siêu dự án 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam hoàn thành các hạng mục trước tháng 6

Ngày 10/1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tại khu vực dự án thành phần 4, đoàn đã kiểm tra công trình Hangar bảo dưỡng của VAECO và Vietjet. Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thi công tiếp tục tăng tốc, tổ chức thi công liên tục "3 ca, 4 kíp", tận dụng tối đa thời gian, nhân lực và thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là chất lượng.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các hạng mục phải hoàn thành trước tháng 6/2026, sẵn sàng phục vụ hoạt động khai thác của sân bay Long Thành theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Ông cũng lưu ý, trong quá trình thi công nước rút, các nhà thầu cần đặc biệt chú trọng yếu tố an toàn lao động, an toàn công trình và bảo đảm mỹ quan tổng thể, thi công đến đâu phải gọn gàng, sạch sẽ đến đó.

Tại dự án thành phần 3, qua kiểm tra khu vực bồn chứa nhiên liệu tại sân đỗ trước nhà ga và khảo sát tổng thể nhà ga hành khách sân bay Long Thành, Bộ trưởng Trần Hồng Minh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công trong việc bám sát tiến độ, tổ chức thi công khoa học, bài bản trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, tiếp tục duy trì nhịp độ thi công cao, đồng bộ giữa các hạng mục, bảo đảm sự thống nhất về kỹ thuật, kiến trúc và cảnh quan.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, công trường sân bay Long Thành không chỉ cần nhanh mà còn phải đẹp, xanh, sạch. Mỗi hạng mục hoàn thành phải đạt chuẩn về chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ, xứng đáng là một cảng hàng không quốc tế hiện đại, thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn 5 sao khi đi vào vận hành.

Cùng với các hạng mục trong sân bay, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan đặc biệt quan tâm đến hệ thống giao thông kết nối, đảm bảo khả năng kết nối thuận lợi, thông suốt.

Ngoài ra, Bộ trưởng đề nghị địa phương nghiên cứu, bổ sung thêm các tuyến đường kết nối trực tiếp vào sân bay, kết nối với các tuyến quốc lộ, đường vành đai và hệ thống giao thông nội tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và hành khách tiếp cận sân bay Long Thành trong tương lai.

Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Nguyễn Tiến Việt cho biết toàn bộ các gói thầu tại dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang được tổ chức thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường, với tinh thần cao độ.

Hiện các liên danh nhà thầu đã huy động gần 15.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, hơn 3.000 thiết bị, máy móc, triển khai hàng trăm mũi thi công. Mục tiêu cao nhất là đưa sân bay Long Thành vào vận hành, khai thác thương mại trong tháng 6/2026.