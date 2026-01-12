Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ban Quản lý dự án Đường sắt đã có văn bản thông báo tới 15 tỉnh thành và EVN về việc thay đổi chủ đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam.

Siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam 67 tỷ USD bất ngờ đổi chủ đầu tư, 15 tỉnh thành và EVN nhận thông báo quan trọng- Ảnh 1.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định giao Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, thay cho Ban Quản lý dự án Đường sắt như trước đây.

Theo quyết định, nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam được giao cho Ban Quản lý dự án Thăng Long. Theo phân công, Ban Quản lý dự án Đường sắt có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục cần thiết và ký kết hợp đồng với nhà thầu gói thầu VT-01 (Tư vấn quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam). Sau khi hoàn thành, toàn bộ nội dung liên quan sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý dự án Thăng Long tiếp tục thực hiện.

Trong khi đó, Ban Quản lý dự án Đường sắt tiếp tục được giao lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với một số dự án đường sắt khác, gồm: tuyến Hà Nội – Đồng Đăng; tuyến Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái; và tuyến đường sắt vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi – Lạc Đạo.

Kinh phí chuẩn bị đầu tư các dự án nêu trên được bố trí và thanh toán theo nhiệm vụ, dự toán được phê duyệt và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư hằng năm, với thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2027.

Bộ Xây dựng yêu cầu Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long và Ban quản lý dự án Đường sắt chịu trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ, giá thành. Đồng thời rà soát, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

Cùng với đó, Bộ yêu cầu việc chuyển giao phải bảo đảm liên tục, không làm gián đoạn công tác chuẩn bị đầu tư dự án. Các hồ sơ, tài liệu và kết quả nghiên cứu đã triển khai cần được rà soát, tiếp nhận đầy đủ nhằm tránh lãng phí nguồn lực và thời gian.

Về phía Ban Quản lý dự án Đường sắt, đơn vị này cho biết đã bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, số liệu tài chính và các kết quả nghiên cứu đã thực hiện của Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam cho Ban Quản lý dự án Thăng Long

Như vậy, kể từ ngày 9/1/2026, Ban Quản lý dự án Thăng Long chính thức đảm nhận vai trò chủ đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án Đường sắt đã có văn bản thông báo tới Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai và TP.HCM, cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc thay đổi chủ đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.

Đồng thời, đề nghị các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng từ đại diện Ban quản lý dự án Đường sắt sang đại diện Ban quản lý dự án Thăng Long để phối hợp triển khai.

Siêu dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam 67 tỷ USD bất ngờ đổi chủ đầu tư, 15 tỉnh thành và EVN nhận thông báo quan trọng- Ảnh 2.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 67 tỷ USD. Tuyến có chiều dài 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua 20 tỉnh, thành phố và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính còn lại 15 địa phương.

Theo quy hoạch, toàn tuyến bố trí 23 ga, trong đó có 5 ga hàng hóa. Dự án được chia thành nhiều giai đoạn đầu tư. Theo kế hoạch, Chính phủ dự kiến khởi công hai đoạn ưu tiên là Hà Nội – Vinh và TP.HCM – Nha Trang trong năm 2026; các đoạn còn lại sẽ khởi công từ năm 2028 và phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn tuyến vào năm 2035.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiếp tục triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, trong đó có những nội dung then chốt như lựa chọn hình thức đầu tư và tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương và phương án triển khai dự án.


