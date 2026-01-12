Chu kỳ hạ tầng 2026-2027 và “vùng mua” tại khu Đông Hà Nội

Khu Đông Hà Nội và chu kỳ tăng giá theo hạ tầng: "Điểm rơi" 2026 - 2027

Quan sát các chu kỳ phát triển trước đây của bất động sản Hà Nội, từ khu Tây, khu Nam đến khu Đông có thể thấy một quy luật khá rõ: giá bất động sản tăng mạnh nhất không phải khi hạ tầng đã hoàn thiện, mà trong giai đoạn hạ tầng bước vào cao điểm triển khai.

Tại khu Đông, loạt công trình hạ tầng quy mô lớn đang đồng loạt được đẩy nhanh tiến độ, tạo nên một "cú hích kép" cả về kết nối đô thị lẫn tâm lý thị trường. Có thể kể đến các dự án như cầu Tứ Liên, cầu Thượng Cát, cầu Hồng Hà, các tuyến Metro số 2 và Metro số 5, cùng với Vành đai 3.5 và Vành đai 4.

Theo kế hoạch, phần lớn các dự án này sẽ dần hoàn thiện trong giai đoạn 2026 - 2027, thời điểm được nhiều nhà đầu tư coi là mốc xác lập mặt bằng giá mới cho khu Đông. Khi đó, bất động sản không chỉ hưởng lợi từ việc rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn từ sự dịch chuyển dân cư, dòng vốn và các hoạt động thương mại - dịch vụ theo hạ tầng.

Điều đáng lưu ý là hiện tại, giá bất động sản khu Đông vẫn đang ở "vùng trước hạ tầng hoàn thiện". Mặt bằng giá chưa phản ánh đầy đủ các yếu tố kết nối trong tương lai, trong khi lộ trình triển khai hạ tầng đã được xác lập rõ ràng. Những nhà đầu tư lão luyện đánh giá: đây chính là giai đoạn mà chi phí cơ hội thấp hơn so với việc chờ đến khi hạ tầng hoàn thành, nhưng biên độ tăng giá tiềm năng lại lớn hơn. Nói cách khác, giai đoạn hiện tại cho phép nhà đầu tư đánh giá sự tăng trưởng về giá của bất động sản dựa trên các yếu tố triển khai thực tế về hạ tầng, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng như ở những chu kỳ sớm hơn.

Mua trước hạ tầng hoàn thiện: lợi thế thuộc về sản phẩm đủ lực cạnh tranh

Tuy nhiên, không phải dự án nào tại khu Đông cũng hưởng lợi như nhau từ hạ tầng. Trong bối cảnh nguồn cung khu Đông ngày càng đa dạng, lợi thế sẽ nghiêng về những dự án như The Parkland nằm trong tổ hợp Imperia Ocean City, nơi không gian sống đã được quy hoạch bài bản, chuỗi tiện ích và định vị ngay từ đầu cho nhu cầu ở thực. Đây chính là dòng sản phẩm có khả năng giữ giá tốt và tạo dư địa tăng trưởng bền vững khi thị trường bước sang chu kỳ mới.

Lợi thế đầu tiên của The Parkland nằm ở vị trí trong vùng dịch chuyển hạ tầng chiến lược về phía Đông Hà Nội. Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận nhanh hệ tiện ích của Ocean Park 2 & 3, kết nối tới AEON Mall Long Biên trong khoảng 15 phút, các trường đại học và tổ hợp thể thao trong bán kính 5 phút. Bán kính kết nối này không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, mà còn là nền tảng quan trọng để giá trị bất động sản được tái định vị khi hạ tầng khu Đông hoàn thiện.

The Parkland nằm ở vị trí trong vùng dịch chuyển hạ tầng chiến lược về phía Đông Hà Nội

Điểm tạo khác biệt tiếp theo của The Parkland nằm ở chất lượng quy hoạch tổng thể. Trên quỹ đất 33,68 ha, dự án được phát triển theo mô hình quần đảo đô thị. Thay vì dàn trải mật độ, các khối nhà được quy hoạch thành từng cụm riêng biệt, mỗi cụm đóng vai trò như một "đảo sống" với cá tính không gian rõ ràng, đồng thời được kết nối bằng hệ cảnh quan xanh và mặt nước theo dạng liên kết mềm.

Tâm điểm của quy hoạch là công viên trung tâm rộng 3,6 ha, cũng là công viên trung tâm đầu tiên tại Ocean City đóng vai trò lõi xanh điều tiết toàn bộ không gian sống. Từ trục xanh này, chuỗi công viên vệ tinh được bố trí đan xen trong từng cụm nhà, tạo nên mạng lưới cảnh quan liên hoàn, giúp không gian xanh hiện diện xuyên suốt thay vì tập trung cục bộ.

Bên cạnh đó, hệ tiện ích của dự án được phát triển theo hướng hiện đại và đa tầng, bao phủ từ không gian dạo bộ, mặt nước, khu vận động, thư giãn đến các không gian sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - nghỉ - kết nối của cư dân.

The Parkland là dự án có sự tham gia của các đơn vị tư vấn quốc tế trong những hạng mục then chốt. Quy hoạch tổng thể do NBBJ đảm nhiệm, thương hiệu kiến trúc toàn cầu đứng sau nhiều dự án đô thị và công trình biểu tượng. Không gian nội thất được thiết kế bởi Ong&Ong (Singapore), đơn vị giàu kinh nghiệm tại thị trường châu Á, hướng tới sự linh hoạt và khả năng sử dụng bền vững cho nhiều nhóm cư dân, từ người trẻ đến các gia đình đa thế hệ. Sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế hàng đầu là bảo chứng về chất lượng sản phẩm. Trong giai đoạn sắp tới, theo định hướng phát triển tổng thể, The Parkland dự kiến tiếp tục giới thiệu Forest Garden - phân khu tiếp theo hướng tới mở rộng trải nghiệm sống xanh và hoàn thiện hệ sinh thái không gian sống cho cộng đồng cư dân.

Trong bối cảnh hạ tầng khu Đông đang tăng tốc và dự kiến hoàn thiện giai đoạn 2026 - 2027, những dự án như The Parkland hội tụ đủ ba yếu tố quan trọng: vị trí hưởng lợi trực tiếp từ hạ tầng, mặt bằng giá còn ở giai đoạn trước chu kỳ mới, và chất lượng quy hoạch đủ để phục vụ nhu cầu ở thực lẫn đầu tư dài hạn. Khi thị trường ngày càng ưu tiên chất lượng hơn số lượng, đây là nhóm sản phẩm được đánh giá có cơ sở cho quyết định xuống tiền sớm.