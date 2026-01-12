Liên doanh Đại Quang Minh - Văn Phú - Thaco - T&T - Hòa Phát đề xuất xây 4 khu đô thị phục vụ di dân trục đại lộ sông Hồng 855.000 tỷ đồng

Theo đề xuất gửi UBND TP Hà Nội, liên danh gồm Đại Quang Minh - Văn Phú - Thaco - T&T - Hòa Phát kiến nghị triển khai 4 khu đô thị tiêu chuẩn với tổng diện tích khoảng 113,5 ha, đóng vai trò là quỹ nhà tái định cư cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đây được xem là “nút mở” then chốt nhằm tháo gỡ bài toán tái định cư.

Đề xuất này được xây dựng trên cơ sở hàng loạt căn cứ pháp lý quan trọng, gồm Nghị quyết 498 của HĐND TP Hà Nội, Quyết định 6281 của UBND TP về lựa chọn nhà đầu tư, cùng các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thành phố liên quan đến điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, quy hoạch phân khu sông Hồng và quy hoạch phòng, chống lũ, đê điều.

Cụ thể, khu đất lớn nhất được đề xuất nằm tại xã Mê Linh, khu vực bãi sông Chu Phan - Tráng Việt, với quy mô khoảng 43 ha.

Khu đất thứ hai tại xã Bát Tràng có diện tích khoảng 3,5 ha, nằm dọc tuyến Long Biên - Xuân Quan.

Khu đất thứ ba được đề xuất tại phường Lĩnh Nam, khu vực bãi sông Hoàng Mai - Thanh Trì, với diện tích khoảng 50 ha, tiếp giáp đê Hữu Hồng và quỹ đất nông nghiệp.

Khu đất cuối cùng nằm tại phường Hồng Hà, diện tích khoảng 17 ha, tiếp giáp vườn đào Nhật Tân và khu dân cư hiện hữu.

Liên danh kiến nghị TP Hà Nội chấp thuận đưa 4 khu đất trên vào dự án thành phần 4 của Trục đại lộ sông Hồng, đồng thời cho phép lập ngay quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 làm cơ sở triển khai đầu tư.

Về giải phóng mặt bằng, các doanh nghiệp đề xuất giao UBND các xã, phường liên quan chủ trì công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch và bảo đảm tiến độ tổng thể của dự án.

Theo tầm nhìn được liên danh đặt ra, Trục đại lộ sông Hồng không chỉ là dự án hạ tầng giao thông hay chỉnh trang bãi sông đơn thuần, mà hướng tới tạo dựng một “kỳ tích sông Hồng” hoàn chỉnh vào năm 2030. Dự án kỳ vọng vừa đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ, vừa hình thành trục không gian đô thị hiện đại, đóng vai trò mặt tiền đô thị mới, điểm nhấn kiến trúc và khu phát triển kinh tế - tài chính quan trọng của Thủ đô.

Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô hơn 11.000 ha, tổng vốn sơ bộ 855.000 tỷ đồng. Theo tính toán ban đầu, khoảng 200.000 người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó một phần được bố trí tái định cư tại chỗ.



